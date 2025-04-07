Ведомства были подключены к системе управления строительством
8 апреля 2025
19:30
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Министерство регионального развития (MMR) завершило подключение строительных управлений к системе, которая позволит им параллельно использовать оригинальные локальные системы и новые цифровые технологии управления строительством. Так называемый технологический байпасс был развернут в 435 офисах, использующих местную систему VITA. Модифицированное программное обеспечение для подключения в настоящее время тестируется компанией VERA, которая поставляет его 42 строительным управлениям. Остальные 100 или около того учреждений не используют местные системы.
У чиновников и строителей возникли проблемы с новой цифровой системой с момента ее запуска в начале июля прошлого года. В настоящее время действует переходный период, пока не будет заключен новый контракт на поставку.
Систему VITA, единственную на данный момент, разработанную поставщиком для использования с технологией байпасс, используют около 500 строительных органов из 652 в стране. Подключение к взаимосвязанной системе управления строительством является добровольным для ведомств, в то время как остальные органы, использующие VITA, будут подключаться министерством индивидуально в соответствии с их потребностями.
Систему VITA, единственную на данный момент, разработанную поставщиком для использования с технологией байпасс, используют около 500 строительных органов из 652 в стране. Подключение к взаимосвязанной системе управления строительством является добровольным для ведомств, в то время как остальные органы, использующие VITA, будут подключаться министерством индивидуально в соответствии с их потребностями.
К концу марта все ведомства должны иметь возможность одновременно использовать устаревшие системы и новый цифровой интерфейс. Однако подключение задерживается из-за проблем с индивидуальной настройкой старых систем в офисах.
Проблемы возникли в основном при подключении к местным службам подачи документов с различными настройками. Это потребовало от поставщика особого подхода почти к каждому отдельному представительству. Была создана онлайн-группа, в которой офисы могут задавать вопросы о подключении и использовании.
В 90% случаев они получают ответ в тот же день.
Министерство подключило органы власти к взаимосвязанным системам управления строительством в шесть этапов. Одновременно был проведен опрос среди 160 ранее подключенных органов власти, на который откликнулись около четверти из них. Более 47% заявили, что благодаря системе уменьшился объем работы с повесткой дня, а около десятой части сообщили о значительном снижении нагрузки. Примерно 42% респондентов отметили отсутствие изменений. Свыше 39% респондентов оценили пользовательский опыт после подключения к взаимосвязанной системе как хороший, столько же — как стандартный, и около одной пятой — как плохой.
Из-за проблем с оцифровкой управления строительством премьер-министр Петр Фиала (ODS) в сентябре прошлого года уволил тогдашнего министра регионального развития Ивана Бартоша (Пираты). После этого правительство решило отказаться от дальнейшего развития системы и объявило о следующем контракте на ее поставку.
Полная и проверенная новая система диджитализации строительных процедур должна быть готова к 2028 году. До этого времени будет действовать переходный период, в течение которого строительные органы смогут использовать технологический байпасс.
Из-за проблем с оцифровкой управления строительством премьер-министр Петр Фиала (ODS) в сентябре прошлого года уволил тогдашнего министра регионального развития Ивана Бартоша (Пираты). После этого правительство решило отказаться от дальнейшего развития системы и объявило о следующем контракте на ее поставку.
Полная и проверенная новая система диджитализации строительных процедур должна быть готова к 2028 году. До этого времени будет действовать переходный период, в течение которого строительные органы смогут использовать технологический байпасс.
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