Как будут работать чешские магазины в День труда 1 мая

Торговые центры, продуктовые сети и магазины будут 1 мая, в День труда, открыты, закон о торговых часах на этот день не распространяется. Однако рекомендуется уточнить часы работы конкретного магазина, например, на его сайте, поскольку закон не обязывает магазины работать в День труда.



Магазины будут закрыты 8 мая, когда в Чехии отмечают День Победы. Это касается всех помещений площадью более 200 квадратных метров, за исключением, например, автозаправочных станций, аптек и магазинов в аэропортах и на вокзалах.



Некоторые торговые центры будут открыты, чтобы покупатели могли делать покупки в небольших магазинах. Доставка покупок также будет осуществляться службами доставки.