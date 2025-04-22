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Что будет с трубопроводом «Дружба»? В законсервированном виде он прослужит не более трех лет

Новости 420on
24 апреля 2025
11:00
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В течение шестидесяти лет по «Дружбе» в Чехию поступала нефть из России. Но с начала марта по этому трубопроводу нефть не поставляется, «Дружбу» заменил трубопровод TAL из Триеста (Италия). Решение о его будущем должно быть принято в ближайшее время.
По словам главы государственной компании MERO Ярослава Пантучека, это должно произойти в течение двух-трех лет. За это время можно будет сохранить «Дружбу» в законсервированном состоянии. Использование трубопровода станет частью предстоящего стратегического проекта, форма которого пока не определена.

Впервые в истории российская нефть не будет поступать в Чехию с прошлой недели, благодаря завершению строительства расширения трубопровода TAL, и Чехия стала независимой от «Дружбы». Еще в прошлом году в Чехию поставлялось 2,7 миллиона тонн сырой нефти, что составляло 42 процента от общего объема потребления.

«Это будет большой стратегический проект, который, вероятно, достанется следующему правительству. Трубопровод «Дружба» в его нынешнем виде, то есть заполненный нефтью и находящийся под давлением, может прослужить два-три года. До этого времени необходимо решить, каким будет его дальнейшее использование», - сказал Пантучек.

«Нефть из Одессы - это было бы здорово»

По его словам, рассматриваются такие варианты, как сохранение транспортировки нефти, опорожнение трубопровода и нагнетание в него азота или использование трубопровода, например, для прокладки кабелей передачи данных.

Общая протяженность трассы трубопровода «Дружба» в Чешской Республике, включая дублирование, составляет 473 километра. По словам Пантучека, его судьба также будет определяться исходом военного конфликта в Украине. 

Трубопровод проходит из Одессы на побережье Черного моря и соединяется с украинской веткой «Дружба». По этому участку нефть из разных уголков мира будет поступать в Чехию, а украинцы будут использовать плату за транзит для финансирования послевоенного восстановления.

«Это вариант, который был бы замечательным. Но вопрос в том, как будет развиваться военный конфликт и останется ли Одесса в руках Украины. Существует множество сценариев, поэтому нужно иметь больше вариантов», - говорит Пантучек.
война Украина Россия Чехия
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