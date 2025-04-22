Центробанк Чехии: к концу года мы снизим ставки до 3,5%

Низкий уровень безработицы, который в марте достиг 4,3%, является основной причиной, по которой Чешский национальный банк будет снижать процентные ставки очень плавно.





«Мы по-прежнему рассматриваем рынок труда как одну из причин, по которой мы очень осторожно подходим к дальнейшему снижению процентных ставок. Рынок труда по-прежнему напряженный, а зарплаты, особенно в сфере рыночных услуг, растут довольно быстро. Тем не менее, мы видим небольшие признаки некоторого ослабления напряженности на рынке труда, хотя пока это только признаки», — сказал заместитель губернатора Ян Фрайт в интервью SZ Byznys.





По словам Фрайта, ЧНБ все еще рассматривает возможность постепенного снижения ставки: «В январе я сказал, что если не произойдет ничего особенного, то во второй половине этого года наша ставка будет около 3,5%. Но это, конечно, не значит, что с тех пор ничего не произошло. Многое произошло, и многое, безусловно, произойдет в ближайшие недели. Мы должны оценивать все это постепенно. Цифра 3,5% — это хорошая цифра, и даже если рынки сейчас ожидают, что она будет немного меньше из-за паники на финансовых рынках, она дает хорошую основу для дальнейших размышлений», — добавил Фрайт.





На последнем заседании по денежно-кредитной политике в марте Банковское правление ЧНБ оставило ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3,75%. Решение совета было единогласным, и коруна практически не отреагировала на него. Управляющий ЧНБ Алеш Михл видит инфляционные риски в основном в инерции роста цен на продукты питания и услуги или в возможной эскалации торговых войн.





Михл также предупредил о сохраняющихся рисках роста инфляции. Помимо инерции роста цен на некоторые товары, он видит их в возможном дополнительном росте расходов государственного сектора. Действительно, ожидаемое увеличение расходов на оборону в Европе может создать условия для более быстрого роста цен из-за выброса дополнительных денег в экономику. По мнению главы центрального банка, этот эффект может оказать более сильное и длительное воздействие на инфляцию, чем любые торговые войны между США и Европейским союзом.