Что будет с трубопроводом «Дружба»? В законсервированном виде он прослужит не более трех лет

По словам главы государственной компании MERO Ярослава Пантучека, это должно произойти в течение двух-трех лет. За это время можно будет сохранить «Дружбу» в законсервированном состоянии. Использование трубопровода станет частью предстоящего стратегического проекта, форма которого пока не определена.





Впервые в истории российская нефть не будет поступать в Чехию с прошлой недели, благодаря завершению строительства расширения трубопровода TAL, и Чехия стала независимой от «Дружбы». Еще в прошлом году в Чехию поставлялось 2,7 миллиона тонн сырой нефти, что составляло 42 процента от общего объема потребления.





«Это будет большой стратегический проект, который, вероятно, достанется следующему правительству. Трубопровод «Дружба» в его нынешнем виде, то есть заполненный нефтью и находящийся под давлением, может прослужить два-три года. До этого времени необходимо решить, каким будет его дальнейшее использование», - сказал Пантучек.





«Нефть из Одессы - это было бы здорово»





По его словам, рассматриваются такие варианты, как сохранение транспортировки нефти, опорожнение трубопровода и нагнетание в него азота или использование трубопровода, например, для прокладки кабелей передачи данных.





Общая протяженность трассы трубопровода «Дружба» в Чешской Республике, включая дублирование, составляет 473 километра. По словам Пантучека, его судьба также будет определяться исходом военного конфликта в Украине.



Трубопровод проходит из Одессы на побережье Черного моря и соединяется с украинской веткой «Дружба». По этому участку нефть из разных уголков мира будет поступать в Чехию, а украинцы будут использовать плату за транзит для финансирования послевоенного восстановления.





«Это вариант, который был бы замечательным. Но вопрос в том, как будет развиваться военный конфликт и останется ли Одесса в руках Украины. Существует множество сценариев, поэтому нужно иметь больше вариантов», - говорит Пантучек.