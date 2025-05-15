В случае задержки строительства Дукован ущерб может составить миллиард крон

Новости 420on 15 мая 2025 11:30 777

В случае задержки в несколько месяцев или лет ущерб проекту строительства атомных блоков в Дукованах может составить до миллиарда крон. Речь идет, в частности, о расходах на персонал, удорожании всего строительства или увеличении затрат на капитал и т. д. Точная сумма ущерба будет известна только после решения суда.