Чешские СМИ: Трамп объявил, что введет высокие тарифы и на лекарства
9 апреля 2025
18:00
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Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что вскоре объявит о введении высоких тарифов на импорт лекарств. До сих пор фармацевтическая продукция не облагалась тарифами, а была освобождена от них. Выступая на ужине Национального республиканского комитета Конгресса (NRCC), Трамп заявил, что цель — заставить фармацевтические компании перенести производство в США.
В сообщении Reuters не уточняется, когда будут введены тарифы и на каком уровне. Однако комментарии повлияли на стоимость акций европейских фармацевтических компаний.
Акции британских компаний AstraZeneca и GSK потеряли 4% на Лондонской фондовой бирже. Акции Novo Nordisk, самой дорогой фармацевтической компании Европы, производящей, в частности, препараты для похудения Ozempic и Wegova, потеряли 5% на Копенгагенской фондовой бирже. Столько же потеряли в цене акции французской компании Sanofi и немецкой биотехнологической компании Sartorius.
Эксперты предупреждают, что перенести производство лекарств в США будет очень сложно, поскольку оно включает в себя очень тонкие производственные процессы, требующие современных технологий и чистой окружающей среды. Требования к переносу производства в США будут чрезвычайно высоки.
В то же время активные ингредиенты многих лекарств производятся в Китае и Индии.
Акции британских компаний AstraZeneca и GSK потеряли 4% на Лондонской фондовой бирже. Акции Novo Nordisk, самой дорогой фармацевтической компании Европы, производящей, в частности, препараты для похудения Ozempic и Wegova, потеряли 5% на Копенгагенской фондовой бирже. Столько же потеряли в цене акции французской компании Sanofi и немецкой биотехнологической компании Sartorius.
Эксперты предупреждают, что перенести производство лекарств в США будет очень сложно, поскольку оно включает в себя очень тонкие производственные процессы, требующие современных технологий и чистой окружающей среды. Требования к переносу производства в США будут чрезвычайно высоки.
В то же время активные ингредиенты многих лекарств производятся в Китае и Индии.
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