Комментарий: Вместо того, чтобы принять евро, мы идем назад

Я много раз наблюдал эту сцену в маленьком городке у границы в Южной Чехии: машина с австрийскими номерами паркуется на обозначенном парковочном месте, из нее выходит водитель и, как положено, направляется к ближайшему автомату, чтобы заплатить. Ой. Они забыли или не знали, что оплата производится только в чешской валюте. А ее с собой никто не носит.



В городе есть обменный пункт, и, возможно, там дадут сдачу, но проще подойти к прохожим, чтобы обменять валюту, или спросить у персонала в магазине. Однажды, когда у бедных честных австрийцев была только пятиевровая купюра, я дал им двадцать крон из своего кармана. Однако я предполагаю, что в большинстве случаев они в конце концов согрешат и рискнут постоять здесь бесплатно в течение всего времени, пока обедают или ходят по магазинам.



Я не знаю, как обстоят дела в городе по ту сторону границы, поэтому не знаю, есть ли у них парковочные счетчики более высокого поколения, где можно расплачиваться картой. В этом случае чехи были бы спасены, отлично, мы можем легально парковаться даже за чешские кроны! Плюс традиционный бонус в виде банковской комиссии за конвертацию в евро. Наша крона, наши правила!



20 из 27 стран-членов Европейского союза имеют общую валюту. Ни мы, ни Польша, ни Венгрия. Это настолько важная и острая тема, что когда на этой неделе правительство в 20-й раз объявило, что «решило не назначать дату введения евро», чешские СМИ подхватили эту новость только по обязанности. Если вообще сообщили.



Ведь это, в конце концов, утомительное повторение одного и того же снова и снова. То ли «в двадцатый раз», то ли я не угадал с цифрами, но так или иначе это постепенно происходит. Национальный план введения евро был утвержден правительством 11 апреля 2007 года. И когда тогда говорилось, что план «не устанавливает сроков», добавлялось слово "пока", как и сегодня. Время истекает!



Тем временем правительства говорят о евро с большей или меньшей страстью, например, премьер-министр Соботка в 2016 году заявил, что без вступления в еврозону процветание Чехии невозможно — но, вы правильно догадались, он добавил, что мы еще не сказали, когда хотим вступить.



Министр Збынек Станюра триумфально объявляет, что «благодаря шагам, предпринятым нынешним правительством, мы выполняем Маастрихтские критерии для вступления в еврозону в области государственных финансов, что позволяет нам начать серьезные и реалистичные дебаты о дате введения евро». Это звучит как плохая шутка. Потому что там написано апрель 2025 года. А правительственные политики годами твердят о проведении дебатов.



На самом деле, Станюра, похоже, еще не собирается проводить дебаты, он говорит, что их можно начать!

Мы как будто откатываемся назад во времени. Петр Павел напрасно поднимает тему европейской валюты.

По поводу введения евро существует громогласный алибизм. Это хорошо выражено в аргументах опросов: «...ключевым фактором является поддержка населения. В Чехии четверть населения сейчас поддерживает введение евро, и если эта поддержка не вырастет хотя бы до 50 процентов, отказ от национальной валюты с такими давними традициями, на мой взгляд, не имеет смысла».



Это железная логика — за исключением того, что ни один представитель власти не переломил ход событий, чтобы склонить общественное мнение в пользу европейской валюты.



Если введение евро отвечает национальным интересам, политики должны стремиться к этому, независимо от состояния опросов общественного мнения. Когда они умывают руки перед общественным мнением, это не просто алибизм, а популизм.



Мы в сотый раз знаем, что невозможно предсказать все экономические преимущества и недостатки евро или рассуждать о том, что нам будет выгодно быть в еврозоне с такой-то и такой-то даты. Мы сотни раз слышали, что решение о евро — это не столько экономический выбор, сколько политический (а также выбор в области безопасности и культуры). Это еще больше бросается в глаза после восторженного восхождения Трампа и его призывов к сильной Европе, которая нам нужна.



И нет никаких оснований для абсурдных историй о том, что люди на другой стороне границы вынуждены придумывать, как заплатить за час парковки.