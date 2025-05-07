Центробанк Чехии снизил базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до 3,5%
7 мая 2025
15:30
155
Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) сегодня снизил базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до 3,5%. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций ЧНБ Якуб Холас. Базовая процентная ставка таким образом достигла самого низкого уровня с начала декабря 2021 года. По мнению аналитиков, развитие экономики давало основания как для снижения ставки, так и для ее сохранения на уровне 3,75 процента.
Глава ЧНБ Алеш Михл сегодня также представит новый макроэкономический прогноз центрального банка, на который опирался банковский совет при установлении процентных ставок.
В период инфляционной волны ЧНБ удерживала базовую процентную ставку на уровне 7%, а в декабре 2023 года начала ее снижать. С ноября прошлого года банковский совет чередует снижение ставок на четверть процентного пункта и их сохранение без изменений. До сих пор к снижению он прибегал всегда при представлении нового прогноза, предыдущее снижение было в феврале.
От ставок центрального банка зависят процентные ставки по банковским вкладам и кредитам. Более высокие процентные ставки приводят к удорожанию кредитов для инвестиций и операционной деятельности предприятий, а также к удорожанию кредитов на жилье для домохозяйств. В то же время, при более высоких процентных ставках растет стоимость вкладов на счетах.
Сегодняшнее решение о снижении базовой процентной ставки до 3,5% соответствует преобладающим ожиданиям финансового рынка. Об этом заявили аналитики, опрошенные ČTK. По их мнению, причиной снижения является динамика инфляции. Ставка находится на самом низком уровне с начала декабря 2021 года. Корона не отреагировала на это решение.
«Динамика и прогнозы инфляции давали возможность для осторожного снижения процентных ставок ЧНБ, и банковский совет воспользовался этой возможностью на своем майском заседании», — сказал агентству ČTK аналитик Generali Investments Радомир Яч. Он ожидает, что ЧНБ снизит ставки еще на августовском заседании, а репо-ставка впоследствии может на длительный период стабилизироваться на уровне 3,25%. Однако, учитывая риски внутреннего и внешнего происхождения, ЧНБ, вероятно, на следующем заседании в конце июня решит сделать паузу, добавил аналитик Banky Creditas Петр Дуфек.
Курс кроны не сильно отреагировал на решение банковского совета ЧНБ о снижении ставок, сообщил аналитик XTB Павел Петерка. По его мнению, произошло очень небольшое укрепление кроны, которое, вероятно, будет сглажено в течение остальной части торгового дня. «Это связано с тем, что рынки рассчитывали на такой результат заседания. Он был уже заложен в курсе кроны до начала заседания», — отметил он.
В период инфляционной волны ЧНБ удерживала базовую процентную ставку на уровне 7%, а в декабре 2023 года начала ее снижать. С ноября прошлого года банковский совет чередует снижение ставок на четверть процентного пункта и их сохранение без изменений. До сих пор к снижению он прибегал всегда при представлении нового прогноза, предыдущее снижение было в феврале.
От ставок центрального банка зависят процентные ставки по банковским вкладам и кредитам. Более высокие процентные ставки приводят к удорожанию кредитов для инвестиций и операционной деятельности предприятий, а также к удорожанию кредитов на жилье для домохозяйств. В то же время, при более высоких процентных ставках растет стоимость вкладов на счетах.
Сегодняшнее решение о снижении базовой процентной ставки до 3,5% соответствует преобладающим ожиданиям финансового рынка. Об этом заявили аналитики, опрошенные ČTK. По их мнению, причиной снижения является динамика инфляции. Ставка находится на самом низком уровне с начала декабря 2021 года. Корона не отреагировала на это решение.
«Динамика и прогнозы инфляции давали возможность для осторожного снижения процентных ставок ЧНБ, и банковский совет воспользовался этой возможностью на своем майском заседании», — сказал агентству ČTK аналитик Generali Investments Радомир Яч. Он ожидает, что ЧНБ снизит ставки еще на августовском заседании, а репо-ставка впоследствии может на длительный период стабилизироваться на уровне 3,25%. Однако, учитывая риски внутреннего и внешнего происхождения, ЧНБ, вероятно, на следующем заседании в конце июня решит сделать паузу, добавил аналитик Banky Creditas Петр Дуфек.
Курс кроны не сильно отреагировал на решение банковского совета ЧНБ о снижении ставок, сообщил аналитик XTB Павел Петерка. По его мнению, произошло очень небольшое укрепление кроны, которое, вероятно, будет сглажено в течение остальной части торгового дня. «Это связано с тем, что рынки рассчитывали на такой результат заседания. Он был уже заложен в курсе кроны до начала заседания», — отметил он.