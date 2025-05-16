Морозы нанесли локальный ущерб фруктовым деревьям в Чехии, урожай может быть средним

Новости 420on 16 мая 2025 08:00 359

Весенние морозы в этом году нанесли фруктоводам лишь локальный ущерб. Пострадали, например, посадки абрикосов, персиков, а в некоторых местах яблонь и слив. Косточковые плоды, особенно вишни, пострадали от плохого опыления во время цветения. В целом по стране урожай в этом году может быть средним. Более точная картина сложится после первых оценок урожая в середине июня. Угрозу урожаю представляет продолжение нынешней засухи.