Инфляция в апреле замедлилась. Подешевели пиво, табак и бензин
13 мая 2025
14:00
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Потребительские цены в Чехии в апреле замедлили годовой рост до 1,8%, подтвердило сегодня Чешское статистическое управление (ЧСУ). Таким образом, годовая инфляция стала самой низкой за последние семь лет.
Цены в апреле снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. На динамику повлияли в основном более низкие цены на алкогольные напитки, табак и топливо. В годовом исчислении потребительские цены в апреле выросли на 1,8%.
«Потребительские цены в апреле значительно ослабили свой годовой рост до 1,8%, что является самым низким показателем с марта 2018 года. Это замедление было обусловлено как более высокой базой сравнения прошлого года, так и продолжающимся снижением цен на топливо», — комментирует текущие данные Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен Чешского статистического управления.
Снизились цены на алкогольные напитки и табак. Например, вино подешевело на 5,1%, спиртные напитки — на 2,1%, а пиво — на 1,6%. В сфере продуктов питания статистики зафиксировали снижение цен на копченые мясные изделия (на 1,6%), яйца (на 4,4%) и сахар (на 10,6%).
Цены на топливо и масла по сравнению с мартом снизились на 2,7 %.
Однако по сравнению с апрелем прошлого года выросли расходы на жилье в собственности, которые увеличились на 4,1%. Причиной стали более высокие цены на новую недвижимость и строительные работы.
Однако еще до сегодняшней публикации актуальных данных эксперты предупреждали, что, несмотря на то, что инфляция опустилась ниже двухпроцентного целевого показателя Чешского национального банка, об окончательной победе говорить нельзя, поскольку за снижением стоят статьи, подверженные быстрым ценовым колебаниям. Кроме того, по мнению аналитиков, в будущем сохраняется неопределенность в отношении влияния таможенной политики США на уровень цен в Европе и Чехии.
«Снижение инфляции ниже целевого значения будет способствовать обсуждению дальнейшего снижения процентных ставок в экономике. Банковский совет Чешского национального банка уже на прошлой неделе принял решение о снижении базовой процентной ставки до 3,5%. Можно ожидать, что в течение этого года процентные ставки будут продолжать снижаться, что приведет к удешевлению кредитов», — считает главный экономист BHS Штепан Кржечек.
По мнению аналитика Reifeisenbank Мартина Крона, апрельские данные по инфляции снижают прогноз общей инфляции на этот год. В последующие месяцы инфляция, скорее всего, вернется выше 2%, но к концу года может снова опуститься ниже целевого показателя ЧНБ.
«В то же время в этот период могут усилиться дезинфляционные тенденции в связи с таможенной войной, которая сдерживает рост европейской, но и чешской экономики. Банковский совет пока не акцентирует внимание на риске более низкого экономического роста и сосредоточен скорее на инфляционных рисках. Однако коммуникация Банковского совета пока носит „ястребиный“ характер, и готовность снизить ставки, похоже, не велика, хотя мы считаем реальным и целесообразным снизить ставки в этом году до 3%, что, кстати, предлагает и сам валютный аппарат ЧНБ», — утверждает Крон.
«Потребительские цены в апреле значительно ослабили свой годовой рост до 1,8%, что является самым низким показателем с марта 2018 года. Это замедление было обусловлено как более высокой базой сравнения прошлого года, так и продолжающимся снижением цен на топливо», — комментирует текущие данные Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен Чешского статистического управления.
Снизились цены на алкогольные напитки и табак. Например, вино подешевело на 5,1%, спиртные напитки — на 2,1%, а пиво — на 1,6%. В сфере продуктов питания статистики зафиксировали снижение цен на копченые мясные изделия (на 1,6%), яйца (на 4,4%) и сахар (на 10,6%).
Цены на топливо и масла по сравнению с мартом снизились на 2,7 %.
Однако по сравнению с апрелем прошлого года выросли расходы на жилье в собственности, которые увеличились на 4,1%. Причиной стали более высокие цены на новую недвижимость и строительные работы.
Однако еще до сегодняшней публикации актуальных данных эксперты предупреждали, что, несмотря на то, что инфляция опустилась ниже двухпроцентного целевого показателя Чешского национального банка, об окончательной победе говорить нельзя, поскольку за снижением стоят статьи, подверженные быстрым ценовым колебаниям. Кроме того, по мнению аналитиков, в будущем сохраняется неопределенность в отношении влияния таможенной политики США на уровень цен в Европе и Чехии.
«Снижение инфляции ниже целевого значения будет способствовать обсуждению дальнейшего снижения процентных ставок в экономике. Банковский совет Чешского национального банка уже на прошлой неделе принял решение о снижении базовой процентной ставки до 3,5%. Можно ожидать, что в течение этого года процентные ставки будут продолжать снижаться, что приведет к удешевлению кредитов», — считает главный экономист BHS Штепан Кржечек.
По мнению аналитика Reifeisenbank Мартина Крона, апрельские данные по инфляции снижают прогноз общей инфляции на этот год. В последующие месяцы инфляция, скорее всего, вернется выше 2%, но к концу года может снова опуститься ниже целевого показателя ЧНБ.
«В то же время в этот период могут усилиться дезинфляционные тенденции в связи с таможенной войной, которая сдерживает рост европейской, но и чешской экономики. Банковский совет пока не акцентирует внимание на риске более низкого экономического роста и сосредоточен скорее на инфляционных рисках. Однако коммуникация Банковского совета пока носит „ястребиный“ характер, и готовность снизить ставки, похоже, не велика, хотя мы считаем реальным и целесообразным снизить ставки в этом году до 3%, что, кстати, предлагает и сам валютный аппарат ЧНБ», — утверждает Крон.