Приведут ли пошлины США к дальнейшему росту цен в Чешской Республике? Отвечает министр
4 апреля 2025
08:00
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Мир сотрясает зарождающаяся торговая война, начало которой положил президент США, масштабно повысив пошлины на товары из большинства стран мира. Европа уже угрожает Америке ответными мерами.
Насколько сильно введенные тарифы повлияют на Чешскую Республику и ее экономику? На этот вопрос ответил министр сельского хозяйства и председатель KDU-ČSL Марек Выборны.
По словам главы Министерства сельского хозяйства, Европу не отпугнут тарифы на импорт в Соединенные Штаты, о которых в среду объявил президент США Дональд Трамп. Среди возможных инструментов Выборны назвал возможность введения европейского цифрового налога.
По мнению экспертов, пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции в США могут создать избыток предложения на европейском рынке и ухудшить конкурентоспособность чешской продукции на американском рынке. Однако в прошлом году на Чешскую Республику приходилось около половины процента экспорта сельскохозяйственной продукции. Поэтому возможные тарифы, скорее всего, отразятся на европейском рынке, а Чехию затронут лишь во вторую очередь.
По словам главы Министерства сельского хозяйства, Европу не отпугнут тарифы на импорт в Соединенные Штаты, о которых в среду объявил президент США Дональд Трамп. Среди возможных инструментов Выборны назвал возможность введения европейского цифрового налога.
По мнению экспертов, пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции в США могут создать избыток предложения на европейском рынке и ухудшить конкурентоспособность чешской продукции на американском рынке. Однако в прошлом году на Чешскую Республику приходилось около половины процента экспорта сельскохозяйственной продукции. Поэтому возможные тарифы, скорее всего, отразятся на европейском рынке, а Чехию затронут лишь во вторую очередь.
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