Чешская криптовалюта NED обвалилась, делом занимается полиция

В последние годы многие люди вложили свои деньги в чешский криптовалютный проект под названием NED token. Однако в настоящее время неясно, как и будет ли вообще продолжен проект. Стоимость токена обвалилась, и почти никто им не торгует. Оператор проекта, компания NED New Era Development из Великобритании, была ликвидирована, и люди, вложившие деньги в проект, логично опасаются потери своих средств.«В последние полгода я несколько раз обращался в компанию с просьбой ответить на мои вопросы, но тщетно. Хотя компания NED делает вид, что работает, вложенные средства невозможно вернуть», — сообщил редакции SZ Byznys один из инвесторов токена Ярослав Соучек. С подобным опытом в редакцию обратились и другие держатели токенов NED.Редакция SZ Byznys описала финансовые проблемы этого холдинга, его непрозрачную корпоративную структуру, а также неясную историю кошельков Mitilena, которые клиенты Verdant APF используют для хранения токенов.За криптовалютным проектом стоит предприниматель Лукаш Машлань. Он уже оставил после себя три другие компании с разочарованными инвесторами. Речь идет о компаниях Cavalier Money Management, Ibilionaire и Money Cool. В случае последней компании Машлань уже преследуется по закону.Из информации в реестре неплатежеспособных компаний следует, что сотни людей доверили этим компаниям в общей сложности 191 миллион с надеждой на высокую прибыль. Деятельность компаний и самого Машланя уже расследует полиция . Теперь по инициативе разгневанных клиентов криминалисты начали заниматься и токенами NED.«Криминалисты начали уголовное расследование по подозрению в мошенничестве. На данный момент мы зарегистрировали несколько потерпевших. На данный момент никому не предъявлено обвинение, и мы продолжаем заниматься этим делом», — сообщила по запросу SZ Byznys пресс-секретарь Главного управления полиции столичного города Праги Ева Кропачова.Токен NED с января 2024 года торгуется на бирже под названием P2B (peer to business). В начале торгов стоимость токена составляла 1,2 доллара. Сейчас, согласно информации на сайте биржи, стоимость токена NED практически равна нулю, и им почти никто не торгует.Редакция SZ Byznys попыталась связаться напрямую с предпринимателем и выяснить, что происходит с токеном NED. Телефон выключен, на электронные письма он не отвечает. Никто другой из компании также не отреагировал.Последний раз Машлань общался с SZ Byznys в июне прошлого года. Тогда редакция обратилась к предпринимателю в связи с его участием в спекулятивных сделках с долями в недвижимости. По этому поводу Машланю также были заданы вопросы о токене NED и проблематичной судьбе его компаний, принимающих инвестиции «Это среднесрочный проект, что означает, что положительных финансовых результатов нельзя реально ожидать сразу после официального запуска, как думали некоторые „клиенты“. Работа над проектом NED продолжается, и он развивается, чтобы более чем трехлетний труд и значительные инвестированные средства не пропали даром», — заявил тогда Машлань.Банкротство других компаний, в которых работал Машлань, предприниматель объяснил, в частности, закрытием компаний Growing Way и WCA International. Именно представителей этих компаний Национальный центр по борьбе с организованной преступностью обвинил в мошенничестве. Именно в эти компании направлялись деньги из компаний Лукаша Машланя.«Управляющие компании WCA International и Growing Way обанкротились, что значительно ударило по финансам наших компаний и привело к нехватке краткосрочных ликвидных финансовых ресурсов. Несмотря на все усилия, нам не удалось ликвидировать долгосрочные инвестиции, в результате чего компании оказались неплатежеспособными и были объявлены банкротами», — добавил Машлань в своем заявлении в прошлом году.«Управление и инвестирование финансовых средств является более или менее рискованной сферой, в которой невозможно с уверенностью предсказать будущие прибыли или убытки и оценить правильность исторических инвестиционных решений с учетом текущей ситуации на рынках», — ответил Машлань на вопрос о своем преследовании в деле компании Money Cool, в которой он был исполнительным директором.