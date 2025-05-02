Бабиш, SPD и Stačilo! хотят одного: национализировать ČEZ. Это обойдется примерно в 200 миллиардов





«Мы выкупим акции ČEZ и сделаем это за деньги ČEZ, так что гражданам это ничего не будет стоить, а мы благодаря этому сможем снизить цены на энергию», — заявил председатель ANO Андрей Бабиш в предвыборной газете движения Lepší Česko («Лучшая Чехия »).





Национализация ČEZ есть в планах и у SPD, с которой, согласно последнему предвыборному опросу STEM, движение ANO могло бы после осенних выборов сформировать правительство из 103 депутатов. «Мы хотим выкупить доли миноритарных акционеров в пользу государства», — заявил председатель депутатской фракции SPD Радим Фиала.





«Правительство Чешской Республики должно взять на себя ответственность за производство , распределение и продажу, а значит, и за ценовую политику в сфере электроэнергии. И не руководствоваться Лейпцигской биржей. По сути, это выход (с этой биржи)», — признал Фиала. Он добавил, что ČEZ можно было выкупить уже давно, причем за деньги, которые государство получало от группы в виде дивидендов.

Полный государственный контроль над ČEZ также предусмотрен в программе движения Stačilo!, которое в настоящее время набирает около 5% голосов избирателей. «Мы выкупим миноритарных акционеров ČEZ (что приведет к национализации). Мы не допустим приватизации стратегической инфраструктуры», — говорится в его программе.





Motoristé с примерно 5% также не будут против такого шага. «Мы не против национализации ČEZ, но при сохранении рыночных условий для миноритарных акционеров», — сказал Мацинка. По его мнению, это выгодно государству, поскольку благодаря полному контролю над энергетическим гигантом оно сможет регулировать цены в случае кризисов.





Государство владеет почти 70% акций ČEZ. Остальные принадлежат миноритарным акционерам: 16,4% — юридическим лицам и 13,6% — физическим. Уставный капитал компании на июнь прошлого года составлял почти 54 миллиарда крон. Он состоял примерно из 538 миллионов акций номинальной стоимостью 100 крон.





Инвестор и акционер ČEZ Михал Шнобр считает, что выкуп акций у миноритарных акционеров был бы выгоден для государства. «Покупкой 30-процентной доли ČEZ государство приобрело бы, помимо прочего, 30% прибыли, то есть до 15 миллиардов в год. Я по-прежнему утверждаю, что если государство хочет реализовать свои стратегические и безопасности интересы в чешской энергетике, то это невозможно сделать иначе, чем через 100-процентное владение ČEZ», — написал он в сети X.









Экономист Радим Дохнал из Capitalinked возражает, что выкуп ČEZ обойдется государству дорого. Он не согласен с утверждением ANO, что «гражданам это ничего не будет стоить». «В период нового давления на государственный бюджет движение ANO предложило якобы вечный двигатель — „что ČEZ купит себя сама, и государству это ничего не будет стоить“. ČEZ это обойдется в 200-250 миллиардов крон», — отметил он.





Он указал, что для полной национализации необходимо принять специальный закон. Государство тогда лишится доходов от дивидендов. «После национализации ČEZ не сможет выплачивать дивиденды государству (десятки миллиардов крон в год), потому что будет обременена долгами. И даже если бы чудом удалось снизить задолженность , то более низкая прибыль из-за субсидируемых цен на электроэнергию еще больше снизит дивидендную способность ČEZ, а значит, и доходы государства. Обо всем этом нынешняя оппозиция умалчивает и верит, что никто не умеет считать», — отметил он.

Акции ČEZ в последнее время покупает, например, миллиардер и «угольный магнат» Павел Тыкач, который, по словам его пресс-секретаря, рассчитывает на прибыль от этой инвестиции . Относительно возможной национализации Тыкач, по его словам, не будет возражать.









О том, какие связи у Тыкача с нынешними политиками, ходит много спекуляций. Предприниматель спонсирует Институт Вацлава Клауса, который возглавляет председатель партии Motoristé Петр Мацинка. В интересах бизнеса Тыкача выступает также лидер коммунистов и партии Stačilo! Катержина Конечна.

«Нам нужно, чтобы угольные электростанции не закрывались и чтобы в Мостецком районе продолжалась добыча угля, который нужен для этих электростанций, то есть никакого запрета на добычу», — заявила председательница коммунистов Катерина Конечна в феврале на встрече с избирателями в Хевлине.





О национализации ČEZ в прошлом году на встрече с избирателями говорил также министр внутренних дел и председатель STAN Вит Ракушан. По мнению экспертов, его слова оказали значительное влияние на рынок капитала. Заявления о национализации также могут повлиять на рыночную стоимость предприятия.