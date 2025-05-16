Объем ипотечных кредитов в Чехии в апреле снизился на 2 процента по сравнению с предыдущим месяцем

Новости 420on 16 мая 2025 14:00 338

В апреле банки одобрили ипотечные кредиты на сумму более 32 миллиардов крон. По сравнению с мартом это снижение почти на 2%.