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Чех воевал в Украине без разрешения президента, ему предъявлено обвинение

Новости 420on
9 апреля 2025
09:00
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Прокурор Праги предъявил обвинение чеху, который в конце марта участвовал в боевых действиях против России в Украине. Мужчине предъявлено обвинение в проступке — службе в иностранных вооруженных силах.
По данным Seznam Zpravу, ему также предъявлены обвинения в поддержке и поощрении терроризма, поскольку ранее он пытался присоединиться к Рабочей партии Курдистана (РПК), которая входит в список террористических организаций ЕС, в Ираке для борьбы с «Исламским государством». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«25 марта 2025 года в муниципальный суд Праги было подано обвинительное заключение против обвиняемого», — заявил прокурор Мартин Билы Чешскому агентству печати. «Речь идет о преступлении, связанном с поддержкой и поощрением терроризма, а также о преступлении, связанном со службой в иностранных вооруженных силах», — уточнил он.

Лукаш Пашкуляк в марте 2022 года отправился в Украину, чтобы воевать на стороне украинской армии. По данным сайта, он не обращался к президенту с просьбой дать ему разрешение на участие в боевых действиях в Украине.

Мужчина якобы положился на заверения премьер-министра Петра Фиалы (ODS), который после встречи с тогдашним президентом Милошем Земаном пообещал чешским добровольцам, воевавшим в Украине, безнаказанность в виде амнистии. Пашкуляк расценил это заявление как разрешение на выезд.

В Украине он был приписан к добровольческому батальону «Карпатская Сечь», ныне входящему в состав украинской армии, с личным прозвищем Арон. Он дислоцировался под Ирпеном и в Харьковской области.
За три месяца до участия в боевых действиях в Украине мужчина пытался вступить в курдские Отряды народной обороны. По имеющимся данным, он хотел присоединиться к борьбе с «Исламским государством». 

Однако, прибыв в Ирбиль (Ирак), он столкнулся с проблемой незнания местного языка и обстановки. Он пробыл в Ираке всего десять дней. Однако чешская полиция рассматривает эту поездку как попытку вступить в РПК, которая входит в список террористических организаций ЕС.
суды Украина война Чехия
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