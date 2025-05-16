Морозы нанесли локальный ущерб фруктовым деревьям в Чехии, урожай может быть средним
16 мая 2025
08:00
359
Весенние морозы в этом году нанесли фруктоводам лишь локальный ущерб. Пострадали, например, посадки абрикосов, персиков, а в некоторых местах яблонь и слив. Косточковые плоды, особенно вишни, пострадали от плохого опыления во время цветения. В целом по стране урожай в этом году может быть средним. Более точная картина сложится после первых оценок урожая в середине июня. Угрозу урожаю представляет продолжение нынешней засухи.
Об этом сегодня сообщил председатель Союза плодоводства Чешской Республики Мартин Людвик. В прошлом году сильные заморозки в неделю после 18 апреля принесли садоводам самый низкий урожай за последние 100 лет с чрезвычайно большим ущербом примерно в 1,3 миллиарда крон.
По словам Людвика, такая ситуация в этом году не повторится, и урожай фруктов не окажется под угрозой в ближайшие дни, когда прогнозируется холодная погода с заморозками на уровне почвы. Самая сильная волна заморозков пришла в этом году в первую декаду апреля. Многие фруктоводы пытались спасти сады, например, зажигая свечи. В последние дни, когда были преимущественно приземные морозы, под угрозой были посадки клубники. Поэтому ее производители были вынуждены укрывать грядки.
«Некоторые фруктоводы в этом году ожидают очень хороший урожай, другие — средний. Будут и предприятия с частично замерзшим урожаем, как это бывает в годы, когда нет таких крупных катастроф, как в прошлом году», — сказал Людвиг. Косточковые культуры пострадали от плохого опыления в период цветения с Пасхи до конца апреля. «Были высокие температуры, ветер и засуха. Цветение было очень коротким, а условия для опыления были плохими. Потери проявятся в ближайшие недели», — сказал Людвиг.
Фруктоводы очень опасаются засухи. «Сейчас деревья еще могут дотянуться до воды, но с наступлением летней жары это будет все труднее. Засуха сейчас является самой большой угрозой», — сказал председатель фруктоводов.
Экстремальной засухой в настоящее время затронута примерно четверть территории Чешской Республики, треть территории страдает от второй и третьей степени засухи, сообщают эксперты проекта Intersucho. Помимо снижения урожая, засуха сказывается прежде всего на качестве и размере плодов, что имеет решающее значение для хорошей реализации урожая. Мелкие плоды не могут быть реализованы на рынке и попадают в промышленную переработку. Например, цена вишни напрямую зависит от ее размера. В прошлом году урожай фруктов в Чехии из-за морозов снизился по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет на 65%, с 138 445 тонн до 48 058 тонн. На компенсацию ущерба плодоводческим хозяйствам Европейский моюз и Чешская Республика выделили 445 миллионов крон, за поддержкой обратились 539 производителей.
Больше всего компенсаций получили производители яблок, которые понесли наибольший ущерб. В Чехии насчитывается около 750 плодоводческих предприятий. Деньги должны помочь плодоводцам пережить кризис и заложить урожай на этот год.
До прошлого года самым плохим урожаем в истории Чешской Республики был отмечен 2011 год, когда из-за весенних заморозков он сократился до 101 249 тонн. Ущерб от заморозков плодоводческие хозяйства понесли также в 2019, 2017 и 2016 годах.
По словам Людвика, такая ситуация в этом году не повторится, и урожай фруктов не окажется под угрозой в ближайшие дни, когда прогнозируется холодная погода с заморозками на уровне почвы. Самая сильная волна заморозков пришла в этом году в первую декаду апреля. Многие фруктоводы пытались спасти сады, например, зажигая свечи. В последние дни, когда были преимущественно приземные морозы, под угрозой были посадки клубники. Поэтому ее производители были вынуждены укрывать грядки.
«Некоторые фруктоводы в этом году ожидают очень хороший урожай, другие — средний. Будут и предприятия с частично замерзшим урожаем, как это бывает в годы, когда нет таких крупных катастроф, как в прошлом году», — сказал Людвиг. Косточковые культуры пострадали от плохого опыления в период цветения с Пасхи до конца апреля. «Были высокие температуры, ветер и засуха. Цветение было очень коротким, а условия для опыления были плохими. Потери проявятся в ближайшие недели», — сказал Людвиг.
Фруктоводы очень опасаются засухи. «Сейчас деревья еще могут дотянуться до воды, но с наступлением летней жары это будет все труднее. Засуха сейчас является самой большой угрозой», — сказал председатель фруктоводов.
Экстремальной засухой в настоящее время затронута примерно четверть территории Чешской Республики, треть территории страдает от второй и третьей степени засухи, сообщают эксперты проекта Intersucho. Помимо снижения урожая, засуха сказывается прежде всего на качестве и размере плодов, что имеет решающее значение для хорошей реализации урожая. Мелкие плоды не могут быть реализованы на рынке и попадают в промышленную переработку. Например, цена вишни напрямую зависит от ее размера. В прошлом году урожай фруктов в Чехии из-за морозов снизился по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет на 65%, с 138 445 тонн до 48 058 тонн. На компенсацию ущерба плодоводческим хозяйствам Европейский моюз и Чешская Республика выделили 445 миллионов крон, за поддержкой обратились 539 производителей.
Больше всего компенсаций получили производители яблок, которые понесли наибольший ущерб. В Чехии насчитывается около 750 плодоводческих предприятий. Деньги должны помочь плодоводцам пережить кризис и заложить урожай на этот год.
До прошлого года самым плохим урожаем в истории Чешской Республики был отмечен 2011 год, когда из-за весенних заморозков он сократился до 101 249 тонн. Ущерб от заморозков плодоводческие хозяйства понесли также в 2019, 2017 и 2016 годах.