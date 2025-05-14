ЕС хочет повысить пошлины на сельскохозяйственную продукцию из Украины
14 мая 2025
14:45
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В ближайшие недели Европейский союз, по всей видимости, планирует ограничить размер пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. С таким предложением выступила Польша, которая хочет защитить европейских фермеров путем повышения пошлин.
Европейский Союз, по всей видимости, планирует в ближайшие недели значительно повысить пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, пишет Financial Times (FT) на своем сайте. Издание отмечает, что этот шаг может сильно ударить по экономике Украины, которая уже четвертый год защищается от российской агрессии.
Решение о прекращении особых торговых отношений между ЕС и Киевом, благодаря которым большая часть украинских товаров поступает на рынок ЕС без пошлин, по словам дипломатов, было принято по инициативе Польши с целью защитить фермеров в 27 странах ЕС.
Financial Times (FT) пишет, что ЕС имеет с Киевом соглашение о свободной торговле, но в результате российского вторжения в 2022 году пошла еще дальше и отменила оставшиеся пошлины. Их действие истекает 6 июня, и Брюссель планирует заменить их «переходными мерами» на период до обновления взаимного торгового соглашения. Однако дипломаты говорят, что этот проект временных мер, который был недавно разослан странам-членам, значительно ограничит квоты, в рамках которых Украина может беспошлинно импортировать сельскохозяйственную продукцию в ЕС.
Беспошлинный режим с 2022 года распространялся на украинскую птицу, пшеницу и сахар. Большая часть этих товаров через страны ЕС направлялась в Африку и Азию. Однако фермеры и политики в Польше, Франции и других странах указывали на то, что товары из Украины снижают цены на их внутреннем рынке. Этот вопрос сыграл большую роль в предвыборной кампании перед парламентскими выборами в Польше осенью 2023 года, и теперь проевропейское правительство Польши обратилось к Европейской комиссии с просьбой отложить торговые переговоры с Украиной до президентских выборов, чтобы снизить шансы Кароля Навроцкого, кандидата, поддерживаемого оппозиционными национальными консерваторами. Первый тур президентских выборов состоится в ближайшее воскресенье, а второй тур, если понадобится, — 2 июня.
Представитель комиссии, по словам FT, заявил, что «мы изучаем возможные временные меры на случай, если переговоры не будут завершены до 6 июня».
Бернд Ланге, глава комитета по международной торговле Европейского парламента, назвал это «очень плохим сигналом для Украины». По его мнению, поиск решения займет как минимум до октября.
Украинское правительство оценивает, что в случае возвращения условий торговли с ЕС к состоянию до российского вторжения, его доходы сократятся на 3,5 млрд евро (87,2 млрд чешских крон) в год.
Решение о прекращении особых торговых отношений между ЕС и Киевом, благодаря которым большая часть украинских товаров поступает на рынок ЕС без пошлин, по словам дипломатов, было принято по инициативе Польши с целью защитить фермеров в 27 странах ЕС.
Financial Times (FT) пишет, что ЕС имеет с Киевом соглашение о свободной торговле, но в результате российского вторжения в 2022 году пошла еще дальше и отменила оставшиеся пошлины. Их действие истекает 6 июня, и Брюссель планирует заменить их «переходными мерами» на период до обновления взаимного торгового соглашения. Однако дипломаты говорят, что этот проект временных мер, который был недавно разослан странам-членам, значительно ограничит квоты, в рамках которых Украина может беспошлинно импортировать сельскохозяйственную продукцию в ЕС.
Беспошлинный режим с 2022 года распространялся на украинскую птицу, пшеницу и сахар. Большая часть этих товаров через страны ЕС направлялась в Африку и Азию. Однако фермеры и политики в Польше, Франции и других странах указывали на то, что товары из Украины снижают цены на их внутреннем рынке. Этот вопрос сыграл большую роль в предвыборной кампании перед парламентскими выборами в Польше осенью 2023 года, и теперь проевропейское правительство Польши обратилось к Европейской комиссии с просьбой отложить торговые переговоры с Украиной до президентских выборов, чтобы снизить шансы Кароля Навроцкого, кандидата, поддерживаемого оппозиционными национальными консерваторами. Первый тур президентских выборов состоится в ближайшее воскресенье, а второй тур, если понадобится, — 2 июня.
Представитель комиссии, по словам FT, заявил, что «мы изучаем возможные временные меры на случай, если переговоры не будут завершены до 6 июня».
Бернд Ланге, глава комитета по международной торговле Европейского парламента, назвал это «очень плохим сигналом для Украины». По его мнению, поиск решения займет как минимум до октября.
Украинское правительство оценивает, что в случае возвращения условий торговли с ЕС к состоянию до российского вторжения, его доходы сократятся на 3,5 млрд евро (87,2 млрд чешских крон) в год.