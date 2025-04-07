Ипотечные ставки в Чехии упорно держатся выше отметки в 5 процентов

«По сравнению с мартом этого года показатель снизился на четыре базисных пункта. Банки по-прежнему могут предложить клиентам лучшую ставку по ипотеке с трехлетней фиксацией в диапазоне от 3,99% до 4,99%. Пока это подтверждает наши предположения о постепенном снижении ставок по ипотеке», — говорит Йиржи Сикора, аналитик по ипотеке Swiss Life Select.



Ножницы между предложениями отдельных банков становятся все более острыми. Разница может достигать одного процентного пункта, что в ежемесячных платежах составляет разницу в несколько тысяч крон в зависимости от суммы кредита.



Тем временем ежемесячный платеж падает



Как процентная ставка отражается на ежемесячном платеже по ипотеке? В случае ипотеки на сумму 3,5 миллиона крон, согласованной до 80% от оценочной стоимости недвижимости (LTV), со сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 5,01%, она составляет 20 488 крон. За первые месяцы этого года она снизилась на 420 крон.



Хотя первый квартал года традиционно является «стартовым» на ипотечном рынке и только второй квартал обычно указывает направление, в котором будет развиваться весь год, уже первые месяцы показывают, что по сравнению с прошлым годом рынок значительно продвинулся.



«Количество и объем выданных ипотечных кредитов почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Можно предположить, что эта положительная тенденция сохранится и в ближайшие месяцы, в том числе благодаря постепенному — хотя и пока еще очень медленному — снижению процентных ставок ипотечными банками», — говорит Йиржи Сикора.



Но не все ставки снижаются, говорит он. «В то время как большинство банков еще не снизили или даже повысили ставки по более длительным срокам (пять лет и более), некоторые учреждения теперь повышают ставки даже по самым коротким срокам на один год. Таким образом, банки по-прежнему отдают предпочтение двух- и трехлетним срокам», — описывает развитие событий ипотечный аналитик Swiss Life Select.



Причиной неясного развития событий является не только внутренняя экономика, но и глобальные события.

Конкуренция между отдельными банками также будет продолжать играть важную роль в изменении процентных ставок по ипотеке.



«На мой взгляд, ставки по ипотеке могут продолжить снижаться, хотя и очень медленно. Однако если сбудутся пессимистичные сценарии, это снижение может прекратиться, а ставки — застопориться», — говорит Сикора.



Домохозяйства опасаются повторной фиксации



За развитием событий на ипотечном рынке с напряжением следят, в частности, домохозяйства, чей срок фиксации заканчивается в этом году. Люди, которые пять лет назад получили ипотечный кредит с процентной ставкой около 2%, теперь столкнулись с реалиями ипотечного рынка и увеличением ежемесячных выплат, которые могут вырасти на тысячи крон.



«Учитывая динамику ставок на рынке, я рекомендую выбрать двух-трехлетнюю фиксацию. Что касается сроков, то это точно не должно быть в последний момент. Идеально начать действовать не позднее чем за три месяца до окончания срока фиксации существующей ипотеки», — добавляет Йиржи Сикора.