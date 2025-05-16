Объем ипотечных кредитов в Чехии в апреле снизился на 2 процента по сравнению с предыдущим месяцем
16 мая 2025
14:00
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В апреле банки одобрили ипотечные кредиты на сумму более 32 миллиардов крон. По сравнению с мартом это снижение почти на 2%.
Новые кредиты без рефинансирования сократились на 4% до 26 миллиардов крон. Процентные ставки в марте продолжили небольшое снижение и сократились в среднем с 4,68% до 4,65%. Об этом свидетельствуют статистические данные Чешской банковской ассоциации Hypomonitor.
Число новых ипотечных кредитов в апреле достигло 6 389 штук, что на 21% больше, чем год назад. В годовом исчислении рост объема выданных ипотечных кредитов в апреле замедлился до 37% с 75% в марте. Если ипотека сохранит динамику последних двух месяцев, объем новых ипотечных кредитов в 2025 году может достичь 293 миллиардов чешских крон, что на четверть больше, чем в прошлом году, по оценкам ассоциации.
Объем рефинансированных и увеличенных кредитов, внутренних или от других учреждений, в апреле вырос до 6,2 миллиарда крон. Доля рефинансированных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов выросла до 19,3%, что выше прошлогоднего среднего показателя в 16,9%.
Снижение средней процентной ставки по новым ипотечным кредитам на 0,44 пункта по сравнению с прошлогодними 5,09% снижает ежемесячные платежи по ипотеке примерно на 1,2% чистого дохода заявителя, то есть на 1 100 крон.
Cредний размер вновь выданных ипотечных кредитов в апреле незначительно вырос до 4,08 миллиона крон. Это на 14% больше, чем год назад. Это отражает сочетание более высоких цен на недвижимость, роста заработной платы и более низких процентных ставок, отметили в ассоциации.
Сочетание снижения процентной ставки и более высоких средних ипотечных кредитов в апреле этого года по сравнению со средними показателями прошлого года привело к увеличению среднего ежемесячного платежа по ипотеке на 1 300 крон. Платеж по ипотеке в размере 1 миллиона крон со сроком погашения 30 лет при текущих процентных ставках составляет около 5 200 крон.
Текущая ставка по рефинансированию ипотечных кредитов в размере 4,57% по сравнению со средней процентной ставкой по ипотечным кредитам в размере 2,8% для новых ипотечных кредитов в 2019 году при сокращении срока погашения кредита повышает ежемесячные платежи по средней ипотеке примерно на более чем 1 800 крон, то есть примерно на 3,8% от текущей средней заработной платы, добавили в ассоциации.
Число новых ипотечных кредитов в апреле достигло 6 389 штук, что на 21% больше, чем год назад. В годовом исчислении рост объема выданных ипотечных кредитов в апреле замедлился до 37% с 75% в марте. Если ипотека сохранит динамику последних двух месяцев, объем новых ипотечных кредитов в 2025 году может достичь 293 миллиардов чешских крон, что на четверть больше, чем в прошлом году, по оценкам ассоциации.
Объем рефинансированных и увеличенных кредитов, внутренних или от других учреждений, в апреле вырос до 6,2 миллиарда крон. Доля рефинансированных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов выросла до 19,3%, что выше прошлогоднего среднего показателя в 16,9%.
Снижение средней процентной ставки по новым ипотечным кредитам на 0,44 пункта по сравнению с прошлогодними 5,09% снижает ежемесячные платежи по ипотеке примерно на 1,2% чистого дохода заявителя, то есть на 1 100 крон.
Cредний размер вновь выданных ипотечных кредитов в апреле незначительно вырос до 4,08 миллиона крон. Это на 14% больше, чем год назад. Это отражает сочетание более высоких цен на недвижимость, роста заработной платы и более низких процентных ставок, отметили в ассоциации.
Сочетание снижения процентной ставки и более высоких средних ипотечных кредитов в апреле этого года по сравнению со средними показателями прошлого года привело к увеличению среднего ежемесячного платежа по ипотеке на 1 300 крон. Платеж по ипотеке в размере 1 миллиона крон со сроком погашения 30 лет при текущих процентных ставках составляет около 5 200 крон.
Текущая ставка по рефинансированию ипотечных кредитов в размере 4,57% по сравнению со средней процентной ставкой по ипотечным кредитам в размере 2,8% для новых ипотечных кредитов в 2019 году при сокращении срока погашения кредита повышает ежемесячные платежи по средней ипотеке примерно на более чем 1 800 крон, то есть примерно на 3,8% от текущей средней заработной платы, добавили в ассоциации.