Škoda решила выпускать обувь. Ботинки выглядят как носки с сандалиями

На проходящей в Милане Неделе дизайна, крупнейшей выставке такого рода в мире, состоялась мировая премьера Škoda Elroq RS, а также новой коллекции обуви, вдохновленной этим автомобилем.



Повседневная обувь называется Hero и была создана в трех парах специально для премьеры. Ботинки имеют типичный профиль танкетки, но в то же время футуристический вид благодаря использованию современных материалов.



Эластичные шнурки и детали, напоминающие об аксессуарах для активного отдыха, соответствуют интерьерам Lodge новых Skoda, в которых могут появиться оранжевые ремни безопасности.



В процессе производства используются переработанные материалы, которые уже нашли применение, например, в качестве обивочной ткани в некоторых автомобилях Škoda.



К мероприятию выпущена ограниченная серия из 130 пар. Позже в этом году бренд представит специальную серию из 1 300 пар белых и серых кроссовок другой, более традиционной формы, и еще 1 000 пар с зеленым тиснением.