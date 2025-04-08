Правительство Чехии решило не назначать дату введения евро в стране

Министр финансов Збынек Станюра (ODS) в пресс-релизе похвалил страну за успехи в выполнении критериев в области государственных финансов. По его словам, это позволяет начать обсуждение вопроса о введении евро. «Вы не найдете четких экономических причин за или против введения евро, а опыт других стран, которые ввели евро в прошлом, показывает, что ключевым фактором является поддержка населения. В Чехии четверть населения сейчас поддерживает введение евро, и если поддержка не вырастет хотя бы до 50 процентов, отказ от национальной валюты с такими давними традициями, на мой взгляд, не имеет смысла», — добавил министр.



В материалах министерства и ЧНБ говорится, что в прошлом году Чехия выполнила три критерия для введения евро. Однако она не выполнила критерий инфляции, который определяется как годовой уровень инфляции, не более чем на 1,5 процентных пункта превышающий средний показатель трех стран еврозоны с самой низкой инфляцией.



«Благодаря ослаблению негативных факторов со стороны предложения и последствий предыдущего ужесточения монетарной и фискальной политики, инфляция в 2024 году находилась в пределах допустимого диапазона целевого показателя инфляции Чешского национального банка. Однако неоднородная динамика цен в странах ЕС привела к низкому значению инфляционного критерия», — говорится в сообщении министерства. Средняя инфляция в Чехии в прошлом году составила 2,4 процента, по сравнению с 10,7 процента годом ранее. Целевой показатель ЧНБ составляет два процента.



Министерство ожидает, что Чехия выполнит критерий инфляции и в этом году. Единственное невыполненное требование — двухлетнее членство в ERM II. Чехия еще не присоединилась к этому механизму, и эксперты считают, что ей следует сократить свое пребывание в нем до минимально необходимого срока. Поэтому правительство хочет принять решение о вступлении только тогда, когда планируется введение евро.



В материалах министерства и ЧНБ также содержится анализ соответствия Чешской Республики еврозоне. Согласно этому анализу, Чехия тесно связана с еврозоной в плане торговли и собственности, а крона реагирует на изменения во внешней среде аналогично евро. Однако с экономической точки зрения сохраняющиеся различия в структуре экономики Чехии и еврозоны также являются проблематичными, поскольку в Чехии доля промышленности выше, чем в среднем по стране. Экономическая конвергенция Чехии с еврозоной также не завершена, поскольку сохраняется значительная разница в ценах, но прежде всего в заработной плате.



Чехия взяла на себя обязательство ввести евро при вступлении в Европейский союз в 2004 г. Однако договор о вступлении не устанавливает никаких сроков для присоединения страны к зоне евро. Из десяти стран, вступивших в ЕС в 2004 году, семь перешли на евро, а Польша и Венгрия остаются вне еврозоны. В настоящее время единую европейскую валюту используют 20 из 27 стран-членов ЕС, последней ее введет Хорватия в 2023 году.