Тарифы Трампа уничтожают сбережения чехов на старость

Среди пострадавших — Петр Сокол из Праги. «Только на прошлой неделе я посмотрел, сколько я накопил. Это было более полумиллиона. А сейчас на восемь тысяч меньше», — сказал он, не скрывая опасений, что потери продолжатся.





Тем, кто выбрал для накоплений динамические фонды, приходится еще хуже, чем Петру. Таких людей около 600 000 — почти 30% от двух миллионов сберегателей.





«За последнюю неделю наши динамичные фонды списали от 5 до 10% в зависимости от доли акций в их портфелях», — говорит Петр Брусил, заместитель председателя правления пенсионной компании Generali.

По его словам, консервативные фонды улучшили свои показатели, хотя и незначительно — от 0,5 до 1%. Однако в понедельник продолжилось ослабление мировых фондовых рынков, последовавшее за падением на прошлой неделе, когда Трамп объявил о резком повышении тарифов на американский импорт.





Фонды пока не дали количественной оценки снижения акций за предыдущие дни, поскольку они проводят анализ раз в неделю. «В целом, однако, фонды акций в последние недели значительно снижаются. С начала года падение составило около 6,5%», — сказала пресс-секретарь Шарка Неворалова.





По ее словам, фонды, сочетающие в основном облигации с акциями и являющиеся менее рискованными, также теряют позиции. «Мы ожидаем, что падение сбалансированных фондов составит от 2 до 2,5%», — добавила Неворалова. Она также подтвердила укрепление консервативного фонда, инвестирующего в облигации.





По мнению Ричарда Сиуды из Conseq Investment Management, текущие события положительно влияют на показатели фондов облигаций, поскольку цены на них растут. С другой стороны, котировки акций и других активов падают.





Ослабление вложений отмечают также акционеры Rentea и динамических фондов пенсионной компании Uniqa. В ČSOB стоимость так называемого пенсионного пая в динамическом фонде упала на 4,2% всего за 24 часа после объявления Трампом новых тарифов.





Но эксперты считают, что не стоит паниковать по поводу своих сбережений, поскольку портфель формировался в течение длительного времени. Более того, за пять лет до получения денег вкладчиков автоматически переводят на консервативный метод накопления.





Однако клиенты могут отказаться от этого и вернуться к консервативной стратегии после того, как спад в их финансах выровняется и рынки снова начнут демонстрировать хорошие результаты.





Но пока никто точно не знает, когда и где остановится и стабилизируется текущий спад. «Вероятно, для этого потребуется обратить вспять агрессию Дональда Трампа», — говорит Ян Буреш, главный экономист Patria Finance. Но он считает, что если у человека есть впереди два или три года для накопления сбережений, то ситуация разрешится.





«После ковида сбережения вернулись к исходному уровню примерно через два года. Что касается тарифов США, то сейчас эксперты рассчитывают на несколько месяцев», — говорит Ян Седлачек из Ассоциации пенсионных компаний.