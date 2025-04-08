Анализ: Чехии придется тратить на оборону больше, чем хочет НАТО

В прошлом году Чешская Республика впервые выполнила обязательство перед Североатлантическим союзом по расходованию 2% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону. Однако несоблюдение этого обязательства в предыдущие годы привело к накоплению внутреннего долга армии, поскольку она не сформировала необходимый оборонный потенциал. Согласно анализу, сумма задолженности составляет от 260 до 560 миллиардов крон, при этом оценки различаются в зависимости от темпов устаревания вооружений.





Войтех Бахенский из Пражского центра исследования проблем мира отметил, что обязательство НАТО по 2% ВВП было установлено для мирного времени, в то время как нынешняя ситуация в Европе требует увеличения оборонных расходов. Он ожидает, что в этом году НАТО утвердит новое обязательство — 3% ВВП, не только для укрепления потенциала альянса, но и как сигнал сдерживания России. В то же время он подчеркнул, что рост расходов приведет к примерно пятилетнему отставанию в развитии военного потенциала.





Для покрытия внутреннего долга армии и выполнения новых обязательств перед альянсом, Чехии в ближайшие годы придется временно увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП, говорится в анализе. Петр Янский из Центра государственных финансов подчеркнул, что нынешний государственный бюджет не справится с таким ростом, поэтому потребуется найти альтернативные источники финансирования.





«Если мы захотим увеличить расходы на оборону в следующем году, мы не сможем сделать это иначе, как за счет долга», — заявил Янский. По его словам, с 2027 года временное повышение налогов может способствовать увеличению оборонных расходов, если политическое руководство оперативно достигнет соглашения. Он также отметил, что такой подход предпочтительнее, чем налог на сверхприбыль, который Чехия ввела для энергетических и нефтехимических компаний и крупных банков на период с 2023 по 2025 год для покрытия затрат, связанных с энергетическим кризисом. По словам Янского, временные налоговые меры на нужды обороны уже применялись ранее в таких странах, как Украина, Эстония и Израиль.





Для того чтобы поддерживать уровень оборонных расходов на отметке 3% ВВП в долгосрочной перспективе, необходимо пересмотреть структуру доходов и затрат государственного бюджета. В документе подчеркивается, что следует сократить необоронные траты и одновременно провести реформу налоговой системы.