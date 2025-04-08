Европейский союз вводит ответные пошлины против США с 15 апреля

Страны — члены ЕС в среду поддержали предложение Европейской комиссии о введении ответных тарифов в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий. Пошлины начнут взиматься с 15 апреля, говорится в заявлении исполнительной власти ЕС. Комиссия добавила, что Европейский союз считает тарифы США необоснованными и вредными, поскольку они наносят экономический ущерб обеим сторонам и мировой экономике.



В своем заявлении для прессы Еврокомиссия не назвала сумму тарифов или продукцию, на которую они распространяются, однако брюссельские СМИ ранее сообщили, что блок введет 25-процентные тарифы на широкий спектр американского экспорта, включая соевые бобы, кукурузу, рис, миндаль, апельсиновый сок, клюкву, табак, железо, сталь, алюминий, некоторые суда и транспортные средства, текстиль и некоторые виды одежды и различные виды косметики.



Однако американского бурбона и виски в списке нет, что означает, что Брюссель удовлетворил требования Франции и Италии в частности.



О введении пошлин на сталь и алюминий президент США Дональд Трамп объявил в середине марта. В качестве первоначального ответа Европейский союз заявил, что готовит контрмеры против американских товаров на сумму 26 миллиардов евро.



Впоследствии комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович уточнил, что контрмеры не будут стоить так много, потому что «комиссары ЕС прислушались к мнению стран-членов». Речь идет о сумме в 22,1 миллиарда евро (около 556 миллиарда чешских крон).



По данным BBC, тарифы будут введены в три этапа, первый из которых вступит в силу во вторник на следующей неделе и затронет товары на сумму 3,9 миллиарда евро, проданные США в страны ЕС.

Через месяц, 15 мая, под действие тарифов попадут товары на сумму 13,5 миллиарда евро, а с 1 декабря — еще 3,5 миллиарда евро.



По мнению аналитиков, с которыми связалась BBC, задержка с ответными мерами показывает, что торговая политика ЕС не может действовать так же быстро, как США, поскольку все 27 стран-членов должны голосовать по любым новым тарифам.



Вечером в среду, 2 апреля 2025 года, президент США Дональд Трамп объявил о введении жестких тарифов на товары практически со всего мира. Тарифы также нанесут ущерб Европейскому союзу и особенно его промышленности, на которой базируется Чешская Республика. Акции и рынки отреагировали немедленным падением.



Европа хочет найти общее решение с США



Представители ЕС неоднократно заявляли, что хотят вести переговоры с представителями администрации США и не обострять споры. «Европейский союз ясно дал понять, что предпочитает найти решение путем переговоров, которое будет сбалансированным и взаимовыгодным», — заявила Комиссия в среду.



Одобрение предложения государствами-членами в среду означает, что как только внутренние процедуры ЕК будут завершены и будет опубликован акт о применении, контрмеры вступят в силу.



«Пошлины начнут взиматься с 15 апреля. Действие этих контрмер может быть приостановлено в любой момент, если США согласятся на справедливый и сбалансированный исход переговоров», — добавили в Комиссии.



Голосование по контрмерам состоялось в среду днем в консультативном комитете ЕК, принимающем решения по тарифам, который состоит из представителей стран-членов, а от Чешской Республики присутствовал представитель Министерства промышленности и торговли. По данным источников CTK, только одно государство проголосовало против, по некоторым данным, это была Венгрия.



Что касается реакции ЕС на дальнейшие объявленные тарифы США, то это произойдет немного позже, поскольку анализ влияния так называемых взаимных тарифов, а также тарифов на автомобили, только сейчас проводится.