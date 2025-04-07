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Значительное повышение зарплаты для всех военных. Глава Минобороны Чехии представит предложение правительству

Новости 420on
9 апреля 2025
13:00
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Министерство обороны Чехии и Генеральный штаб решили пойти на радикальный шаг. Они хотят с лета добавить к тарифам и надбавкам всех солдат по меньшей мере 8 300 крон брутто в месяц. Министр обороны Яна Чернохова (ODS) заявила в среду, что предложит это правительству.
Кабинет министров также рассмотрит вопрос о зарплате полицейских и пожарных. Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) хочет с середины года повысить зарплату полицейским и пожарным в среднем на 4 000 крон в месяц в ответ на повышение зарплаты в армии.

В этом году на повышение зарплат солдатам должно быть потрачено 2 миллиарда крон. Это в среднем 12 000 крон брутто в месяц на одного солдата для 28 000 военнослужащих армии, военной полиции и военной разведки.

Это значительно больше, поскольку до сих пор Министерство обороны заявляло, что расходы на повышение зарплаты должны составить в этом году 375 миллионов, то есть в среднем более 2 000 на солдата в месяц.

«От унтер-капрала до штабного прапорщика зарплата вырастет на 15%, для остальных званий — на 10%», — сказала министр. Она добавила, что армии необходимо повышать зарплату, особенно людям в нижних чинах, потому что они чаще всего уходят на более высокие заработки.

Сегодня штаб-прапорщик получает 65 990 крон, а с надбавками он зарабатывает 72 990 брутто. Если правительство согласится, то прапорщики будут зарабатывать дополнительно 10 000 крон только за счет новой тарифной сетки. Кроме того, они получат прибавку к жалованью за счет более высокого пособия на жилье или проезд.

Начальник Генерального штаба Карел Ржехка заявил, что в вопросе оплаты труда мы далеки от стандарта НАТО, согласно которому до 50% бюджета должно идти на зарплату солдатам, а чешская армия выделяет только около 30%.

По его словам, 60% идет на модернизацию и закупку оборудования. «Если мы будем вкладывать деньги в инвестиции и не будем тратиться на персонал, то некому будет обслуживать закупаемую технику», — сказал генерал.

Повышение армейских зарплат будет частично основано на поправке к закону, которая уже одобрена парламентом и подписана президентом. Повышение тарифов еще должно быть одобрено правительством.

Набор в армию идет не очень хорошо

Министерство обороны настаивает на улучшении финансовых условий для солдат, поскольку армия давно не набирает новобранцев, а опытные солдаты стали чаще уходить из армии.

В поправке к закону министерство обороны добилось увеличения единовременного пособия по призыву с 250 000 крон до 1 миллиона крон.

Армия также сможет увеличить стабилизационное пособие для солдат, которое составляет 7 000 крон в месяц.
армия Чехия
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