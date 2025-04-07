Бриллианты, зубная нить и колбасные изделия? ЕК предлагает ввести 25-процентные тарифы на некоторые американские товары

Предложение является ответом на американские тарифы на импорт стали и алюминия. Согласно документу, объектами ответных тарифов могут стать алмазы, колбасные изделия, зубная нить, орехи и соевые бобы.





Однако исполнительная власть ЕС исключила из первоначально рассматриваемого списка американский виски, вино и молочные продукты.



Ответные тарифы на часть американских товаров должны вступить в силу 16 мая, а на другую часть — 1 декабря.



Тарифы на сталь и алюминий были объявлены президентом США Дональдом Трампом в середине марта. Европейский союз в ответ на это заявляет, что готовит меры против американских товаров на сумму 26 миллиардов евро (650 миллиардов крон). Европейский комиссар по торговле Марош Шефчович отметил, что действия будут не столь значительными, поскольку «комиссары ЕС прислушались к мнению стран-членов».





Шефчович также сказал, что некоторые из этих ответных мер будут применяться с 15 апреля, другие — с 15 мая. Таким образом, он назвал другие даты, чем указано в документе. Ожидается, что предложение будет утверждено государствами-членами в среду.



Изначально ЕК планировала, в частности, ввести 50-процентный тариф на американский виски. Однако впоследствии Трамп пригрозил в таком случае ввести 200-процентный тариф на алкогольные напитки из Евросоюза.