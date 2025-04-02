Продажи легковых автомобилей в Чехии начали снижаться в начале года
4 апреля 2025
10:00
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Продажи новых легковых автомобилей в этом году упали после роста на 4,6 процента в прошлом году. За первые два месяца этого года было зафиксировано падение на 4,1 процента до 37 120 автомобилей, и эксперты ожидают снижения и за весь первый квартал.
Результаты первого квартала будут объявлены Ассоциацией автомобильных импортеров на пресс-конференции 4 апреля.
Больше всего автомобилей за первые два месяца продала Skoda — на 12 процентов меньше, до 13 015 зарегистрированных легковых автомобилей, в то время как занимающий второе место Hyundai упал почти на восемь процентов, до 3 428 автомобилей, а занимающий третье место Volkswagen, напротив, вырос на 13 процентов, до 2 871 автомобиля. За ним следуют Toyota и Kia.
На гибридные силовые агрегаты пришлось 24 процента проданных автомобилей, в то время как автомобили с аккумуляторными батареями заняли 4,6 процента рынка и показали 77-процентный рост по сравнению с прошлым годом. На бензиновые автомобили пришлось 67,5 процента продаж, на дизельные — 22,4 процента.
Больше всего автомобилей за первые два месяца продала Skoda — на 12 процентов меньше, до 13 015 зарегистрированных легковых автомобилей, в то время как занимающий второе место Hyundai упал почти на восемь процентов, до 3 428 автомобилей, а занимающий третье место Volkswagen, напротив, вырос на 13 процентов, до 2 871 автомобиля. За ним следуют Toyota и Kia.
На гибридные силовые агрегаты пришлось 24 процента проданных автомобилей, в то время как автомобили с аккумуляторными батареями заняли 4,6 процента рынка и показали 77-процентный рост по сравнению с прошлым годом. На бензиновые автомобили пришлось 67,5 процента продаж, на дизельные — 22,4 процента.
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