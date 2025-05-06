Ничего подписывать не будут. Суд заблокировал договор по Дукованам
6 мая 2025
14:15
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Суд заблокировал подписание договора с KHNP Dukovany до вынесения судебного решения по возражению, поданному французской компанией EDF, которая не выиграла тендер. ČEZ настаивает на том, что процедура тендера и предложение корейской компании KHNP на строительство АЭС являются правомерными.
Окружной суд в Брно постановил, что в среду контракт века на достройку атомной электростанции Дукованы между государством и корейской компанией KHNP не будет подписан. Брненский суд предварительной мерой заблокировал окончательное подписание контракта на строительство атомных блоков в Дукованах. Таким образом, он удовлетворил иск французской компании EDF.
«Запрет будет действовать до окончания разбирательства в региональном суде по делу № 30 Af 15/2025. Против постановления о принятии предварительных мер можно обжаловать, подав кассационную жалобу в Высший административный суд», — говорится в пресс-релизе суда.
По мнению суда, французская компания была недовольна тем, что Управление по защите конкуренции отказалось рассматривать ее возражения против действий ČEZ. Председатель ведомства Петр Млсна в оспариваемом решении признал, что заказчик (то есть государственная компания ČEZ) был обязан соблюдать хотя бы основные принципы заключения государственных контрактов и что его действия должны подлежать какой-то форме контроля, но пришел к выводу, что его ведомство не уполномочено проводить такую проверку.
Суд счел эти возражения «убедительными и достаточно весомыми», поэтому вынес предварительное решение. «Это еще не означает, что истец выиграет дело в суде. Суд может изменить свое предварительное мнение об обоснованности иска после ознакомления с его дополнениями, ответами участников процесса и административным делом», — указал суд.
Окружной суд мотивировал свою предварительную меру «серьезным ущербом, который грозит истцу (Électricité de France). Существенно, что в случае заключения договора французский участник тендера безвозвратно утратил бы возможность получить государственный заказ, даже если суд в судебном споре признал бы его правоту, указал суд.
EDF безуспешно участвовала в тендере на строительство новых блоков и в пятницу подала иск в суд против решения Управления по защите экономической конкуренции (ÚOHS). В конце апреля оно отклонило ее апелляцию и постановило, что ход тендера и выбор предпочтительного поставщика для достройки двух блоков атомной электростанции Дукованы были в порядке.
Суд постановил, что даже в случае победы EDF в суде, ÚOHS прекратил бы производство по делу и не рассматривал бы вопрос о том, действовал ли заказчик, которым является дочерняя компания ČEZ Elektrárna Dukovany II, при размещении государственного заказа в соответствии с законом.
«В данном случае речь идет о значительном государственном заказе, который размещается раз в несколько лет и представляет собой важную рекомендацию в данной отрасли», — указал суд.
Подписание договора вновь отложено. «Суд осознает, что решение приведет к негативным последствиям, которые грозят в случае задержки строительства новых ядерных блоков в Дукованах. Однако, по его мнению, они не перевешивают интереса соблюдения закона и обеспечения эффективного судебного контроля», — добавил суд.
Договор должен был быть подписан уже в среду. Группа ČEZ утверждает, что ее действия в ходе тендера были правильными и соответствовали закону. Во вторник утром ČEZ заявила, что намерена уважать действующее решение суда.
«Как инвестор, мы можем ответственно заявить, что тендер на поставку новых ядерных блоков проходил на всех этапах полностью прозрачно и на абсолютно справедливых условиях. Еще до начала отбора государство четко определило общественный интерес в проведении отбора в рамках так называемого исключения по соображениям безопасности», — заявил во вторник утром пресс-секретарь ČEZ Ладислав Кржиж.
По данным ČEZ, каждый шаг проверялся международной группой экспертов и командой судебных экспертов консалтинговой компании KPMG. «К сожалению, даже несмотря на это, мы вынуждены терпеть действия неудачного участника, который не смог победить качеством своего предложения и поэтому пытается заблокировать весь тендер в судебном порядке», — говорит Кржиж.
В июле прошлого года ČEZ выбрала в качестве предпочтительного поставщика южнокорейскую компанию KHNP. С тех пор неудавшиеся участники тендера — EDF и американская Westinghouse — оспаривали выбор корейцев. Однако в этом году американцы отозвали свои возражения в Антимонопольное ведомство.
«Мы настаиваем на том, что предложение KHNP по всем параметрам более выгодно для Чешской Республики, чем предложение, представленное EDF. Чтобы не было никаких сомнений, мы призываем EDF немедленно обнародовать свое предложение», — призывает французскую компанию ČEZ. EDF утверждает, что ее предложение не уступает предложению KHNP, а может быть, даже лучше.
ČEZ будет требовать возмещения ущерба
«Если окончательно будет доказано, что иск является необоснованным, в чем мы твердо уверены, мы готовы последующим образом требовать возмещения ущерба и таким образом защитить интересы наших акционеров, во главе с Чешской Республикой, чтобы они не были необоснованно ущемлены в результате преследовательских исков», — заявил еще во вторник утром Кржиж.
Французская компания также поставила под сомнение право корейской фирмы использовать предлагаемую технологию. В то время KHNP вела спор с американской фирмой Westinghouse о правах интеллектуальной собственности на технологию реактора, меньшую версию которого она предложила для Дукован. Однако в январе обе фирмы договорились урегулировать эти разногласия.
