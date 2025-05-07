Инфляция в Чехии упала ниже 2 процентов. Это самый низкий показатель за последние 7 лет

Новости 420on 7 мая 2025 08:00 1168

Потребительские цены в Чехии в апреле выросли на 1,8% в годовом исчислении. Таким образом, инфляция замедлилась с 2,7% в марте. В последний раз снижение наблюдалось в марте 2018 года. В месячном исчислении цены снизились на 0,1%. Это следует из предварительной оценки Чешского статистического управления (ЧСУ).