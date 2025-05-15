В случае задержки строительства Дукован ущерб может составить миллиард крон
15 мая 2025
11:30
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В случае задержки в несколько месяцев или лет ущерб проекту строительства атомных блоков в Дукованах может составить до миллиарда крон. Речь идет, в частности, о расходах на персонал, удорожании всего строительства или увеличении затрат на капитал и т. д. Точная сумма ущерба будет известна только после решения суда.
Об этом сегодня сообщил финансовый директор энергетической компании ČEZ Мартин Новак. Он повторил, что компания Elektrárna Dukovany II, которая отвечает за проект, готовит кассационную жалобу на судебное решение, которое заблокировало подписание окончательного соглашения по Дукованам.
Подписание окончательного соглашения с KHNP было первоначально запланировано на среду, 7 мая, однако за день до этого Краевой суд в Брно предварительной мерой заблокировал его подписание. Он принял такое решение по предложению французской компании EDF, которая обжаловала решение Управления по защите экономической конкуренции (ÚOHS). Суд пока не принял решение по иску EDF.
«Пока преждевременно оценивать ущерб. Однако, если нынешняя ситуация продлится действительно долго, речь может идти о миллиардах крон», — сказал Новак о возможном размере ущерба от задержки тендера в Дукованах. По его словам, задержка может затянуться на несколько месяцев или даже лет. «Сейчас мы должны понять, как быстро суд примет решение», — подчеркнул он.
По словам Новака, ущерб от задержки будет многоплановым. Речь идет, например, о расходах на персонал, который не сможет эффективно работать на стройке во время блокирования проекта. В настоящее время в проекте задействованы уже несколько сотен человек. Дополнительные расходы можно ожидать в связи с постепенным удорожанием материалов и услуг со временем, а также в связи с увеличением расходов на необходимый капитал для строительства.
Он подтвердил, что компания Elektrárna Dukovany II, 80% которой принадлежит государству и 20% — компании ČEZ, в настоящее время готовит кассационную жалобу на предварительную меру в Верховный административный суд (NSS). Он верит, что NSS примет решение по ней в кратчайшие сроки. В случае признания тендера, по словам Новака, можно будет в относительно короткие сроки подготовить подписание окончательного соглашения с корейской компанией KHNP, которая выиграла ядерный тендер.
Глава компании «Электростанция Дукованы II» Петр Заводский заявил в среду, что с отсрочкой подписания окончательного соглашения сдвигается график всего проекта и его отдельных этапов. Таким образом, на несколько месяцев сдвигается введение в эксплуатацию новых реакторов.
Решение о строительстве двух новых ядерных реакторов было принято правительством в июле прошлого года. Оно отдало предпочтение предложению корейской KHNP перед предложением французской EDF. Другой претендент — Westinghouse — был исключен из конкурса ранее. EDF и Westinghouse обжаловали тендер в антимонопольном ведомстве, которое рассматривало его в течение нескольких месяцев. В конце концов возражения были отклонены, а 24 апреля председатель Петр Млсна отклонил и апелляцию компаний.
Подписание окончательного соглашения с KHNP было первоначально запланировано на среду, 7 мая, однако за день до этого Краевой суд в Брно предварительной мерой заблокировал его подписание. Он принял такое решение по предложению французской компании EDF, которая обжаловала решение Управления по защите экономической конкуренции (ÚOHS). Суд пока не принял решение по иску EDF.
«Пока преждевременно оценивать ущерб. Однако, если нынешняя ситуация продлится действительно долго, речь может идти о миллиардах крон», — сказал Новак о возможном размере ущерба от задержки тендера в Дукованах. По его словам, задержка может затянуться на несколько месяцев или даже лет. «Сейчас мы должны понять, как быстро суд примет решение», — подчеркнул он.
По словам Новака, ущерб от задержки будет многоплановым. Речь идет, например, о расходах на персонал, который не сможет эффективно работать на стройке во время блокирования проекта. В настоящее время в проекте задействованы уже несколько сотен человек. Дополнительные расходы можно ожидать в связи с постепенным удорожанием материалов и услуг со временем, а также в связи с увеличением расходов на необходимый капитал для строительства.
Он подтвердил, что компания Elektrárna Dukovany II, 80% которой принадлежит государству и 20% — компании ČEZ, в настоящее время готовит кассационную жалобу на предварительную меру в Верховный административный суд (NSS). Он верит, что NSS примет решение по ней в кратчайшие сроки. В случае признания тендера, по словам Новака, можно будет в относительно короткие сроки подготовить подписание окончательного соглашения с корейской компанией KHNP, которая выиграла ядерный тендер.
Глава компании «Электростанция Дукованы II» Петр Заводский заявил в среду, что с отсрочкой подписания окончательного соглашения сдвигается график всего проекта и его отдельных этапов. Таким образом, на несколько месяцев сдвигается введение в эксплуатацию новых реакторов.
Решение о строительстве двух новых ядерных реакторов было принято правительством в июле прошлого года. Оно отдало предпочтение предложению корейской KHNP перед предложением французской EDF. Другой претендент — Westinghouse — был исключен из конкурса ранее. EDF и Westinghouse обжаловали тендер в антимонопольном ведомстве, которое рассматривало его в течение нескольких месяцев. В конце концов возражения были отклонены, а 24 апреля председатель Петр Млсна отклонил и апелляцию компаний.