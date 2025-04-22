ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Центробанк Чехии: к концу года мы снизим ставки до 3,5%

Новости 420on
23 апреля 2025
18:00
428
Рынок труда — главная причина, по которой Чешский национальный банк не идет на более активное снижение процентных ставок. Увеличение расходов на оборону также является риском для Европы, говорит заместитель управляющего ЧНБ.
Низкий уровень безработицы, который в марте достиг 4,3%, является основной причиной, по которой Чешский национальный банк будет снижать процентные ставки очень плавно.

«Мы по-прежнему рассматриваем рынок труда как одну из причин, по которой мы очень осторожно подходим к дальнейшему снижению процентных ставок. Рынок труда по-прежнему напряженный, а зарплаты, особенно в сфере рыночных услуг, растут довольно быстро. Тем не менее, мы видим небольшие признаки некоторого ослабления напряженности на рынке труда, хотя пока это только признаки», — сказал заместитель губернатора Ян Фрайт в интервью SZ Byznys.

По словам Фрайта, ЧНБ все еще рассматривает возможность постепенного снижения ставки: «В январе я сказал, что если не произойдет ничего особенного, то во второй половине этого года наша ставка будет около 3,5%. Но это, конечно, не значит, что с тех пор ничего не произошло. Многое произошло, и многое, безусловно, произойдет в ближайшие недели. Мы должны оценивать все это постепенно. Цифра 3,5% — это хорошая цифра, и даже если рынки сейчас ожидают, что она будет немного меньше из-за паники на финансовых рынках, она дает хорошую основу для дальнейших размышлений», — добавил Фрайт.

На последнем заседании по денежно-кредитной политике в марте Банковское правление ЧНБ оставило ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3,75%. Решение совета было единогласным, и коруна практически не отреагировала на него. Управляющий ЧНБ Алеш Михл видит инфляционные риски в основном в инерции роста цен на продукты питания и услуги или в возможной эскалации торговых войн.

Михл также предупредил о сохраняющихся рисках роста инфляции. Помимо инерции роста цен на некоторые товары, он видит их в возможном дополнительном росте расходов государственного сектора. Действительно, ожидаемое увеличение расходов на оборону в Европе может создать условия для более быстрого роста цен из-за выброса дополнительных денег в экономику. По мнению главы центрального банка, этот эффект может оказать более сильное и длительное воздействие на инфляцию, чем любые торговые войны между США и Европейским союзом.
банки процентные ставки Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
23 АПРЕЛЯ 2025
838
ОБЩЕСТВО
ПЕНСИОНЕРКА УДАРИЛА ЧУЖОГО РЕБЕНКА. ЗА ЭТО ЕЕ ОШТРАФОВАЛИ НА 500 КРОН
15:00
23 АПРЕЛЯ 2025
1192
ОБЩЕСТВО
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЧЕХИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАЗЛИЧАЕТСЯ ПО РЕГИОНАМ. РАЗНИЦА С ПРАГОЙ ОГРОМНА
13:30
23 АПРЕЛЯ 2025
1196
ОБЩЕСТВО
ВЕРТОЛЕТ, СБИВШИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА, ПИЛОТИРОВАЛ ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕСМЕН ИЗ ЧЕХИИ
12:00
23 АПРЕЛЯ 2025
3160
ОБЩЕСТВО
ГЛАВА МВД ЧЕХИИ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАЩИТУ ХОККЕИСТУ ДОМИНИКУ ГАШЕКУ В ОТВЕТ НА УГРОЗЫ МЕДВЕДЕВА
11:00
23 АПРЕЛЯ 2025
918
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКИЕ КУРАНТЫ ОСТАНОВЯТСЯ В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ДТП, СВЯЗАННЫХ С ПРЕВЫШЕНИЕМ СКОРОСТИ
10:10
23 АПРЕЛЯ 2025
2713
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: ЗЕЛЕНСКИЙ ОТКАЗАЛСЯ ИГРАТЬ ПО АМЕРИКАНО-РОССИЙСКИМ ПРАВИЛАМ. ПОЭТОМУ РУБИО НЕ ПРИЕДЕТ НА ВСТРЕЧУ В ЛОНДОН
09:00
23 АПРЕЛЯ 2025
1892
ОБЩЕСТВО
МЕДВЕДЕВ ПОСОВЕТОВАЛ ЧЕШСКОМУ ХОККЕИСТУ ГАШЕКУ «АККУРАТНЕЕ ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ»
22:00
22 АПРЕЛЯ 2025
2341
ОБЩЕСТВО
БОЛЬШАЯ ЧИСТКА. ДЕСЯТКИ ДОМЕНОВ БЫЛИ ЗАБЛОКИРОВАНЫ В ЧЕХИИ ЗА ОДИН ДЕНЬ
19:30
22 АПРЕЛЯ 2025
2365
ПОЛИТИКА
КОММЕНТАРИЙ: СЛОВАКИЯ НАХОДИТСЯ НА ПУТИ В АД. ОПРАВИТСЯ ЛИ ОППОЗИЦИЯ?
18:00
22 АПРЕЛЯ 2025
1729
ОБЩЕСТВО
ЗАХЛОПНУЛАСЬ ДВЕРЬ ИЛИ ЛОПНУЛИ ТРУБЫ? НЕ БОЙТЕСЬ ЗВОНИТЬ НА ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
15:00
22 АПРЕЛЯ 2025
1602
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОРУЖИЯ НЕ БОЯТСЯ ПОШЛИН ТРАМПА, ВЕДЬ СПРОС НА ОРУЖИЕ ВЫСОК ВО ВСЕМ МИРЕ
13:00
22 АПРЕЛЯ 2025
13571
ЭКОНОМИКА
КАК БУДУТ РАБОТАТЬ МАГАЗИНЫ В ЧЕХИИ 1 МАЯ И 8 МАЯ
11:30
22 АПРЕЛЯ 2025
2466
ОБЩЕСТВО
ОБЕДЫ В РЕСТОРАНАХ БОЛЬШИНСТВА ГОРОДОВ ЧЕХИИ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ ДОРОЖЕ, В НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ 200 КРОН УЖЕ МАЛО
10:00
22 АПРЕЛЯ 2025
2964
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЙ ДЕПУТАТ ЕХАЛ НА АВТОМОБИЛЕ СО СКОРОСТЬЮ 325 КМ/Ч
08:00
22 АПРЕЛЯ 2025
2119
ОБЩЕСТВО
250 ПОЖАРНЫХ БОРЮТСЯ С ПОЖАРОМ НА СВАЛКЕ В РАКОВНИКЕ, ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