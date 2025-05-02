Бензин и дизельное топливо в Чехии самые дешевые за последние несколько лет

Новости 420on 2 мая 2025 08:00 648

Цена бензина Natural 95 упала до 34,10 крон за литр, дизельное топливо подешевело до 32,86 крон за литр. В обоих случаях это самые низкие цены за последние годы: бензин не был дешевле примерно 3,5 года, дизельное топливо — почти два года.