ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Цены на автозаправочных станциях в Чехии будут снижаться

Новости 420on
10 апреля 2025
11:30
248
Резкое падение цен на нефть в последние дни и сильная крона по отношению к доллару США. Это основные факторы, которые вскоре начнут отражаться на ценах на бензин и дизельное топливо в Чешской Республике. Если во вторник, по данным CCS, 95-й продавался в среднем за 34,99 кроны, а дизельное топливо — за 34,12 кроны, то уже в начале следующей недели цены должны значительно снизиться.
«Бензин подешевеет примерно на 50 геллеров и будет стоить в среднем 34,50 кроны. Средняя цена на дизельное топливо может упасть ниже 33 крон за литр», — сказал аналитик компании Finlord Борис Томчак.

По его словам, на самых дешевых заправках, таких как Tank ONO, цена на дизельное топливо должна упасть ниже 30 крон, возможно, уже на следующей неделе. В настоящее время на сети станций литр дизельного топлива продается за 30,90 кроны. Последний раз цена на дизельное топливо была ниже 30 крон в первой половине 2021 года.

Главный экономист BH Securities Штепан Кржечек также ожидает, что цена упадет более чем на крону. На данный момент снижение цен на нефть еще не учтено в ценах, так как в последнюю неделю они были достаточно стабильны.

«Топливо будет дешеветь постепенно, по мере того как АЗС будут пополнять текущие запасы. Примерно с интервалом в две недели я ожидаю существенного удешевления топлива», — сказал он.

По его словам, размер маржи зависит от того, как долго цены на нефть останутся на текущем уровне. «Если в долгосрочной перспективе цены на нефть будут держаться на уровне 60 долларов, а крона останется на нынешнем уровне, топливо может подешеветь как минимум на крону. Если же падение цен на нефть будет временным, то падение цен будет меньше», — сказал он.

Аналитик Purple Trading Петр Лайсек считает, что снижение цен на АЗС может быть более постепенным, поскольку некоторые станции могут воспользоваться ситуацией и искусственно увеличить свою маржу.
Томчак указал на падение оптовых цен на топливо, которые снижаются с конца марта. «Цены на дизельное топливо уже упали на 1,20 кроны за литр, поэтому можно предположить, что дизельное топливо подешевеет на автозаправочных станциях в течение двух недель. Бензин тоже подешевеет, но его оптовые цены будут падать медленнее», — сказал он. Причина этого, по его словам, заключается в росте маржи оптовиков и нефтепереработчиков на европейском рынке. «Для бензина она выросла с 8 долларов за баррель в конце марта до нынешнего двойного уровня — почти 16 долларов», — отметил он.

Тарифы и рост производства

Аналитики заявили, что причиной падения цен на нефть стали тарифы США и увеличение добычи нефти картелем ОПЕК. «Мы наблюдаем резкую распродажу нефти. В настоящее время североморская нефть марки Brent продается по цене около шестидесяти долларов за баррель, что является самым низким показателем с первой половины 2021 года», — сказал Кречек.

В начале апреля она стоила 75 долларов за баррель, так что значительное падение цен произошло всего за полторы недели«. По словам Кржечека, пошлина оказала давление на снижение спроса на нефть. «Не исключено, что международная торговля сократится, поскольку из-за тарифов некоторые сделки теряют смысл», — сказал он.

Все это, по его словам, усугубляется значительным укреплением кроны по отношению к доллару, который еще в начале февраля стоил 24,50 кроны, а сейчас продается менее чем за 23 чешские кроны.
бензин цены Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
10 АПРЕЛЯ 2025
1765
ОБЩЕСТВО
УКРАИНЦЫ ПРИВОЗИЛИ В ЧЕХИЮ СВОИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ И ПОЛУЧАЛИ ПОСОБИЯ ПО ФАЛЬШИВЫМ СПРАВКАМ. ТАК ОНИ «ЗАРАБОТАЛИ» 11 МИЛЛИОНОВ КРОН
09:00
10 АПРЕЛЯ 2025
418
ЭКОНОМИКА
ТРАМП ЗАМОРОЗИЛ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ПОШЛИН. ДЛЯ ЧЕХИИ И ЕС ТАРИФЫ СОСТАВЯТ 10%
08:00
10 АПРЕЛЯ 2025
428
ПОЛИТИКА
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ВВОДИТ ОТВЕТНЫЕ ПОШЛИНЫ ПРОТИВ США С 15 АПРЕЛЯ
22:00
9 АПРЕЛЯ 2025
2095
ОБЩЕСТВО
ШОКИРУЮЩЕЕ ОГРАБЛЕНИЕ В ПРАГЕ: ПРОПАЛИ БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ КРОН
21:00
9 АПРЕЛЯ 2025
600
ЭКОНОМИКА
АНАЛИЗ: ЧЕХИИ ПРИДЕТСЯ ТРАТИТЬ НА ОБОРОНУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХОЧЕТ НАТО
19:30
9 АПРЕЛЯ 2025
1022
ЭКОНОМИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ РЕШИЛО НЕ НАЗНАЧАТЬ ДАТУ ВВЕДЕНИЯ ЕВРО В СТРАНЕ
18:00
9 АПРЕЛЯ 2025
614
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: ТРАМП ОБЪЯВИЛ, ЧТО ВВЕДЕТ ВЫСОКИЕ ТАРИФЫ И НА ЛЕКАРСТВА
16:30
9 АПРЕЛЯ 2025
1150
ЭКОНОМИКА
КОММЕНТАРИЙ: ОБВАЛ ФОНДОВОГО РЫНКА ВАС ЗАТРОНЕТ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ ИНВЕСТИРУЕТЕ
13:00
9 АПРЕЛЯ 2025
624
ОБЩЕСТВО
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ДЛЯ ВСЕХ ВОЕННЫХ. ГЛАВА МИНОБОРОНЫ ЧЕХИИ ПРЕДСТАВИТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
11:30
9 АПРЕЛЯ 2025
630
ЭКОНОМИКА
ИПОТЕЧНЫЕ СТАВКИ В ЧЕХИИ УПОРНО ДЕРЖАТСЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ В 5 ПРОЦЕНТОВ
09:00
9 АПРЕЛЯ 2025
936
ОБЩЕСТВО
ЧЕХ ВОЕВАЛ В УКРАИНЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА, ЕМУ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ
08:00
9 АПРЕЛЯ 2025
853
ОБЩЕСТВО
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. ПОЛИЦИЯ В ЧЕХИИ 9 АПРЕЛЯ ПРОВЕДЕТ SPEED MARATHON
22:00
8 АПРЕЛЯ 2025
1064
ОБЩЕСТВО
РЕПРОДУКТИВНЫЙ БИЗНЕС: ИНОСТРАНКИ ВСЕ ЧАЩЕ ПРИЕЗЖАЮТ В ЧЕХИЮ НА ЭКО
19:30
8 АПРЕЛЯ 2025
534
ОБЩЕСТВО
ВЕДОМСТВА БЫЛИ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
18:00
8 АПРЕЛЯ 2025
1016
ЭКОНОМИКА
БРИЛЛИАНТЫ, ЗУБНАЯ НИТЬ И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ? ЕК ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ 25-ПРОЦЕНТНЫЕ ТАРИФЫ НА НЕКОТОРЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ ТОВАРЫ