Годовая инфляция в Чехии в марте осталась на уровне 2,7%
10 апреля 2025
14:00
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Потребительские цены в Чешской Республике в марте выросли на 2,7% в годовом исчислении, что соответствует февральскому показателю, подтвердило Чешское статистическое управление. По данным статистиков, в частности, подорожали продукты питания, в то время как топливо подешевело. Основные тенденции инфляции остаются неизменными, отмечают аналитики. По их мнению, на динамику цен будет влиять нестабильная тарифная политика Трампа.
«В марте цены выросли на 2,7% по сравнению с годом ранее, как и в феврале. Рост цен на продукты питания был почти полностью компенсирован снижением цен на топливо. 95-й бензин продавался на заправках в среднем по 35,25 кроны за литр, что является самой низкой ценой с сентября 2021 года. Дизельное топливо продавалось по 34,83 кроны за литр, что является самым низким показателем с ноября прошлого года», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен Чешского статистического управления.
По данным статистиков, наибольшее влияние на рост уровня цен в годовом исчислении в марте по-прежнему оказывали цены в разделе продуктов питания и безалкогольных напитков. Так, цены на яйца выросли на 46%, шоколад и шоколадные изделия — почти на 34%, масло и какао — примерно на 27%, кофе — почти на 23%, а полуобезжиренное молоко длительного хранения — примерно на 11%. Фрукты также подорожали на 11%, а мясо — почти на 4%.
В разделе алкогольных напитков и табачных изделий цены на крепкие напитки выросли на 3,5%а, на вино и пиво — более чем на 1%, а на табачные изделия — примерно на 8%.
В разделе «Жилье» цены на аренду жилья выросли примерно на 6%, на товары и услуги по текущему ремонту жилья — менее чем на 4%, на воду и канализацию — примерно на 4%, на тепло и горячую воду — на 4,5%. Напротив, цены на электроэнергию снизились почти на 5%, а на природный газ — на 8,5%. В разделе «Питание и проживание» цены на продовольственные услуги выросли почти на 5%, а на услуги проживания — примерно на 8%.
По сравнению с мартом прошлого года цены на товары в целом выросли на 1,6%, а на услуги — на 4,5%.
Основные тенденции инфляции остаются неизменными, рост потребительских цен может остаться на текущем уровне в ближайшие месяцы. С этим согласны аналитики, опрошенные агентством ČTK. Однако, по их мнению, на динамику цен будет влиять непредсказуемая тарифная политика президента США Дональда Трампа.
По данным статистиков, наибольшее влияние на рост уровня цен в годовом исчислении в марте по-прежнему оказывали цены в разделе продуктов питания и безалкогольных напитков. Так, цены на яйца выросли на 46%, шоколад и шоколадные изделия — почти на 34%, масло и какао — примерно на 27%, кофе — почти на 23%, а полуобезжиренное молоко длительного хранения — примерно на 11%. Фрукты также подорожали на 11%, а мясо — почти на 4%.
В разделе алкогольных напитков и табачных изделий цены на крепкие напитки выросли на 3,5%а, на вино и пиво — более чем на 1%, а на табачные изделия — примерно на 8%.
В разделе «Жилье» цены на аренду жилья выросли примерно на 6%, на товары и услуги по текущему ремонту жилья — менее чем на 4%, на воду и канализацию — примерно на 4%, на тепло и горячую воду — на 4,5%. Напротив, цены на электроэнергию снизились почти на 5%, а на природный газ — на 8,5%. В разделе «Питание и проживание» цены на продовольственные услуги выросли почти на 5%, а на услуги проживания — примерно на 8%.
По сравнению с мартом прошлого года цены на товары в целом выросли на 1,6%, а на услуги — на 4,5%.
Основные тенденции инфляции остаются неизменными, рост потребительских цен может остаться на текущем уровне в ближайшие месяцы. С этим согласны аналитики, опрошенные агентством ČTK. Однако, по их мнению, на динамику цен будет влиять непредсказуемая тарифная политика президента США Дональда Трампа.
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