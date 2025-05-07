Центробанк Чехии снизил базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до 3,5%

Новости 420on 7 мая 2025 15:30 155

Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) сегодня снизил базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до 3,5%. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций ЧНБ Якуб Холас. Базовая процентная ставка таким образом достигла самого низкого уровня с начала декабря 2021 года. По мнению аналитиков, развитие экономики давало основания как для снижения ставки, так и для ее сохранения на уровне 3,75 процента.