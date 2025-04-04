Чешская Республика снова соответствует критериям для введения евро

6 января премьер-министр Петр Фиала (ODS) и министр финансов Збынек Станюра (ODS) объявили размер дефицита государственного бюджета за прошлый год — 271,4 млрд чешских крон. Однако дефицит всех государственных финансов, включающий бюджеты муниципалитетов, регионов и других государственных учреждений, был на девяносто четыре миллиарда меньше и составил 177 миллиардов.



Причиной этого стали положительные результаты деятельности местных органов власти. Благодаря этому дефицит государственных финансов впервые с 2019 года опустился ниже трех процентов ВВП, а Чехия вновь соответствует критериям принятия единой европейской валюты, за исключением привязки кроны к евро.



Правительство не согласно с введением евро



Нынешнее чешское правительство не согласно с подходом к единой европейской валюте. В то время как мэры, KDU-ČSL и TOP 09 поддерживают евро, ODS не согласна. Согласно февральскому опросу iRozhlas, менее четверти жителей Чехии поддерживают введение евро. Почти три четверти выступают против.



«Если эта цифра не поднимется выше 50 процентов, я думаю, что это нереально. Однако важно то, что благодаря нашей экономической ситуации дебаты стали действительно серьезными и реальными», — сказал Станюра.



«По нашему мнению, экономическое преимущество было доказано более десяти лет назад, когда Словакия, например, переходила на евро», — сказал Милош Новы (TOP 09), заместитель председателя парламентского бюджетного комитета.



«Давайте примем евро, это облегчит торговлю со странами, снизит транзакционные издержки. В контексте последних событий, я думаю, многим гражданам ясно, что должна произойти большая интеграция Европы», — сказал Йозеф Бернард (STAN), председатель бюджетного комитета Палаты депутатов.



Оппозиция настроена скептически



Напротив, оба оппозиционных движения скептически относятся к евро. «Для движения ANO введение евро в следующий предвыборный период не является какой-либо темой. Чехия лишилась бы ключевого экономического инструмента — монетарной политики, она стала бы частью гарантий для слабых стран Европейского союза», — заявил вице-спикер палаты Карел Гавличек (ANO).



«В случае возникновения кризисных ситуаций в экономике мы можем использовать собственную монетарную политику. Но если евро будет здесь, мы будем зависеть от того, что скажет Европейский центральный банк», — сказал Радим Фиала, председатель парламентского клуба SPD.



В ноябре прошлого года кабинет министров получил анализ от правительственного Национального экономического совета (NERV), согласно которому преимущества перехода на евро заключаются в более дешевом и доступном финансировании инвестиций.