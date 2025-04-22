Центробанк Чехии: к концу года мы снизим ставки до 3,5%
23 апреля 2025
18:00
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Рынок труда — главная причина, по которой Чешский национальный банк не идет на более активное снижение процентных ставок. Увеличение расходов на оборону также является риском для Европы, говорит заместитель управляющего ЧНБ.
Низкий уровень безработицы, который в марте достиг 4,3%, является основной причиной, по которой Чешский национальный банк будет снижать процентные ставки очень плавно.
«Мы по-прежнему рассматриваем рынок труда как одну из причин, по которой мы очень осторожно подходим к дальнейшему снижению процентных ставок. Рынок труда по-прежнему напряженный, а зарплаты, особенно в сфере рыночных услуг, растут довольно быстро. Тем не менее, мы видим небольшие признаки некоторого ослабления напряженности на рынке труда, хотя пока это только признаки», — сказал заместитель губернатора Ян Фрайт в интервью SZ Byznys.
По словам Фрайта, ЧНБ все еще рассматривает возможность постепенного снижения ставки: «В январе я сказал, что если не произойдет ничего особенного, то во второй половине этого года наша ставка будет около 3,5%. Но это, конечно, не значит, что с тех пор ничего не произошло. Многое произошло, и многое, безусловно, произойдет в ближайшие недели. Мы должны оценивать все это постепенно. Цифра 3,5% — это хорошая цифра, и даже если рынки сейчас ожидают, что она будет немного меньше из-за паники на финансовых рынках, она дает хорошую основу для дальнейших размышлений», — добавил Фрайт.
На последнем заседании по денежно-кредитной политике в марте Банковское правление ЧНБ оставило ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3,75%. Решение совета было единогласным, и коруна практически не отреагировала на него. Управляющий ЧНБ Алеш Михл видит инфляционные риски в основном в инерции роста цен на продукты питания и услуги или в возможной эскалации торговых войн.
Михл также предупредил о сохраняющихся рисках роста инфляции. Помимо инерции роста цен на некоторые товары, он видит их в возможном дополнительном росте расходов государственного сектора. Действительно, ожидаемое увеличение расходов на оборону в Европе может создать условия для более быстрого роста цен из-за выброса дополнительных денег в экономику. По мнению главы центрального банка, этот эффект может оказать более сильное и длительное воздействие на инфляцию, чем любые торговые войны между США и Европейским союзом.
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