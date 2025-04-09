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Годовая инфляция в Чехии в марте осталась на уровне 2,7%

Новости 420on
10 апреля 2025
14:00
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Потребительские цены в Чешской Республике в марте выросли на 2,7% в годовом исчислении, что соответствует февральскому показателю, подтвердило Чешское статистическое управление. По данным статистиков, в частности, подорожали продукты питания, в то время как топливо подешевело. Основные тенденции инфляции остаются неизменными, отмечают аналитики. По их мнению, на динамику цен будет влиять нестабильная тарифная политика Трампа.
«В марте цены выросли на 2,7% по сравнению с годом ранее, как и в феврале. Рост цен на продукты питания был почти полностью компенсирован снижением цен на топливо. 95-й бензин продавался на заправках в среднем по 35,25 кроны за литр, что является самой низкой ценой с сентября 2021 года. Дизельное топливо продавалось по 34,83 кроны за литр, что является самым низким показателем с ноября прошлого года», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен Чешского статистического управления.

По данным статистиков, наибольшее влияние на рост уровня цен в годовом исчислении в марте по-прежнему оказывали цены в разделе продуктов питания и безалкогольных напитков. Так, цены на яйца выросли на 46%, шоколад и шоколадные изделия — почти на 34%, масло и какао — примерно на 27%, кофе — почти на 23%, а полуобезжиренное молоко длительного хранения — примерно на 11%. Фрукты также подорожали на 11%, а мясо — почти на 4%.

В разделе алкогольных напитков и табачных изделий цены на крепкие напитки выросли на 3,5%а, на вино и пиво — более чем на 1%, а на табачные изделия — примерно на 8%. 

В разделе «Жилье» цены на аренду жилья выросли примерно на 6%, на товары и услуги по текущему ремонту жилья — менее чем на 4%, на воду и канализацию — примерно на 4%, на тепло и горячую воду — на 4,5%. Напротив, цены на электроэнергию снизились почти на 5%, а на природный газ — на 8,5%. В разделе «Питание и проживание» цены на продовольственные услуги выросли почти на 5%, а на услуги проживания — примерно на 8%.

По сравнению с мартом прошлого года цены на товары в целом выросли на 1,6%, а на услуги — на 4,5%.

Основные тенденции инфляции остаются неизменными, рост потребительских цен может остаться на текущем уровне в ближайшие месяцы. С этим согласны аналитики, опрошенные агентством ČTK. Однако, по их мнению, на динамику цен будет влиять непредсказуемая тарифная политика президента США Дональда Трампа.
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