Бензин и дизельное топливо в Чехии самые дешевые за последние несколько лет
2 мая 2025
08:00
648
Цена бензина Natural 95 упала до 34,10 крон за литр, дизельное топливо подешевело до 32,86 крон за литр. В обоих случаях это самые низкие цены за последние годы: бензин не был дешевле примерно 3,5 года, дизельное топливо — почти два года.
Топливо в Чехии на прошлой неделе снова подешевело, цены самые низкие за несколько лет. Цена самого продаваемого бензина Natural 95 за неделю снизилась в среднем на 13 крон до 34,10 крон за литр, что является самым низким показателем за примерно 3,5 года. Дизельное топливо подешевело на 14 крон до 32,86 крон, что является самой низкой ценой за почти два года. Об этом свидетельствуют данные компании CCS, которая отслеживает цены.
Согласно данным CCS, цена на бензин в последний раз была ниже в конце сентября 2021 года, а цена на дизельное топливо — в конце июля 2023 года. Топливо подешевело постепенно примерно с конца января. В начале апреля цены немного выросли, но после нескольких дней роста снова начали снижаться.
В годовом сравнении литр Natural 95 в Чехии сейчас на 6,23 кроны дешевле, чем в то же время в прошлом году, а дизельное топливо подешевело на 6,09 кроны за литр по сравнению с прошлым годом.
Самое дешевое топливо водители могут купить в Краловогоградском крае, где литр бензина сейчас стоит в среднем 33,49 крон. Дизельное топливо там продается в среднем за 32,23 кроны. Напротив, самое дорогое топливо по-прежнему предлагают заправки в Праге, где литр бензина стоит в среднем 35,71 кроны, а литр дизельного топлива — 34,94 кроны.
Согласно данным CCS, цена на бензин в последний раз была ниже в конце сентября 2021 года, а цена на дизельное топливо — в конце июля 2023 года. Топливо подешевело постепенно примерно с конца января. В начале апреля цены немного выросли, но после нескольких дней роста снова начали снижаться.
В годовом сравнении литр Natural 95 в Чехии сейчас на 6,23 кроны дешевле, чем в то же время в прошлом году, а дизельное топливо подешевело на 6,09 кроны за литр по сравнению с прошлым годом.
Самое дешевое топливо водители могут купить в Краловогоградском крае, где литр бензина сейчас стоит в среднем 33,49 крон. Дизельное топливо там продается в среднем за 32,23 кроны. Напротив, самое дорогое топливо по-прежнему предлагают заправки в Праге, где литр бензина стоит в среднем 35,71 кроны, а литр дизельного топлива — 34,94 кроны.