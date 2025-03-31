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Исследование: люди, верящие в теории заговора, боятся бедности, даже если она им не грозит

Новости и статьи
2 апреля 2025
18:00
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Люди, верящие в теории заговора, часто боятся бедности, хотя на самом деле она им не угрожает.
Под влиянием конспирологии они не могут объективно оценить свою экономическую ситуацию. К такому выводу пришли ученые из Национального института SYRI и факультета экономики и управления (ESF) Университета Масарика в Брно, проанализировав данные 21 000 респондентов из 17 европейских стран.

Исследование было основано на данных 21 306 участников из таких стран, как Бельгия, Болгария, Чехия, Финляндия, Литва, Швейцария, Португалия и Великобритания, собранных в период с 2020 по 2022 год, в основном в ходе личных интервью.

«Мы обнаружили, что принятие конспирологических убеждений усиливает чувство экономической незащищенности с течением времени, поэтому, чем больше конспирологических объяснений мы принимаем, тем больше углубляется наша предполагаемая экономическая тревога», — говорит Магдалена Адамус из ESF и SYRI.

По ее словам, люди поддаются теориям заговора в том числе потому, что большую часть информации они получают из социальных сетей. Эти теории часто объясняют социальные и политические события как результат тайных планов могущественных и злонамеренных групп.

«Конспирологические убеждения можно рассматривать не только как побочный продукт когнитивных сбоев человека, но и как возможный источник пессимизма, антисистемных настроений, группового антагонизма, тревоги и страха перед экономическими потерями. Хотя эти истории часто кажутся безобидными, они могут иметь серьезные социальные последствия, особенно когда используются для манипулирования общественным мнением и распространения экономического пессимизма», — отмечает Адамус.

По ее словам, уменьшение веры в теории заговора может помочь экономическому здоровью общества. Их влияние на людей можно смягчить с помощью образования, прозрачной коммуникации и психологической поддержки.
наука Опрос общественного мнения
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