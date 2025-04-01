Цены акций Pilulka взлетели на треть: что стоит за этим резким ростом?

Сразу после того, как онлайн-аптека Pilulka объявила, что группа TCF Capital Томаша Чупра приобретет ее контрольный пакет, цена ее публично торгуемых акций резко пошла вверх. Однако ее будущее на пражской бирже остается неопределенным.



«О каких-либо планах нельзя говорить заранее, если компания не объявит об этом официально», — Томаш Чупр отказался сообщить о своих планах в отношении компании, акции которой с 2020 года торгуются на стартовом рынке Пражской фондовой биржи.



Весной прошлого года Чупр признался, что рассматривал идею получения контроля над Pilulka и делистинга ее акций. «Это была отдельная тема. Мы пришли к выводу, что нам это не нужно».



В следующие несколько месяцев снова изменил свое мнение и летом предоставил аптеке кредит в размере 80 миллионов долларов. Он включил в него опцион на приобретение контрольного пакета акций.



Так что вопрос о том, останется ли Pilulka на фондовом рынке, остается открытым. И инвесторы видят возможность в том, что за этим может последовать: цена акций резко выросла с тех пор, как компания обнародовала информацию об опционе Чупра в понедельник вечером. В понедельник вечером стоимость составляла 170 крон, а в среду утром — уже 230 крон. Это более чем 30-процентный рост менее чем за 48 часов.



Команда Чупра работает в компании уже несколько месяцев, и после общего собрания акционеров в конце февраля он взял компанию под полный управленческий контроль, введя своих людей в совет директоров и наблюдательный совет. И теперь, когда инвестиционный фонд Чупра также приобретет контрольный пакет акций, некоторые инвесторы могут сделать ставку на то, что он захочет исключить Pilulka из списка биржи — для этого ему придется выкупить миноритарных акционеров.



Но сделает ли он это на самом деле — вопрос спорный. Действительно, соратник Чупра и нынешний глава Pilulka Петер Клекнер недавно заявил, что вопрос о делистинге не так однозначен, как может показаться: «Вопрос должен быть скорее в том, как мы хотим обращаться с инвесторами. Если бы мы решили провести делистинг компании, нам пришлось бы предпринять некоторые шаги, которые не очень приятны для мелких акционеров. А мы с самого начала говорили, что хотим быть обходительны и с ними... У листинга есть свои преимущества и недостатки, но у Pilulka более 5 000 мелких акционеров, которым мы не хотели бы навредить. Мы не хотим, чтобы за нами закрепилась репутация хищника, который косит всех подряд. Это нас беспокоит, но это и прекрасная возможность».



Тот факт, что ему, возможно, удастся привести Pilulka в порядок в экономическом плане и преобразовать ее для получения прибыли, может быть еще одной причиной повышенного интереса к ее акциям — просто некоторые люди спекулируют на будущей истории успеха. Некоторые инвесторы, несомненно, просто делают ставку на то, что акции в любом случае будут расти, и хотят дождаться подходящего момента и продать их. В конце концов, в этом году акции Pilulka уже один раз резко выросли — в конце января и начале февраля.



По мнению Томаша Цверны, аналитика инвестиционной компании XTB, уход Pilulka с биржи в ближайшее время нереален. «С пятницы до утра среды акции Pilulka выросли более чем на 26%. Это движение свидетельствует о доверии инвесторов к шагу Томаша Чупра по реализации опциона и получению контрольного пакета», — сказал он. «Для меня доверие инвесторов оправдано, потому что если Pilulka будет интегрирована в экосистему Rohlík, это может стать поворотным моментом для функционирования Pilulka в целом. В какой-то степени акционеры также делают ставку на делистинг. Однако это вряд ли произойдет, главным образом потому, что Чупр уже владеет контрольным пакетом акций и может реструктурировать компанию, несмотря на то, что она находится на бирже», — добавляет он.



По данным сайта Пражской фондовой биржи, у Pilulka в общей сложности 2,7 миллиона акций, так что опцион может распространяться на 42,5-процентный пакет. Другим крупным акционером компании является финансовая группа Wood & Company, которой принадлежит чуть более 15% акций. Остальное — это в основном free-float, то есть публично торгуемые ценные бумаги.



Для Томаша Чупра сохранение Pilulka — одной из компаний в его портфеле — на фондовой бирже может стать ценным опытом, который он будет использовать в компании Rohlík. Он не скрывает, что хотел бы однажды вывести компанию на фондовый рынок — пусть даже более крупный и зарубежный. С Pilulka он сможет понять, что все это значит и насколько такой шаг может (не)окупиться.