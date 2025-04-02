ОБЗОР: На какие страны нацелены самые высокие тарифы Трампа

Трамп объявил о резком повышении тарифов на товары, импортируемые в США, для более чем 150 стран, включая Чешскую Республику. Тарифы являются многоуровневыми и будут ниже для одних стран и в несколько раз выше для других.





ОСНОВНОЙ ТАРИФ

Трамп утверждает, что весь мир обкрадывает его страну, поскольку пользуется несбалансированным обменом товарами, на котором, по его словам, он зарабатывает больше, чем американцы. Поэтому он объявил о введении так называемого базового тарифа в размере 10% для всех стран, включая малые островные государства. Пошлина вступит в силу с субботы.





Среди стран, которых это коснется, такие крупные экономические державы, как Великобритания, Бразилия, Австралия, Турция, Колумбия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.





Все они в целом критикуют введение пошлин как необоснованное и даже враждебное, однако реакция на них различна. Британцы, например, пытаются договориться с США о новом торговом соглашении, которое смягчило бы удар. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе в свою очередь заявил, что новые тарифы «не являются актом дружбы», но его страна не будет отвечать взаимностью.





ПОВЫШЕННЫЙ

В следующей категории оказалось шесть десятков стран, включая Чехию, которые Трамп назвал худшими злоумышленниками и поэтому установил для них повышенные тарифы. В основном он имеет в виду Китай и Европейский союз. Тарифы вступят в силу в следующую среду, 9 апреля.





Китай

Китайские экспортеры столкнутся с самыми высокими тарифами за всю историю. Трамп установил для них ставку в 54% за то, что Китай, по его словам, манипулирует валютой и создает торговые барьеры. Ранее уже действовали 20-процентные тарифы на китайские товары.





Вдобавок к этому Трамп подписал указ, лишающий небольшие посылки из Китая и Гонконга существующих налоговых льгот. Помимо того, что американские потребители будут платить больше, это повлияет и на электронные магазины, возглавляемые китайскими гигантами Temu и Shein. По мнению аналитиков, они могут столкнуться с более строгим надзором и даже запретом в США.





Европейский союз

«Мы поднимем тарифы для Европейского союза. Это очень жесткие трейдеры. Вы думаете, что Европейский союз очень дружелюбен, а они просто обдирают нас. Это печально, это стыдно», — сказал Трамп, установив тарифы для Евросоюза на уровне 20%, а для автомобилей, импортируемых из ЕС, они будут еще выше.





Президент США утверждает, что его страна получает от торговли друг с другом на 300 миллиардов долларов (7 триллионов крон) в год меньше, чем блок ЕС. Однако это не так. Трамп уже преувеличивает отрицательный баланс в торговле товарами, совершенно не считаясь с торговлей услугами, где США в плюсе.





В целом дефицит США в позапрошлом году был в шесть раз меньше, чем утверждает Трамп. И экономисты согласны, что начинать тарифную войну из-за дефицита, который не составляет и 1% от ВВП США, бессмысленно. Более того, более 70% американского импорта в ЕС не облагается налогами, а средняя ставка в ЕС, по данным Всемирной торговой организации, составляет всего 2,7%.





Европейский союз готовится адекватно ответить на новые тарифы. Он еще не объявил о своих дальнейших действиях, но рассматривает возможность взимания платы за услуги американских компаний, таких как PayPal.





Объем чешского экспорта в Америку невелик, но последствия будут значительными. Они проявятся косвенно через Германию, которая является крупным торговым партнером США.





Другие страны

Трамп также обрушился на азиатских союзников. Японские экспортеры будут платить тарифы в размере 24%, южнокорейские — 25%, а тайваньские — 32%.





О японцах Трамп сказал, что они нанесли ущерб американским автопроизводителям, что можно отнести и к Южной Корее с ее автомобильной промышленностью. Тайвань он обвинил в том, что тот отбирает у американцев производство компьютерных чипов, прежде всего через компанию TSMC. Однако, помимо китайцев, японцы и южнокорейцы также являются крупными производителями этих полупроводников.





Белый дом также ввел высокие тарифы в 49% на Камбоджу и 36% на Таиланд.





Теперь он ввел 46-процентный тариф на импорт из Вьетнама, который выиграл от переноса части производства из Китая после того, как Трамп повысил для него тарифы в 2017—2021 годах. И это несмотря на то, что правительство Вьетнама пошло на уступки США. Например, одобрило сделку по внедрению Starlink Илона Маска, а Trump Organization сделала многомиллиардные инвестиции в гольф-курорты и отели во Вьетнаме.





ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ





Автомобили

С 6:01 утра 3 апреля начали действовать 25-процентные тарифы на весь американский импорт автомобилей, в том числе из Европы. Это тяжелый удар для немецких производителей, во главе с Volkswagen, который импортирует 80% автомобилей, продаваемых в США. Пострадают Mercedes-Benz, BMW, Porsche, а также корейские Hyundai и Kia, которые импортируют 65% своей продукции.





Кроме того, Трамп объявил, что в начале мая он введет более высокие тарифы на автозапчасти. Это еще больше затронет чешских производителей.





Сталь и алюминий

Ранее Трамп объявил о повышении 25-процентных тарифов на импорт алюминия и стали. Они вступили в силу с 12 марта.





Канада и Мексика

Приостановка повышения тарифов на товары, подпадающие под действие соглашения USMCA, остается в силе в отношении этих стран.





Венесуэла

Со среды также вступают в силу новые правила, касающиеся Венесуэлы. Все, кто покупает у нее газ или нефть, будут облагаться 25-процентным тарифом при торговле с США.