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Škoda решила выпускать обувь. Ботинки выглядят как носки с сандалиями

Новости 420on
14 апреля 2025
08:00
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Обувь, поразительно напоминающая носки в сандалиях, была представлена автопроизводителем Škoda в сотрудничестве с брендом Botas на Неделе дизайна в Милане. По словам автопроизводителя, кроссовки были созданы в честь 130-летия Škoda Auto и вдохновлены моделью Elroq и ее новым языком дизайна Modern Solid.
На проходящей в Милане Неделе дизайна, крупнейшей выставке такого рода в мире, состоялась мировая премьера Škoda Elroq RS, а также новой коллекции обуви, вдохновленной этим автомобилем.

Повседневная обувь называется Hero и была создана в трех парах специально для премьеры. Ботинки имеют типичный профиль танкетки, но в то же время футуристический вид благодаря использованию современных материалов.

Эластичные шнурки и детали, напоминающие об аксессуарах для активного отдыха, соответствуют интерьерам Lodge новых Skoda, в которых могут появиться оранжевые ремни безопасности.

В процессе производства используются переработанные материалы, которые уже нашли применение, например, в качестве обивочной ткани в некоторых автомобилях Škoda.

К мероприятию выпущена ограниченная серия из 130 пар. Позже в этом году бренд представит специальную серию из 1 300 пар белых и серых кроссовок другой, более традиционной формы, и еще 1 000 пар с зеленым тиснением.
Чехия обувь
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