EDF также обратилась с просьбой о проверке тендера к Европейской комиссии. Согласно новым правилам, все участники тендеров обязаны сообщать о любых субсидиях из-за рубежа. Однако, согласно заявлению председателя Антимонопольного ведомства Петра Млсны от позапрошлой недели, эта мера касается только государственных заказов, которые были начаты после вступления ее в силу. Таким образом, тендер не должен быть затронут.
«Запрет будет действовать до окончания разбирательства в региональном суде по делу № 30 Af 15/2025. Против постановления о принятии предварительных мер можно обжаловать, подав кассационную жалобу в Высший административный суд», — говорится в пресс-релизе суда.
По мнению суда, французская компания была недовольна тем, что Управление по защите конкуренции отказалось рассматривать ее возражения против действий ČEZ. Председатель ведомства Петр Млсна в оспариваемом решении признал, что заказчик (то есть государственная компания ČEZ) был обязан соблюдать хотя бы основные принципы заключения государственных контрактов и что его действия должны подлежать какой-то форме контроля, но пришел к выводу, что его ведомство не уполномочено проводить такую проверку.
Суд счел эти возражения «убедительными и достаточно весомыми», поэтому вынес предварительное решение. «Это еще не означает, что истец выиграет дело в суде. Суд может изменить свое предварительное мнение об обоснованности иска после ознакомления с его дополнениями, ответами участников процесса и административным делом», — указал суд.
Окружной суд мотивировал свою предварительную меру «серьезным ущербом, который грозит истцу (Électricité de France). Существенно, что в случае заключения договора французский участник тендера безвозвратно утратил бы возможность получить государственный заказ, даже если суд в судебном споре признал бы его правоту, указал суд.
EDF безуспешно участвовала в тендере на строительство новых блоков и в пятницу подала иск в суд против решения Управления по защите экономической конкуренции (ÚOHS). В конце апреля оно отклонило ее апелляцию и постановило, что ход тендера и выбор предпочтительного поставщика для достройки двух блоков атомной электростанции Дукованы были в порядке.
Суд постановил, что даже в случае победы EDF в суде, ÚOHS прекратил бы производство по делу и не рассматривал бы вопрос о том, действовал ли заказчик, которым является дочерняя компания ČEZ Elektrárna Dukovany II, при размещении государственного заказа в соответствии с законом.
«В данном случае речь идет о значительном государственном заказе, который размещается раз в несколько лет и представляет собой важную рекомендацию в данной отрасли», — указал суд.
Подписание договора вновь отложено. «Суд осознает, что решение приведет к негативным последствиям, которые грозят в случае задержки строительства новых ядерных блоков в Дукованах. Однако, по его мнению, они не перевешивают интереса соблюдения закона и обеспечения эффективного судебного контроля», — добавил суд.
Договор должен был быть подписан уже в среду. Группа ČEZ утверждает, что ее действия в ходе тендера были правильными и соответствовали закону. Во вторник утром ČEZ заявила, что намерена уважать действующее решение суда.
«Как инвестор, мы можем ответственно заявить, что тендер на поставку новых ядерных блоков проходил на всех этапах полностью прозрачно и на абсолютно справедливых условиях. Еще до начала отбора государство четко определило общественный интерес в проведении отбора в рамках так называемого исключения по соображениям безопасности», — заявил во вторник утром пресс-секретарь ČEZ Ладислав Кржиж.
По данным ČEZ, каждый шаг проверялся международной группой экспертов и командой судебных экспертов консалтинговой компании KPMG. «К сожалению, даже несмотря на это, мы вынуждены терпеть действия неудачного участника, который не смог победить качеством своего предложения и поэтому пытается заблокировать весь тендер в судебном порядке», — говорит Кржиж.
В июле прошлого года ČEZ выбрала в качестве предпочтительного поставщика южнокорейскую компанию KHNP. С тех пор неудавшиеся участники тендера — EDF и американская Westinghouse — оспаривали выбор корейцев. Однако в этом году американцы отозвали свои возражения в Антимонопольное ведомство.
«Мы настаиваем на том, что предложение KHNP по всем параметрам более выгодно для Чешской Республики, чем предложение, представленное EDF. Чтобы не было никаких сомнений, мы призываем EDF немедленно обнародовать свое предложение», — призывает французскую компанию ČEZ. EDF утверждает, что ее предложение не уступает предложению KHNP, а может быть, даже лучше.
ČEZ будет требовать возмещения ущерба
«Если окончательно будет доказано, что иск является необоснованным, в чем мы твердо уверены, мы готовы последующим образом требовать возмещения ущерба и таким образом защитить интересы наших акционеров, во главе с Чешской Республикой, чтобы они не были необоснованно ущемлены в результате преследовательских исков», — заявил еще во вторник утром Кржиж.
Французская компания также поставила под сомнение право корейской фирмы использовать предлагаемую технологию. В то время KHNP вела спор с американской фирмой Westinghouse о правах интеллектуальной собственности на технологию реактора, меньшую версию которого она предложила для Дукован. Однако в январе обе фирмы договорились урегулировать эти разногласия.
EDF также обратилась с просьбой о проверке тендера к Европейской комиссии. Согласно новым правилам, все участники тендеров обязаны сообщать о любых субсидиях из-за рубежа. Однако, согласно заявлению председателя Антимонопольного ведомства Петра Млсны от позапрошлой недели, эта мера касается только государственных заказов, которые были начаты после вступления ее в силу. Таким образом, тендер не должен быть затронут.