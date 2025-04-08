Трамп заморозил большую часть пошлин. Для Чехии и ЕС тарифы составят 10%
10 апреля 2025
09:00
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Президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней действие большинства тарифов и временно снизил их до 10%. Пауза не затрагивает Китай, которому он повысил тарифы со 104 до 125% из-за «недостатка уважения, которое Китай проявляет к мировым рынкам», сообщает CNBC.
Трамп обосновал свое решение о приостановке тарифов тем, что более 75 стран обратились к официальным лицам США для переговоров о решении торговых проблем, возникших в связи с введением тарифов.
«Учитывая пренебрежение Китая к мировым рынкам (...), я повышаю тарифы на Китай до 125%», — написал президент США. «В то же время, учитывая готовность более 75 стран к переговорам, я одобрил 90-дневную паузу и, во время этой паузы, существенно снизил ответные тарифы на 10%, оба вступают в силу немедленно», — заявил Трамп.
Мировые фондовые рынки реагируют на новость. Акции США резко растут. После заявления Трампа подскочили цены всех тридцати крупных акций из индекса Dow Jones, а также почти всех акций из индекса S&P 500 — за исключением семи наименований. Восьмипроцентный скачок индекса S&P входит в десятку крупнейших однодневных движений за всю историю американских рынков.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что в течение 90-дневного периода на все страны будут распространяться 10-процентные тарифы, включая Канаду и Мексику, на которые ранее ответные тарифы не распространялись.
«На 90 дней ответные тарифы будут приостановлены, поскольку переговоры еще продолжаются, и уровень пошлин будет снижен до единой ставки в 10% в течение этого периода», — сказала Ливитт.
Министр финансов Скотт Бессент добавил, что секторальные тарифы, такие как 25-процентный сбор на автомобили и сталь, также будут снижены до десяти процентов в течение 90-дневного периода. Он также заявил, что это исключительно решение Трампа. Приостановка тарифов, по словам Бессента, является демонстрацией готовности Вашингтона действовать в духе доброй воли. Он отрицает, что это реакция рынков.
«Посмотрим, что сделает Китай», — сказал Бессент. Он отметил, что не стал бы называть текущий тарифный спор между Вашингтоном и Пекином торговой войной, но сказал, что Китай обострил ситуацию.
По словам Бессента, Соединенные Штаты ожидают, что к переговорам присоединится больше стран и что пауза даст время для переговоров. «Мы ожидаем, что страны придут к нам со своими лучшими предложениями», — сказал он. «Мы хотим вести переговоры в духе доброй воли», — сказал он.
«Учитывая пренебрежение Китая к мировым рынкам (...), я повышаю тарифы на Китай до 125%», — написал президент США. «В то же время, учитывая готовность более 75 стран к переговорам, я одобрил 90-дневную паузу и, во время этой паузы, существенно снизил ответные тарифы на 10%, оба вступают в силу немедленно», — заявил Трамп.
Мировые фондовые рынки реагируют на новость. Акции США резко растут. После заявления Трампа подскочили цены всех тридцати крупных акций из индекса Dow Jones, а также почти всех акций из индекса S&P 500 — за исключением семи наименований. Восьмипроцентный скачок индекса S&P входит в десятку крупнейших однодневных движений за всю историю американских рынков.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что в течение 90-дневного периода на все страны будут распространяться 10-процентные тарифы, включая Канаду и Мексику, на которые ранее ответные тарифы не распространялись.
«На 90 дней ответные тарифы будут приостановлены, поскольку переговоры еще продолжаются, и уровень пошлин будет снижен до единой ставки в 10% в течение этого периода», — сказала Ливитт.
Министр финансов Скотт Бессент добавил, что секторальные тарифы, такие как 25-процентный сбор на автомобили и сталь, также будут снижены до десяти процентов в течение 90-дневного периода. Он также заявил, что это исключительно решение Трампа. Приостановка тарифов, по словам Бессента, является демонстрацией готовности Вашингтона действовать в духе доброй воли. Он отрицает, что это реакция рынков.
«Посмотрим, что сделает Китай», — сказал Бессент. Он отметил, что не стал бы называть текущий тарифный спор между Вашингтоном и Пекином торговой войной, но сказал, что Китай обострил ситуацию.
По словам Бессента, Соединенные Штаты ожидают, что к переговорам присоединится больше стран и что пауза даст время для переговоров. «Мы ожидаем, что страны придут к нам со своими лучшими предложениями», — сказал он. «Мы хотим вести переговоры в духе доброй воли», — сказал он.
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