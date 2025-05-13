Инфляция в апреле замедлилась. Подешевели пиво, табак и бензин

Новости 420on 13 мая 2025 14:00 222

Потребительские цены в Чехии в апреле замедлили годовой рост до 1,8%, подтвердило сегодня Чешское статистическое управление (ЧСУ). Таким образом, годовая инфляция стала самой низкой за последние семь лет.