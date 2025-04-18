Чешские производители оружия не боятся пошлин Трампа, ведь спрос на оружие высок во всем мире

Чешские оружейные компании переживают волну вооружений, они многократно увеличили свои прибыли во время войны в Украине, и пошлины США не изменят этого или лишь незначительно. Оружейники готовы либо поднять цены в США, либо перенести туда часть производства, либо импортировать свою продукцию в другие страны. Интерес к оружию огромен во всем мире.

Больше всего от американских пошлин пострадает чешская компания из холдинга Colt CZ, чье огнестрельное оружие пользуется популярностью в США. «Мы попадаем в положение, когда чешские компании будут сами выбирать, куда экспортировать товары, и поэтому я не считаю, что им серьезно помешают пошлины США», — сказал Иржи Хинек, президент Ассоциации оборонной промышленности и индустрии безопасности. Интерес к товару чешских оружейных и машиностроительных компаний огромен, и некоторые из них в этом году уже распроданы. В качестве примера можно привести реактивные двигатели PBS из Велке-Битеша. В 2024-м году компания увеличила объем продаж на четверть, до 2 миллиардов чешских крон. При этом ее операционная прибыль составила 650 миллионов чешских крон. В этом году Битеш ожидает роста на 200%. По утверждению генерального директора PBS Group Петра Каднера, обстановка вокруг новых пошлин упростится благодаря тому, что они построили филиал в США, где в этом году начнется серийное производство. «Хотя мы открыли завод в США в прошлом году для улучшения технического общения с клиентами и увеличения мощностей, теперь он также предназначен для снижения тарифного бремени», — сказал Каднер, добавив, что они также увеличивают производство в Чешской Республике. Товары, импортируемые из Европейского союза в Соединенные Штаты, должны были облагаться 20-процентными тарифами, но президент Дональд Трамп частично пошел на попятную и снизил ставку до 10% на 90 дней.Среди чешских производителей оружия повышение тарифов, скорее всего, сильнее всего ударит по холдингу Colt CZ. В 2024-м году выручка всей группы составила более 22 миллиардов крон. Из них доходы в США достигли 8,8 миллиарда чешских крон, что на 41,1% больше, чем в предыдущем. Хотя компания имеет производственные заводы и в США, она в больших количествах экспортирует в США огнестрельное оружие с Чешского оружейного завода в Угерском Броде и боеприпасы с завода Sellier & Bellot в Влашиме. Как говорит представитель Colt Ева Свободова, в связи с этим в этом году ожидается увеличение продаж до 25 миллиардов чешских крон, однако прибыль снизится. «В настоящее время мы принимаем меры, чтобы компенсировать влияние на рентабельность, будь то корректировка цен, ассортимента или переориентация на другие экспортные территории», — сказала Свободова. Годом ранее чистая прибыль оружейной компании составила почти 2 миллиарда чешских крон. Согласно Хинеку, крупные европейские и чешские оружейные фирмы имеют много заказов в связи с напряженной ситуацией в сфере безопасности в мире. Чешское оружие пользуется огромным спросом не только в Азии, но и в Южной Америке. «Для США это может обернуться бумерангом — ведь чешские компании вынуждены решать проблемы, как производить свою продукцию и где взять способных людей, а не искать заказы, поэтому им приходится рассчитывать на приоритет стран, которые будут более выгодны с экономической точки зрения», — отметил Хинек. Они активно ищут новых субподрядчиков, например, среди компаний, которые поставляли товар автопроизводителям, столкнувшимся со спадом производства. «Оружейные компании укрепят свои производственные мощности за счет компаний, которые раньше работали в автомобильной промышленности, а теперь перейдут в оружейную», — сказал Хинек. CSG Group миллиардера Михала Стрнада, крупнейшая чешская оружейная компания, не ожидает, что тарифы окажут на нее негативное влияние. Скорее наоборот, поскольку после покупки американского производителя боеприпасов Kinetic за 53 миллиарда крон ее производство в стране превышает импорт в США. «В США мы являемся ведущим производителем малокалиберных боеприпасов, и пошлины улучшат положение нашей продукции по сравнению с конкурентами, импортирующими ее из Европы или других регионов», — заявил представитель CSG Андрей Чиртек. В прошлом году объем продаж всей группы CSG составил более 100 миллиардов крон, а чистая прибыль — 13 миллиардов крон, что втрое больше, чем в 2023 году. Тяжелая доля выпала на долю группы STV. Пошлины коснутся ее дочерней STV Technology, которая экспортирует почти 60% производимых ею боеприпасов в США, в основном для спортивных и охотничьих целей. По словам Павла Берана, директора по специальным проектам STV, малокалиберные боеприпасы — низкомаржинальный товар, и из-за пошлин они будут неконкурентоспособны в США. «Поэтому тарифы ускорят наши планы по локализации производства непосредственно в США», — сказал Беран. Ранее объем продаж составил почти 14 миллиардов крон, а чистая прибыль — 5,5 миллиарда. Тогда чешские оружейные компании экспортировали на сумму более 50 миллиардов крон. Высокие прибыли являются бельмом на глазу у некоторых политиков. Андрей Бабиш, глава ANO, выступает за то, чтобы оружейники облагались дополнительным налогом. «Посмотрите на прибыли производителей вооружений, их нужно обложить налогом», — сказал Бабиш.