ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Бриллианты, зубная нить и колбасные изделия? ЕК предлагает ввести 25-процентные тарифы на некоторые американские товары

Новости и статьи
8 апреля 2025
18:00
345
Европейская комиссия предлагает ввести ответные 25-процентные пошлины на импорт ряда американских товаров в Евросоюз, следует из документа, адресованного странам — членам блока.
Предложение является ответом на американские тарифы на импорт стали и алюминия. Согласно документу, объектами ответных тарифов могут стать алмазы, колбасные изделия, зубная нить, орехи и соевые бобы.

Однако исполнительная власть ЕС исключила из первоначально рассматриваемого списка американский виски, вино и молочные продукты.

Ответные тарифы на часть американских товаров должны вступить в силу 16 мая, а на другую часть — 1 декабря.

Тарифы на сталь и алюминий были объявлены президентом США Дональдом Трампом в середине марта. Европейский союз в ответ на это заявляет, что готовит меры против американских товаров на сумму 26 миллиардов евро (650 миллиардов крон). Европейский комиссар по торговле Марош Шефчович отметил, что действия будут не столь значительными, поскольку «комиссары ЕС прислушались к мнению стран-членов».

Шефчович также сказал, что некоторые из этих ответных мер будут применяться с 15 апреля, другие — с 15 мая. Таким образом, он назвал другие даты, чем указано в документе. Ожидается, что предложение будет утверждено государствами-членами в среду.

Изначально ЕК планировала, в частности, ввести 50-процентный тариф на американский виски. Однако впоследствии Трамп пригрозил в таком случае ввести 200-процентный тариф на алкогольные напитки из Евросоюза.
экономика США Европа
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
8 АПРЕЛЯ 2025
21
ОБЩЕСТВО
РЕПРОДУКТИВНЫЙ БИЗНЕС: ИНОСТРАНКИ ВСЕ ЧАЩЕ ПРИЕЗЖАЮТ В ЧЕХИЮ НА ЭКО
19:30
8 АПРЕЛЯ 2025
204
ОБЩЕСТВО
ВЕДОМСТВА БЫЛИ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
15:00
8 АПРЕЛЯ 2025
1154
ЭКОНОМИКА
ТАРИФЫ ТРАМПА УНИЧТОЖАЮТ СБЕРЕЖЕНИЯ ЧЕХОВ НА СТАРОСТЬ
13:15
8 АПРЕЛЯ 2025
304
ОБЩЕСТВО
БЕЗРАБОТИЦА В ЧЕХИИ В МАРТЕ СНИЗИЛАСЬ ДО 4,3%, КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ
11:50
8 АПРЕЛЯ 2025
1005
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНОЙ АВАРИИ ПОГИБЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА
10:00
8 АПРЕЛЯ 2025
784
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТА И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗЫВАЮТ ПОЛИТИКОВ ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ АЛКОГОЛЯ В ЧЕХИИ
09:00
8 АПРЕЛЯ 2025
488
ОБЩЕСТВО
АККАУНТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЧЕХИИ В СЕТИ X БЫЛ ВЗЛОМАН
08:00
8 АПРЕЛЯ 2025
455
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: ЧЕХИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ДОВОЛЬНЫ УСЛУГАМИ И МЕНЬШЕ ВСЕГО — УРОВНЕМ КОРРУПЦИИ
22:02
7 АПРЕЛЯ 2025
2839
ОБЩЕСТВО
УКРАИНЕЦ В ЧЕХИИ БРОСИЛ БУТЫЛКУ С ГОРЮЧЕЙ СМЕСЬЮ В ДОМ, ГДЕ НАХОДИЛАСЬ СЕМЬЯ С ДВУХЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКОЙ
19:30
7 АПРЕЛЯ 2025
920
ОБЩЕСТВО
ПОСТРОИТЬ КОЛОДЕЦ ДОМА СТАНЕТ ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ
18:00
7 АПРЕЛЯ 2025
9560
ОБЩЕСТВО
СНАЧАЛА СНЕГ И МОРОЗ, ЗАТЕМ +18 ГРАДУСОВ
14:30
7 АПРЕЛЯ 2025
939
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ КОНФИСКОВАЛА У ОБВИНЯЕМЫХ ПО ДЕЛУ О КОРРУПЦИИ В БОЛЬНИЦЕ «МОТОЛ» ИМУЩЕСТВО НА СУММУ БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ КРОН
13:10
7 АПРЕЛЯ 2025
1405
ОБЩЕСТВО
УСТАЛОСТЬ ОТ ВОЙНЫ. ГОТОВНОСТЬ ЧЕХОВ ПОДДЕРЖИВАТЬ УКРАИНУ СНИЖАЕТСЯ, ПОКАЗЫВАЕТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОПРОС
11:30
7 АПРЕЛЯ 2025
1001
ЭКОНОМИКА
ŠKODA УЖЕ ПРОДАЛА БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В ЧЕХИИ В ЭТОМ ГОДУ
10:00
7 АПРЕЛЯ 2025
1389
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА СНОВА СООТВЕТСТВУЕТ КРИТЕРИЯМ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЕВРО