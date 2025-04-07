ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Чешские СМИ: Трамп объявил, что введет высокие тарифы и на лекарства

Новости и статьи
9 апреля 2025
18:00
102
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что вскоре объявит о введении высоких тарифов на импорт лекарств. До сих пор фармацевтическая продукция не облагалась тарифами, а была освобождена от них. Выступая на ужине Национального республиканского комитета Конгресса (NRCC), Трамп заявил, что цель — заставить фармацевтические компании перенести производство в США.
В сообщении Reuters не уточняется, когда будут введены тарифы и на каком уровне. Однако комментарии повлияли на стоимость акций европейских фармацевтических компаний.

Акции британских компаний AstraZeneca и GSK потеряли 4% на Лондонской фондовой бирже. Акции Novo Nordisk, самой дорогой фармацевтической компании Европы, производящей, в частности, препараты для похудения Ozempic и Wegova, потеряли 5% на Копенгагенской фондовой бирже. Столько же потеряли в цене акции французской компании Sanofi и немецкой биотехнологической компании Sartorius.

Эксперты предупреждают, что перенести производство лекарств в США будет очень сложно, поскольку оно включает в себя очень тонкие производственные процессы, требующие современных технологий и чистой окружающей среды. Требования к переносу производства в США будут чрезвычайно высоки.
В то же время активные ингредиенты многих лекарств производятся в Китае и Индии.
экономика США В мире
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
9 АПРЕЛЯ 2025
409
ЭКОНОМИКА
КОММЕНТАРИЙ: ОБВАЛ ФОНДОВОГО РЫНКА ВАС ЗАТРОНЕТ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ ИНВЕСТИРУЕТЕ
13:00
9 АПРЕЛЯ 2025
383
ОБЩЕСТВО
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ДЛЯ ВСЕХ ВОЕННЫХ. ГЛАВА МИНОБОРОНЫ ЧЕХИИ ПРЕДСТАВИТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
11:30
9 АПРЕЛЯ 2025
416
ЭКОНОМИКА
ИПОТЕЧНЫЕ СТАВКИ В ЧЕХИИ УПОРНО ДЕРЖАТСЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ В 5 ПРОЦЕНТОВ
09:00
9 АПРЕЛЯ 2025
691
ОБЩЕСТВО
ЧЕХ ВОЕВАЛ В УКРАИНЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА, ЕМУ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ
08:00
9 АПРЕЛЯ 2025
670
ОБЩЕСТВО
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. ПОЛИЦИЯ В ЧЕХИИ 9 АПРЕЛЯ ПРОВЕДЕТ SPEED MARATHON
22:00
8 АПРЕЛЯ 2025
833
ОБЩЕСТВО
РЕПРОДУКТИВНЫЙ БИЗНЕС: ИНОСТРАНКИ ВСЕ ЧАЩЕ ПРИЕЗЖАЮТ В ЧЕХИЮ НА ЭКО
19:30
8 АПРЕЛЯ 2025
447
ОБЩЕСТВО
ВЕДОМСТВА БЫЛИ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
18:00
8 АПРЕЛЯ 2025
782
ЭКОНОМИКА
БРИЛЛИАНТЫ, ЗУБНАЯ НИТЬ И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ? ЕК ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ 25-ПРОЦЕНТНЫЕ ТАРИФЫ НА НЕКОТОРЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ ТОВАРЫ
15:00
8 АПРЕЛЯ 2025
1816
ЭКОНОМИКА
ТАРИФЫ ТРАМПА УНИЧТОЖАЮТ СБЕРЕЖЕНИЯ ЧЕХОВ НА СТАРОСТЬ
13:15
8 АПРЕЛЯ 2025
456
ОБЩЕСТВО
БЕЗРАБОТИЦА В ЧЕХИИ В МАРТЕ СНИЗИЛАСЬ ДО 4,3%, КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ
11:50
8 АПРЕЛЯ 2025
1321
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНОЙ АВАРИИ ПОГИБЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА
10:00
8 АПРЕЛЯ 2025
1046
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТА И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗЫВАЮТ ПОЛИТИКОВ ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ АЛКОГОЛЯ В ЧЕХИИ
09:00
8 АПРЕЛЯ 2025
617
ОБЩЕСТВО
АККАУНТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЧЕХИИ В СЕТИ X БЫЛ ВЗЛОМАН
08:00
8 АПРЕЛЯ 2025
564
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: ЧЕХИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ДОВОЛЬНЫ УСЛУГАМИ И МЕНЬШЕ ВСЕГО — УРОВНЕМ КОРРУПЦИИ
22:02
7 АПРЕЛЯ 2025
3157
ОБЩЕСТВО
УКРАИНЕЦ В ЧЕХИИ БРОСИЛ БУТЫЛКУ С ГОРЮЧЕЙ СМЕСЬЮ В ДОМ, ГДЕ НАХОДИЛАСЬ СЕМЬЯ С ДВУХЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКОЙ