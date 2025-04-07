Люди, вступившие в пенсионную программу, снова убедятся, что такой способ накопления на старость не принесет им особой пользы. А если спад приведет к рецессии, это почувствуют даже те, кто вообще никогда не задумывался об инвестировании.



Нынешний спад — это не просто коррекция после слишком бурного роста, которую следовало ожидать, поскольку рынки в последние годы поднимались на рекордные уровни.



Американские акции за несколько дней списали весь прошлогодний прирост, а в Азии падение стало самым большим за последние десятилетия. Затем произошло небольшое восстановление рынка, но фондовые рынки скачут из-за введения высоких тарифов президентом США Дональдом Трампом, который хочет добиться положительного сальдо торгового баланса со всеми странами мира, что совершенно нереально.



Чешская оппозиция, которой импонирует Трамп и члены которой «надели красные бейсболки», попыталась преуменьшить последствия. Поначалу она даже рассматривала тарифы как преимущество, поскольку они сделают некоторые товары дешевле. В этих рассуждениях есть доля логики: тарифы в первую очередь лягут на плечи самих американцев, поскольку импортные товары станут для них дороже. Импорт в США сократится, и произведенные товары придется продавать в другом месте и дешевле. Это было так же умно, как в начале проливного дождя радоваться, что не нужно выходить на улицу поливать. Через несколько часов собирать урожай будет уже нельзя, потому что сад окажется под водой. Но Андрей Бабиш, который кое-что слышал о тарифах в Экономическом университете в Братиславе, понял, что сделал Трамп, и назвал это «безумным и совершенно неправильным» и провоцирующим инфляцию.



После 1948 года три четверти из 12 крупных периодов «медвежьего рынка» приводили к рецессиям, когда инвесторы переставали верить в то, что акции принесут им доход, и массово их продавали. Когда стоимость акций падает, у компаний нет денег для инвестиций. Производство падает, что означает увольнения. Падает и потребление, потому что люди покупают только то, что им действительно нужно. Так называемый ипотечный кризис 2007 года еще свеж в памяти многих. Некоторые, возможно, помнят обнадеживающие слова о том, что этот кризис нас не затронет. Но он все-таки случился. И продлился он до 2015 года. Выйти из рецессии не так-то просто, как мы слишком хорошо усвоили после краха.



В одном оппозиция права. Не реагировать на тарифы будет лучше с экономической точки зрения, потому что любая эскалация тарифной войны ухудшает ситуацию. Но не реагировать вообще — тоже не вариант, потому что Трамп будет думать, что может делать все, что захочет, чтобы использовать тарифы для затыкания дыр в бюджете США.



Приветствовать действия президента США — ошибочно. Председатель SPD бредит о том, что Америка будет сильной, потому что подоходный налог там упадет до нуля, все будут платить по тарифам, а США станут богаче, потому что будут производить все сами, не упоминая о том, что американские рабочие не будут работать за бангладешскую зарплату, а жесткие иммиграционные законы не позволят импортировать рабочую силу.





Окамура прав лишь в том, что Трамп хочет вернуться в 1913 год. Однако время нельзя повернуть вспять. Экономическая мощь сейчас обеспечивается не тяжелой промышленностью.



О заблуждении Трампа свидетельствует тот факт, что Илон Маск, который, как подобает либеральному политику, хотел бы иметь нулевые тарифы с ЕС, пытался отговорить его от введения высоких тарифов. Тарифы — это дополнительные расходы, которые не нравятся ни одному бизнесмену. Обычно они вводятся для того, чтобы страна не могла использовать свою чрезвычайно дешевую рабочую силу, как это делал Китай, а теперь, например, Индонезия или Бангладеш, или, наоборот, потому что у нее заниженная валюта и некоторые отрасли промышленности поддерживаются государством, как это по-прежнему делает Пекин.



И уж точно не будет лучше из-за Трампа и его тарифов, а совсем наоборот. Даже если тарифная война закончится быстро, потому что против нее выступают даже сторонники Трампа из числа бизнесменов, верно одно: если крах рынка происходит внезапно, то восстановление будет долгим.



Это сигнал людям не доверять тем, кто предлагает радикальные решения и светлое завтра. Таких лучше избегать. Ошибка США не должна повториться.



В равной степени полезно помнить, что инвестирование не принесет богатства большинству людей. Это касается не только некоторых полумошенников, предлагающих так называемые корпоративные облигации, которые в большинстве своем являются непокрытыми долговыми обязательствами, но и банков. Это не похоже на фиксированный депозит, о котором не нужно беспокоиться, он просто открывается и закрывается. При инвестировании необходимо вкладывать деньги в несколько продуктов и менять соотношение фондов акций и облигаций в зависимости от движения рынка, что требует знаний и времени. Тот, кто хочет накопить на пенсию с помощью долгосрочного инвестиционного продукта, тоже должен это понимать. За этим тоже нужно следить. Кроме того, если вам придется выводить средства в момент падения фондового рынка, вы не заработаете столько денег.



Алекс Швамберк