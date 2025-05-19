Чешские железные дороги повысят цены максимум на уровень инфляции. ČD Cargo готовится к новым увольнениям
19 мая 2025
08:00
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Генеральный директор железнодорожной компании České dráhy пообещал, что в этом году тарифы на проезд не будут повышаться больше, чем на уровень инфляции. Поезда также испытывают проблемы с системами безопасности при низких температурах. Компания планирует решить эту проблему до конца июня.
České dráhy (ČD) в этом году поднимет цены на проезд максимум на уровень инфляции. В этом году инфляция ожидается на уровне до трех процентов, в прошлом году железнодорожный перевозчик поднял цены в среднем на пять процентов. Об этом сказал председатель правления České dráhy Михал Крапинец в программе «Вопросы Вацлава Моравца» на Чешском телевидении.
«Если речь идет о повышении цен на несколько крон, я верю, что наши пассажиры справятся с этим, а мы в свою очередь предоставим им лучшие поезда с наилучшим обслуживанием», — сказал Крапинец.
Чешские железные дороги в настоящее время решают проблемы с Европейской системой обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, которая должна передавать машинистам информацию о движении, разрешенной скорости и контролировать соблюдение инструкций, тем самым предотвращая аварии. Однако происходили сбои в системе, поезда испытывали проблемы с ней при низких температурах.
«Мы наивно полагали, что если поезд должен ходить зимой, то оборудование должно работать и зимой. Затем мы получили от производителей рекомендацию, что в случае обледенения мы должны размораживать эту технологию, стоимостью в миллиарды крон, ведрами с горячей водой температурой 65 градусов. Вы, наверное, согласитесь, что это неадекватно», — сказал Крапинец.
«Мы не приняли это рекомендацию», — добавил глава Чешских железных дорог. По его словам, надежность системы достигает более 99 процентов. «Мы оснащаем этой системой несколько сотен вагонов в рамках дооснащения, новые поезда имеют ее с завода», — говорит Крапинец.
В настоящее время компании решают, как не допустить повторения ситуации с замерзанием радаров. «Мы делаем все, чтобы это осталось делом только прошлой зимы», — сказал Крапинец. Чешские железные дороги хотели бы решить эту проблему до конца июня.
Крапинец не исключил даже возможных санкций в отношении поставщика системы. «Возможно, будут даже штрафные санкции. Мы не можем приобрести для эксплуатации поездов систему безопасности, которая не работает зимой», — добавил он.
Кризис грузовых перевозок
В прошлом году компания ČD Cargo закончила год с убытком в 946 млн чешских крон. За последние два года грузовые перевозки по железной дороге сократились на десятую часть, а в прошлом году были даже ниже, чем во время пандемии COVID-19.
«Это не кризис, который закончится, скорее это начало новой эры. Мы должны смириться с тем, что больше не будет перевозиться классический груз, но будет снижение перевозок угля для тепловых электростанций, химической промышленности, стали, руды, железных изделий», — говорит Крапинец.
Только из-за закрытия металлургического завода Liberty компания ČD Cargo потеряла пять тонн перевозимых грузов. ČD Cargo теперь вынуждена искать замену. «В частности, твердые альтернативные виды топлива, биомассу, доставку и вывоз с крупных строительных объектов», — описывает глава ČD.
К 2030 году Чехия поставила перед собой цель перевести 30 процентов грузовых перевозок с автомобильного транспорта на более экологичные железнодорожный и водный. Однако в настоящее время наблюдается обратная тенденция: компании предпочитают для перевозки грузов более дешевые грузовики и уходят с железных дорог, что противоречит достижению поставленной цели. «Скорее всего, эта цель не будет достигнута», — заявил Крапинец.
Когда произойдет перенос 30 процентов перевозок с дорог на другие виды транспорта, он сказать не может.
