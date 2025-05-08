Чехия увеличивает долги ради спасения бюджета

В 2024 году доходы госбюджета Чехии составили 1,965 триллиона крон — это на 2,7% больше, чем годом ранее. Расходы выросли на 1,6% и достигли 2,237 триллиона крон. Бюджетный дефицит удалось сократить на 17,1 миллиарда крон по сравнению с 2023 годом. При этом он остался ниже 282 миллиардов крон — именно такой лимит был установлен поправкой к бюджету, принятой после сентябрьских наводнений. Первоначально ожидалось, что дефицит составит 252 миллиарда крон.





К концу года объем финансовых активов государства достиг 355,7 миллиарда крон — на 800 миллионов больше, чем в 2023 году. Основную часть этих средств составляли государственные ценные бумаги (163,5 миллиарда крон). Еще 77,4 миллиарда крон находились на банковских счетах, 59,1 миллиарда — в виде долей в компаниях. Внутренняя дебиторская задолженность составила 35,7 миллиарда крон, внешняя — 20 миллиардов.







Годовой отчет о состоянии госфинансов правительство утверждает каждый год и направляет в Палату депутатов. В документе собраны ключевые данные об экономике страны: итоги исполнения бюджета, динамика государственного долга, структура активов и обязательств, сведения о государственных гарантиях и фондах ведомств.