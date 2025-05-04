Аналитики: ЧНБ будет выбирать между сохранением и снижением ставки до 3,5 %

Новости 420on 4 мая 2025 11:00 425

Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) на своем заседании в среду примет решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 3,75 % или ее снижении до 3,5 %. По мнению аналитиков, опрошенных ЧТК, экономическая ситуация дает основания для обоих вариантов. Они также отмечают, что возможное снижение ставок может быть последним на длительный период. Такую возможность в интервью агентству Bloomberg также указала вице-губернатор ЧНБ Ева Замразилова.