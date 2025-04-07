Ведомства были подключены к системе управления строительством

У чиновников и строителей возникли проблемы с новой цифровой системой с момента ее запуска в начале июля прошлого года. В настоящее время действует переходный период, пока не будет заключен новый контракт на поставку.



Систему VITA, единственную на данный момент, разработанную поставщиком для использования с технологией байпасс, используют около 500 строительных органов из 652 в стране. Подключение к взаимосвязанной системе управления строительством является добровольным для ведомств, в то время как остальные органы, использующие VITA, будут подключаться министерством индивидуально в соответствии с их потребностями.





К концу марта все ведомства должны иметь возможность одновременно использовать устаревшие системы и новый цифровой интерфейс. Однако подключение задерживается из-за проблем с индивидуальной настройкой старых систем в офисах.



Проблемы возникли в основном при подключении к местным службам подачи документов с различными настройками. Это потребовало от поставщика особого подхода почти к каждому отдельному представительству. Была создана онлайн-группа, в которой офисы могут задавать вопросы о подключении и использовании.





В 90% случаев они получают ответ в тот же день.





Министерство подключило органы власти к взаимосвязанным системам управления строительством в шесть этапов. Одновременно был проведен опрос среди 160 ранее подключенных органов власти, на который откликнулись около четверти из них. Более 47% заявили, что благодаря системе уменьшился объем работы с повесткой дня, а около десятой части сообщили о значительном снижении нагрузки. Примерно 42% респондентов отметили отсутствие изменений. Свыше 39% респондентов оценили пользовательский опыт после подключения к взаимосвязанной системе как хороший, столько же — как стандартный, и около одной пятой — как плохой.



Из-за проблем с оцифровкой управления строительством премьер-министр Петр Фиала (ODS) в сентябре прошлого года уволил тогдашнего министра регионального развития Ивана Бартоша (Пираты). После этого правительство решило отказаться от дальнейшего развития системы и объявило о следующем контракте на ее поставку.



Полная и проверенная новая система диджитализации строительных процедур должна быть готова к 2028 году. До этого времени будет действовать переходный период, в течение которого строительные органы смогут использовать технологический байпасс.