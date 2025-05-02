Чешская криптовалюта NED обвалилась, делом занимается полиция

Новости 420on 2 мая 2025 11:30 256

Чешский проект инвестиционных токенов NED испытывает проблемы. Стоимость токенов практически обнулена, и инвесторы не могут получить свои деньги. Дело расследует полиция. Автор проекта Лукаш Машлань уже имеет за плечами другие инвестиционные провалы.