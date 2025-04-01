Тенденции, которые вы не ожидали: чешские акции против американских гигантов

Вы наверняка уже где-то слышали: инвестируйте 1 000 крон в месяц в индекс S&P 500, и вы обеспечите себе пенсию. Очень популярная и во многом рациональная инвестиционная рекомендация. В конце концов, фондовые рынки США исторически были одним из лучших мест, где деньги работают на своих владельцев.



Но 15 лет доминирования американского фондового рынка немного ослепили нас всех. Поэтому падение, которое мы наблюдаем сейчас, служит напоминанием, что простого рассказа об уникальности рынков капитала в долгосрочной перспективе недостаточно.



Но дело не только в этом. После более чем десятилетия высоких доходов американский рынок в последние годы попал в неизведанные воды очень высоких оценок. В отличие от кризисов 2000 и 2008 годов, они подкрепляются высокими прибылями ключевых компаний, таких как Microsoft и Amazon.



Но что, согласно теории, происходит, когда инвестиции становятся относительно дорогими? Будущая ожидаемая доходность снижается. Именно на это уже несколько лет указывает модель инвестиционной компании Vanguard. Ожидаемая среднесрочная доходность американских акций значительно ниже той, к которой мы привыкли за последние несколько лет. Низкая доходность может реализоваться, а может и не произойти. Дорогие рынки могут стать еще дороже, а дешевые — еще дешевле.



Поэтому стоит поискать другое место. А знаете ли вы, какие акции также имеют очень высокие доходы, но в последние годы оцениваются значительно ниже, чем американские? Чешские акции! Именно так. В то время как со времен ковида мы все говорим только об индексе S&P 500, который в чешских кронах с учетом реинвестированных дивидендов показал всего 115%, чешский индекс PX-TR за тот же период буквально посмеялся над ним со своими 275%.



Другими словами, 100 000 крон, вложенных в Чешскую Республику, за последние 5 лет выросли бы до 375 000 крон, в то время как американские акции принесли бы лишь 215 000 крон. Именно низкие стартовые оценки и высокая дивидендная доходность в последние годы способствовали росту чешских акций.



Конечно, в Чешской Республике есть только семь крупных акций, которые влияют на доходность, причем некоторые из них даже нельзя считать чисто чешскими акциями. А то, что чешские компании (или фирмы) были облапошены политиками с помощью «налога на непредвиденные доходы»? Рынки капитала не работают в вакууме, и вмешательство политиков не является чем-то новым. Просто посмотрите, как президент США Дональд Трамп влияет на ситуацию на рынках.



Что можно из этого вынести? S&P 500 не обладает монополией на все доходы от прироста капитала. Они могут приходить даже из стран, которые долгое время казались нерентабельными (страны Европейского союза), а вчерашние победители могут стать завтрашними неудачниками.



Глобальная диверсификация — единственный способ получить прибыль на лучших рынках, защитив себя от непредсказуемых страновых рисков. И помните. Если в вашем портфеле нет хотя бы нескольких стран, которые вы не «любите», вы недостаточно диверсифицированы.