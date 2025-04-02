Продажи легковых автомобилей в Чехии начали снижаться в начале года

Результаты первого квартала будут объявлены Ассоциацией автомобильных импортеров на пресс-конференции 4 апреля.



Больше всего автомобилей за первые два месяца продала Skoda — на 12 процентов меньше, до 13 015 зарегистрированных легковых автомобилей, в то время как занимающий второе место Hyundai упал почти на восемь процентов, до 3 428 автомобилей, а занимающий третье место Volkswagen, напротив, вырос на 13 процентов, до 2 871 автомобиля. За ним следуют Toyota и Kia.



На гибридные силовые агрегаты пришлось 24 процента проданных автомобилей, в то время как автомобили с аккумуляторными батареями заняли 4,6 процента рынка и показали 77-процентный рост по сравнению с прошлым годом. На бензиновые автомобили пришлось 67,5 процента продаж, на дизельные — 22,4 процента.