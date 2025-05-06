Ничего подписывать не будут. Суд заблокировал договор по Дукованам

Новости 420on 6 мая 2025 14:15 775

Суд заблокировал подписание договора с KHNP Dukovany до вынесения судебного решения по возражению, поданному французской компанией EDF, которая не выиграла тендер. ČEZ настаивает на том, что процедура тендера и предложение корейской компании KHNP на строительство АЭС являются правомерными.