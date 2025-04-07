Репродуктивный бизнес: иностранки все чаще приезжают в Чехию на ЭКО

Не в каждой европейской стране такие благоприятные законы для искусственного оплодотворения и такие выгодные цены, как в Чехии. Добавьте к этому качество местного здравоохранения и маркетинг отдельных клиник, и неудивительно, что Чехия уже много лет является популярным направлением для репродуктивного туризма.



Настолько, что в 2023 году иностранные женщины впервые превзойдут чешских по ключевому показателю — количеству так называемых циклов с целью забеременеть. Еще в 2008 году восемь из десяти циклов выполнялись чешскими женщинами.



Такое развитие событий можно наблюдать и в наиболее распространенном сегодня методе — криоэмбриональном переносе, то есть переносе здорового размороженного эмбриона в матку. Постепенно количество циклов увеличивалось как у чешских, так и у иностранных женщин, но только в 2023 году порядок изменился на противоположный.



Единственным исключением стал период ковида, когда путешествия были ограничены, и поэтому количество иностранных женщин сократилось в краткосрочной перспективе.



Чехия привлекательна для иностранных женщин не только из-за доступных цен — здесь они полностью оплачивают искусственное оплодотворение, но и потому, что чешское законодательство позволяет им вообще принимать донорскую яйцеклетку.



«Что касается женщин-реципиентов, то у нас есть как чешские пациентки, так и клиентки из-за рубежа — особенно из Германии, Австрии, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины. Эти женщины часто обращаются за лечением в Чехию, потому что законодательство их стран не позволяет им использовать донорские гаметы», — объясняет Ева Чинадрова, главный врач клиники «Пронаталь Репро» в Ческе-Будеевице.



У большинства из них есть медицинские показания, например, преждевременная недостаточность яичников или лечение рака. Во многих европейских странах законы в области вспомогательной репродукции очень строги, и чешские клиники часто являются для них единственным шансом завести ребенка и собственную семью, добавляет Чинадрова.



«Наша клиника уже давно обслуживает клиентов со всего мира. Примерно половину составляют пациентки из Чехии, другую половину — женщины из Европы и неевропейских стран», — добавляет Адела Минкс Шашкова, директор клиники Unica Praha.



С другой стороны, вполне логично, что среди доноров яйцеклеток преобладают чешские женщины. Хотя после вторжения России в Украину в 2022 году количество доноров с украинским гражданством также увеличилось. Если в 2021 году данные показывали всего шесть циклов для украинских женщин, то два года спустя их было уже 104.



В связи с этим Министерство здравоохранения хочет изменить существующую практику. До сих пор не существовало ограничений на количество извлечений яйцеклеток для одной женщины или финансовой компенсации. Это должно быть изменено одобренной правительством поправкой к закону, которая устанавливает максимальное количество извлечений — шесть в течение жизни и 28 000 крон за одно извлечение. Однако поправка еще не принята депутатами, и до конца парламентского срока изменения могут не вступить в силу.



Искусственное оплодотворение — это большой международный бизнес, поскольку подавляющее большинство извлеченных яйцеклеток попадает к пациентам из-за рубежа — 87% от общего числа циклов. Но, по мнению министерства здравоохранения, проблемы нет.



«Если иностранные женщины, а также медицинские учреждения, которые предоставляют им эти медицинские услуги, выполняют все требования для проведения вспомогательной репродукции, которые соответствуют действующему законодательству, Министерство здравоохранения не считает проведение этих медицинских услуг иностранными женщинами проблематичным», — отмечает Ондржей Якоб, пресс-секретарь Министерства здравоохранения.



Наибольшее количество циклов у реципиентов донорских яйцеклеток в Чехии было проведено немецкими пациентками, за ними следуют чешские женщины. После местных пациенток следуют француженки, итальянки, венгерки.