Чехия лидирует в ЕС по ценам на электроэнергию с учетом покупательной способности

Один киловатт-час обошелся чешскому потребителю со средним потреблением в 8,24 кроны. Средний показатель по Евросоюзу был более чем на крону ниже. В Германии киловатт стоил почти десять крон, в Польше — на две кроны меньше, чем в Чехии, а в Словакии — всего 4,42 кроны. Самая дешевая электроэнергия для домохозяйств, по данным европейских статистиков, была в Венгрии, где киловатт стоил 2,58 кроны.









Второе место с заметным отставанием занял Кипр с ценой 8,91 кроны за киловатт, третье —



В пересчете на покупательную способность киловатт-час в Чехии стоил более десяти крон.Второе место с заметным отставанием занял Кипр с ценой 8,91 кроны за киловатт, третье — Германия с 8,80 кроны. В Польше киловатт обходился в 8,66 кроны, в Словакии — 5,52, то есть почти вдвое дешевле, чем в Чехии. Самая дешевая электроэнергия по этому показателю была в Исландии — 3,05 кроны за киловатт-час.





Чехия также продемонстрировала второе по величине повышение цен на электроэнергию за год — на 11,8%. Больше всего тарифы выросли в Португалии — на 14,7%. По оценке Eurostat, рост цен связан с увеличением затрат на содержание сетей и постепенной отменой налоговых льгот и субсидий. Самое заметное снижение цен зафиксировано в Австрии — минус 18,8%.



Она отражает слабую динамику чешской экономики, которая в последнее время практически не улучшалась. В сравнении с соседями экономическая ситуация в Чехии в последние годы была неблагоприятной», — отметил аналитик



«Покупательная способность — это, к сожалению, фактор, на который поставщики повлиять не могут.Она отражает слабую динамику чешской экономики, которая в последнее время практически не улучшалась. В сравнении с соседями экономическая ситуация в Чехии в последние годы была неблагоприятной», — отметил аналитик компании ENA Йиржи Гавор.

По его словам, в фактических ценах, которые люди платят по счетам, всегда есть отставание — это связано с тем, что ранее они заключали договоры с фиксированной ценой на два-три года по более высоким тарифам. Однако ситуация постепенно улучшается. Предложения новых контрактов для клиентов в прошлом году стали выгоднее, и Чехия заняла по ним более сильные позиции.





Также, по его словам, в новых прайс-листах в Чехии быстрее, чем у соседей, снижалась цена так называемой силовой составляющей тарифа, которая формирует около половины итоговой суммы в счете. Однако регулируемая часть стоимости с января прошлого года существенно выросла — на десятки процентов.



