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Курс чешской кроны укрепляется. Доллар падает после заявления Трампа

Новости 420on
3 апреля 2025
14:00
515
На объявление о новых тарифах реагируют не только рынки, но и валюты. Помимо акций, доллар также слабеет и теряет позиции по отношению к чешской кроне.
Валютные рынки кипят в четверг. После того как президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах, мировые финансовые рынки отреагировали сразу и бурно. Доллар США заметно ослабевает, падая по отношению к большинству мировых валют, а чешская крона использует ситуацию в своих интересах.

В первые часы после объявления тарифов реакция рынка была очевидной: под давлением оказались акции американских компаний, а затем и сам доллар. Менее выраженное, но все же заметное влияние оказали также фондовые рынки Азии и Европы. Однако такие валюты, как британский фунт, евро, японская иена, и в особенности чешская крона, явно укрепились.

В утренние часы в четверг курс чешской кроны составлял 22,65 кроны за доллар США, что означает более чем 1-процентное укрепление только за одну торговую сессию четверга. С вечера среды, когда Трамп официально объявил о новых тарифах, коруна уже укрепилась примерно на 2% по отношению к доллару, достигнув самого высокого уровня с сентября прошлого года. По отношению к евро курс остается стабильным и держится около отметки 25 крон/евро.

«Инвесторы больше не рассматривают доллар как безопасную гавань, которой он был на протяжении десятилетий. Они больше не считают Америку экономикой мирового класса, а наоборот, опасаются ее отчуждения от мира. По их словам, из-за тарифов Соединенные Штаты все больше подвергаются риску рецессии. Поэтому они избавляются от доллара и американских акций», — комментирует Лукаш Кованда, главный экономист Trinity Bank.

Экономисты предупреждают, что происходящее на рынках — это только начало, и реакция Европейского союза также будет иметь решающее значение. Как отмечает команда аналитиков ČSOB, реакция Европы на тарифы США может еще больше усложнить ситуацию — и это также может повлиять на корону.
«Кроме того, шок от Трампа означает пересмотр в сторону понижения наших прогнозов по экономическому росту Чехии, что является еще одним негативным импульсом для чешской валюты», — отмечают экономисты.
Чехия Доллар США курсы валют Чешская крона
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