Аналитики: ЧНБ будет выбирать между сохранением и снижением ставки до 3,5 %
4 мая 2025
11:00
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Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) на своем заседании в среду примет решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 3,75 % или ее снижении до 3,5 %. По мнению аналитиков, опрошенных ЧТК, экономическая ситуация дает основания для обоих вариантов. Они также отмечают, что возможное снижение ставок может быть последним на длительный период. Такую возможность в интервью агентству Bloomberg также указала вице-губернатор ЧНБ Ева Замразилова.
«Я ожидаю, что банк оставит ставки без изменений на уровне 3,75 процента. Ведь процентные ставки уже не слишком далеки от нейтральных. Это снижение национальный банк, вероятно, оставит на тот момент, когда отечественная экономика продемонстрирует более выраженную слабость», — заявил портфельный менеджер Cyrrus Томаш Пфайлер.
Сохранение ставок без изменений считает более вероятным вариантом и главный экономист Roklen Jan Berka. По его мнению, в экономике сохраняется преобладание проинфляционных рисков. «К ним относятся, в частности, устойчивая инфляция в сфере услуг и состояние рынка труда, где мы, в отличие от прогноза, делаем акцент на более сильный рост заработных плат. На мартовском заседании (ЧНБ) к перечню этих рисков была добавлена эскалация торговых войн. По последним данным, проинфляционный тренд подтверждается лучше, чем ожидалось, результатами прогноза развития ВВП за первый квартал», — сказал он.
«В последние месяцы инфляция стабилизировалась на уровне чуть ниже трех процентов, то есть на верхней границе допустимого диапазона, что в сочетании с сохраняющимся внутренним инфляционным давлением, особенно в сфере услуг, не дает банковскому совету достаточного пространства для смягчения денежно-кредитной политики», — считает консультант компании 4fin Ян Шварцбах.
По словам операционного директора платформы Fingood Ondřeje Kozla, чешские компании приветствовали бы снижение ставок, но против такого решения играет неопределенность, связанная с возможными последствиями таможенных войн, развязанных Соединенными Штатами. «В свете этих событий банковский совет будет скорее выжидать и не поспешит снижать ставки. Поэтому я рассчитываю на стабильность ставок на текущем уровне, который, вероятно, сохранится в течение всего первого полугодия», — сказал Козел.
Напротив, главный экономист инвестиционной компании Investika Вит Хадиль предполагает, что в банковском совете преобладают аргументы в пользу снижения ставок на четверть процентного пункта. «В настоящее время экономика Чехии развивается примерно в соответствии с ожиданиями. Инфляция также примерно соответствует ожиданиям, и, хотя она все еще не полностью сдержана, текущий уровень процентных ставок представляется вполне достаточным для ее сдерживания. Напротив, лучше ожиданий развивается чешская крона, которая значительно укрепилась по отношению к евро и особенно к доллару США, что само по себе ужесточает внутреннюю денежно-кредитную политику и открывает пространство для снижения процентных ставок», — заявил он.
Снижение ставок также прогнозирует финансовый директор инвестиционной группы Jet Investment Милан Гашо. «Этот шаг соответствовал бы ее давно заявленной стратегии постепенного и прерывистого снижения ставок», — сказал он. На предыдущих четырех заседаниях банковский совет чередовал снижение ставок на четверть процентного пункта и их стабилизацию, в последний раз в марте оставив их без изменений.
Аналитик Bidli Петр Шпирит также ожидает снижения ставок до 3,5 процента. «В то же время это снижение может быть последним в течение нескольких месяцев. Это связано, в частности, с высоким ростом реальных заработных плат, потенциально более высокой инфляцией, сильным ростом цен на недвижимость и по-прежнему напряженной ситуацией на рынке труда», — предупредил он.
Берка напомнил, что в прошлом члены банковского совета говорили о 3,5 процентах как о значении, близком к будущему нейтральному уровню процентных ставок. Если НБЧ сейчас снизит ставки, то, по его мнению, это, вероятно, будет одним из последних изменений процентных ставок в этом году.
Сохранение ставок без изменений считает более вероятным вариантом и главный экономист Roklen Jan Berka. По его мнению, в экономике сохраняется преобладание проинфляционных рисков. «К ним относятся, в частности, устойчивая инфляция в сфере услуг и состояние рынка труда, где мы, в отличие от прогноза, делаем акцент на более сильный рост заработных плат. На мартовском заседании (ЧНБ) к перечню этих рисков была добавлена эскалация торговых войн. По последним данным, проинфляционный тренд подтверждается лучше, чем ожидалось, результатами прогноза развития ВВП за первый квартал», — сказал он.
«В последние месяцы инфляция стабилизировалась на уровне чуть ниже трех процентов, то есть на верхней границе допустимого диапазона, что в сочетании с сохраняющимся внутренним инфляционным давлением, особенно в сфере услуг, не дает банковскому совету достаточного пространства для смягчения денежно-кредитной политики», — считает консультант компании 4fin Ян Шварцбах.
По словам операционного директора платформы Fingood Ondřeje Kozla, чешские компании приветствовали бы снижение ставок, но против такого решения играет неопределенность, связанная с возможными последствиями таможенных войн, развязанных Соединенными Штатами. «В свете этих событий банковский совет будет скорее выжидать и не поспешит снижать ставки. Поэтому я рассчитываю на стабильность ставок на текущем уровне, который, вероятно, сохранится в течение всего первого полугодия», — сказал Козел.
Напротив, главный экономист инвестиционной компании Investika Вит Хадиль предполагает, что в банковском совете преобладают аргументы в пользу снижения ставок на четверть процентного пункта. «В настоящее время экономика Чехии развивается примерно в соответствии с ожиданиями. Инфляция также примерно соответствует ожиданиям, и, хотя она все еще не полностью сдержана, текущий уровень процентных ставок представляется вполне достаточным для ее сдерживания. Напротив, лучше ожиданий развивается чешская крона, которая значительно укрепилась по отношению к евро и особенно к доллару США, что само по себе ужесточает внутреннюю денежно-кредитную политику и открывает пространство для снижения процентных ставок», — заявил он.
Снижение ставок также прогнозирует финансовый директор инвестиционной группы Jet Investment Милан Гашо. «Этот шаг соответствовал бы ее давно заявленной стратегии постепенного и прерывистого снижения ставок», — сказал он. На предыдущих четырех заседаниях банковский совет чередовал снижение ставок на четверть процентного пункта и их стабилизацию, в последний раз в марте оставив их без изменений.
Аналитик Bidli Петр Шпирит также ожидает снижения ставок до 3,5 процента. «В то же время это снижение может быть последним в течение нескольких месяцев. Это связано, в частности, с высоким ростом реальных заработных плат, потенциально более высокой инфляцией, сильным ростом цен на недвижимость и по-прежнему напряженной ситуацией на рынке труда», — предупредил он.
Берка напомнил, что в прошлом члены банковского совета говорили о 3,5 процентах как о значении, близком к будущему нейтральному уровню процентных ставок. Если НБЧ сейчас снизит ставки, то, по его мнению, это, вероятно, будет одним из последних изменений процентных ставок в этом году.