Правительство Чехии ожидает подписания контракта на строительство блоков в Дукованы до конца квартала

Станюра не предвидит влияния тарифов США на строительство «Дукованы», хотя некоторые эксперты говорят о возможности того, что часть контракта будет выполнена американской компанией Westinghouse в рамках соглашения с KHNP о прекращении споров по поводу использования ядерных технологий. Министр отметил, что окончательная цена на атомные блоки будет частью контракта.



Чехия уже получила так называемое уведомление ЕС для финансирования первого запланированного блока АЭС «Дукованы», а для второго блока придется подавать отдельную заявку. Станюра сообщил сегодня, что министерство промышленности и торговли проводит неофициальные консультации с Европейской комиссией. Официальные переговоры могут начаться только после подписания контракта на строительство.



Министр промышленности Влчек ожидает, что контракт по Дукованам будет подписан в ближайшие несколько недель. По его словам, предложение корейской компании было самым качественным и наилучшим из возможных. «Давайте не будем спекулировать и откладывать подписание контракта, для этого нет никаких оснований», — сказал Влчек на заседании Торговой палаты Требичского района. Он добавил, что контракт между ČEZ и корейской KHNP уже завершен и проходит окончательную проверку.





«Моя поддержка максимально возможной доли чешских компаний в контракте остается в силе. Во время моего визита в Южную Корею в феврале мы договорились с KHNP о достижении примерно 30-процентного участия одновременно с подписанием контракта EPC, при этом требование о 60-процентном участии чешской промышленности в ходе реализации контракта остается в силе», — сообщил Влчек в пресс-релизе по итогам сегодняшнего визита в Высочину. Он добавил, что рад тому, что уже известны первые чешские компании, которые примут участие в контракте.



Согласно первоначальным планам, контракты должны были быть заключены до конца марта. Однако полугосударственная энергетическая компания ČEZ, которая выступит инвестором строительства, уже признала, что подписание будет отложено. В конце марта премьер-министр Петр Фиала (ODS) заявил, что подписание контракта ожидается в ближайшие несколько недель.





Ожидается, что строительство новых атомных блоков в Чехии станет самым крупным отечественным контрактом на сегодняшний день. Стоимость строительства двух реакторов на АЭС «Дукованы» составляет 400 миллиардов чешских крон по текущим ценам. Первый блок должен быть готов в 2036 году. В ближайшие три-пять лет, согласно решению правительства, CEZ также должна провести переговоры с корейцами о возможности строительства еще двух блоков на АЭС «Темелин».