Все указывает на то, что чешская строительная отрасль будет расти. Но ожидается нехватка людей

По данным опроса строительных фирм, позитивные ожидания на рынке растут. 77% строительных компаний ожидают улучшения ситуации в этом году. В среднем годовой рост ожидается на уровне 1,5%. А следующий год может быть еще лучше для строительной отрасли: 78% фирм ожидают, что рост превысит 2%.



«Строительную отрасль ждет хороший год, наш прогноз положительный», — подтвердил многообещающие перспективы в начале дискуссии Михал Вацек, директор CEEC Research.



У Trigema, ведущей чешской девелоперской и строительной компании, на этот год запланировано еще больше проектов. По словам Радима Шпонара, директора Trigema Building, уже возобновились приостановленные контракты.



Однако генеральный директор PRO-DOMA Петр Ванерка сдерживает свой оптимизм: «Да, высокие процентные ставки, которые были одной из трех основных причин замедления роста отрасли, исчезают. Но остаются долгосрочные проблемы, к которым я отношу прежде всего нехватку земли под застройку и длительный процесс получения разрешений. Так что подъем будет очень постепенным».



Недостаток жилья в Чехии ощущается повсеместно. Однако, по данным Чешского статистического управления, долгожданное строительство квартир значительно сократилось по сравнению с прошлым годом. Количество построенных квартир сократилось более чем на 40%, а количество вновь начатых — на 27%.



«Мы пожинаем плоды того, что началось два года назад. По-прежнему существует фатальная нехватка земли, готовой к строительству, и, помимо процентных ставок, все, о чем я уже говорил, будет продолжать сдерживать нас в этом и следующем году. Строительная отрасль очень инертна. Начать строить квартиры необходимыми темпами, конечно, не удастся», — сказал Ванерка. Он ожидает, что более значительные сдвиги в этой сфере произойдут не раньше чем через год.



Государство хочет строить



В последние годы строительная отрасль развивается за счет строительства транспортной инфраструктуры. По мнению гостей Делового клуба, развитие в этой сфере гораздо более предсказуемо, и это важно не только для крупных строительных компаний.



«Представители этого сектора относительно последовательны в своих решениях в долгосрочной перспективе, что хорошо для нас как для девелоперской группы. Можно планировать таким образом, что если сегмент частного строительства замедлится, мы сможем, при наличии необходимых разрешений, а это очень важно, перенести наши мощности на промышленное строительство», — объясняет Радим Шпонар из Trigema Building.



В течение пяти лет в Чехии должно начаться строительство высокоскоростных магистралей и завершение строительства энергоблока в Дукованах. Какую роль эти грандиозные проекты могут сыграть в прогнозировании заказов чешских строительных компаний?



«Вопрос в том, в какой степени чешские компании смогут участвовать в Дукованах, — говорит Михал Вацек. Если условия тендеров будут установлены таким образом, чтобы они были выгодны чешским компаниям, то завершение строительства Дукованы и, конечно, строительство высокоскоростных магистралей может стать очень интересным бизнесом для чешских компаний».



«Государственный бюджет выделяет до одного триллиона крон на строительство высокоскоростных линий. Это могут быть очень важные контракты», — отметил Вацек.



Контракты будут, людей будет не хватать



Однако чем больше строительные компании будут заняты, тем больше их будет беспокоить нехватка качественных кадров. «Это будет продолжаться», — предупреждает Петр Ванерка.



Согласно данным CEEC Research, потенциал чешских строительных компаний сегодня, как в плане рабочей силы, так и техники, находится почти на пределе. В среднем машинные мощности используются на 83%, а человеческие — на 94%.



«Проблема возникает уже на уровне школ, в предпочтительных видах образования. Не хватает большей государственной поддержки, частные компании достаточно вовлечены в эту сферу», — считает Радим Шпонар.



Причиной этого, безусловно, могут быть зарплаты, которые не дотягивают до уровня IT или финансов. Просто в рубашке, за компьютером, человек зарабатывает больше, чем в спецодежде».



Петр Ванерка не совсем согласен: «Квалифицированный мастер сегодня может зарабатывать очень хорошие деньги». Он видит в ремесле золотое дно.