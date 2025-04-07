Чешские СМИ: Трамп объявил, что введет высокие тарифы и на лекарства

В сообщении Reuters не уточняется, когда будут введены тарифы и на каком уровне. Однако комментарии повлияли на стоимость акций европейских фармацевтических компаний.



Акции британских компаний AstraZeneca и GSK потеряли 4% на Лондонской фондовой бирже. Акции Novo Nordisk, самой дорогой фармацевтической компании Европы, производящей, в частности, препараты для похудения Ozempic и Wegova, потеряли 5% на Копенгагенской фондовой бирже. Столько же потеряли в цене акции французской компании Sanofi и немецкой биотехнологической компании Sartorius.



Эксперты предупреждают, что перенести производство лекарств в США будет очень сложно, поскольку оно включает в себя очень тонкие производственные процессы, требующие современных технологий и чистой окружающей среды. Требования к переносу производства в США будут чрезвычайно высоки.

В то же время активные ингредиенты многих лекарств производятся в Китае и Индии.