Цены на автозаправочных станциях в Чехии будут снижаться

«Бензин подешевеет примерно на 50 геллеров и будет стоить в среднем 34,50 кроны. Средняя цена на дизельное топливо может упасть ниже 33 крон за литр», — сказал аналитик компании Finlord Борис Томчак.



По его словам, на самых дешевых заправках, таких как Tank ONO, цена на дизельное топливо должна упасть ниже 30 крон, возможно, уже на следующей неделе. В настоящее время на сети станций литр дизельного топлива продается за 30,90 кроны. Последний раз цена на дизельное топливо была ниже 30 крон в первой половине 2021 года.



Главный экономист BH Securities Штепан Кржечек также ожидает, что цена упадет более чем на крону. На данный момент снижение цен на нефть еще не учтено в ценах, так как в последнюю неделю они были достаточно стабильны.



«Топливо будет дешеветь постепенно, по мере того как АЗС будут пополнять текущие запасы. Примерно с интервалом в две недели я ожидаю существенного удешевления топлива», — сказал он.



По его словам, размер маржи зависит от того, как долго цены на нефть останутся на текущем уровне. «Если в долгосрочной перспективе цены на нефть будут держаться на уровне 60 долларов, а крона останется на нынешнем уровне, топливо может подешеветь как минимум на крону. Если же падение цен на нефть будет временным, то падение цен будет меньше», — сказал он.



Аналитик Purple Trading Петр Лайсек считает, что снижение цен на АЗС может быть более постепенным, поскольку некоторые станции могут воспользоваться ситуацией и искусственно увеличить свою маржу.

Томчак указал на падение оптовых цен на топливо, которые снижаются с конца марта. «Цены на дизельное топливо уже упали на 1,20 кроны за литр, поэтому можно предположить, что дизельное топливо подешевеет на автозаправочных станциях в течение двух недель. Бензин тоже подешевеет, но его оптовые цены будут падать медленнее», — сказал он. Причина этого, по его словам, заключается в росте маржи оптовиков и нефтепереработчиков на европейском рынке. «Для бензина она выросла с 8 долларов за баррель в конце марта до нынешнего двойного уровня — почти 16 долларов», — отметил он.



Тарифы и рост производства



Аналитики заявили, что причиной падения цен на нефть стали тарифы США и увеличение добычи нефти картелем ОПЕК. «Мы наблюдаем резкую распродажу нефти. В настоящее время североморская нефть марки Brent продается по цене около шестидесяти долларов за баррель, что является самым низким показателем с первой половины 2021 года», — сказал Кречек.



В начале апреля она стоила 75 долларов за баррель, так что значительное падение цен произошло всего за полторы недели«. По словам Кржечека, пошлина оказала давление на снижение спроса на нефть. «Не исключено, что международная торговля сократится, поскольку из-за тарифов некоторые сделки теряют смысл», — сказал он.



Все это, по его словам, усугубляется значительным укреплением кроны по отношению к доллару, который еще в начале февраля стоил 24,50 кроны, а сейчас продается менее чем за 23 чешские кроны.