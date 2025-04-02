Приведут ли пошлины США к дальнейшему росту цен в Чешской Республике? Отвечает министр

Насколько сильно введенные тарифы повлияют на Чешскую Республику и ее экономику? На этот вопрос ответил министр сельского хозяйства и председатель KDU-ČSL Марек Выборны.



По словам главы Министерства сельского хозяйства, Европу не отпугнут тарифы на импорт в Соединенные Штаты, о которых в среду объявил президент США Дональд Трамп. Среди возможных инструментов Выборны назвал возможность введения европейского цифрового налога.



По мнению экспертов, пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции в США могут создать избыток предложения на европейском рынке и ухудшить конкурентоспособность чешской продукции на американском рынке. Однако в прошлом году на Чешскую Республику приходилось около половины процента экспорта сельскохозяйственной продукции. Поэтому возможные тарифы, скорее всего, отразятся на европейском рынке, а Чехию затронут лишь во вторую очередь.