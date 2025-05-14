ЕС хочет повысить пошлины на сельскохозяйственную продукцию из Украины

Новости 420on 14 мая 2025 14:45 375

В ближайшие недели Европейский союз, по всей видимости, планирует ограничить размер пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. С таким предложением выступила Польша, которая хочет защитить европейских фермеров путем повышения пошлин.