«Необходимо изменить внешнюю среду. В ситуации, в которой мы находимся сегодня, ČD Cargo как акционерное общество не может помочь себе само, не сократив значительно мощности, не уволив сотрудников или не изменив технологии», — говорит Крапинец.
ČD Cargo начала сокращения рабочих мест и будет продолжать эту политику. «Увольнения продолжаются и не закончились. Мы будем разговаривать с людьми и предлагать им работу в группе, потому что там, где у ČD Cargo есть избыток, у České dráhy есть дефицит. Мы стараемся оказать сотрудникам максимальную поддержку», — говорит он.
До апреля ČD Cargo уволила 420 сотрудников. По словам Крапинеца, дальнейшие увольнения будут более масштабными, чем в прошлом году, и, вероятно, превысят 500 сотрудников.
«Если речь идет о повышении цен на несколько крон, я верю, что наши пассажиры справятся с этим, а мы в свою очередь предоставим им лучшие поезда с наилучшим обслуживанием», — сказал Крапинец.
Чешские железные дороги в настоящее время решают проблемы с Европейской системой обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, которая должна передавать машинистам информацию о движении, разрешенной скорости и контролировать соблюдение инструкций, тем самым предотвращая аварии. Однако происходили сбои в системе, поезда испытывали проблемы с ней при низких температурах.
«Мы наивно полагали, что если поезд должен ходить зимой, то оборудование должно работать и зимой. Затем мы получили от производителей рекомендацию, что в случае обледенения мы должны размораживать эту технологию, стоимостью в миллиарды крон, ведрами с горячей водой температурой 65 градусов. Вы, наверное, согласитесь, что это неадекватно», — сказал Крапинец.
«Мы не приняли это рекомендацию», — добавил глава Чешских железных дорог. По его словам, надежность системы достигает более 99 процентов. «Мы оснащаем этой системой несколько сотен вагонов в рамках дооснащения, новые поезда имеют ее с завода», — говорит Крапинец.
В настоящее время компании решают, как не допустить повторения ситуации с замерзанием радаров. «Мы делаем все, чтобы это осталось делом только прошлой зимы», — сказал Крапинец. Чешские железные дороги хотели бы решить эту проблему до конца июня.
Крапинец не исключил даже возможных санкций в отношении поставщика системы. «Возможно, будут даже штрафные санкции. Мы не можем приобрести для эксплуатации поездов систему безопасности, которая не работает зимой», — добавил он.
Кризис грузовых перевозок
В прошлом году компания ČD Cargo закончила год с убытком в 946 млн чешских крон. За последние два года грузовые перевозки по железной дороге сократились на десятую часть, а в прошлом году были даже ниже, чем во время пандемии COVID-19.
«Это не кризис, который закончится, скорее это начало новой эры. Мы должны смириться с тем, что больше не будет перевозиться классический груз, но будет снижение перевозок угля для тепловых электростанций, химической промышленности, стали, руды, железных изделий», — говорит Крапинец.
Только из-за закрытия металлургического завода Liberty компания ČD Cargo потеряла пять тонн перевозимых грузов. ČD Cargo теперь вынуждена искать замену. «В частности, твердые альтернативные виды топлива, биомассу, доставку и вывоз с крупных строительных объектов», — описывает глава ČD.
К 2030 году Чехия поставила перед собой цель перевести 30 процентов грузовых перевозок с автомобильного транспорта на более экологичные железнодорожный и водный. Однако в настоящее время наблюдается обратная тенденция: компании предпочитают для перевозки грузов более дешевые грузовики и уходят с железных дорог, что противоречит достижению поставленной цели. «Скорее всего, эта цель не будет достигнута», — заявил Крапинец.
Когда произойдет перенос 30 процентов перевозок с дорог на другие виды транспорта, он сказать не может.
«Необходимо изменить внешнюю среду. В ситуации, в которой мы находимся сегодня, ČD Cargo как акционерное общество не может помочь себе само, не сократив значительно мощности, не уволив сотрудников или не изменив технологии», — говорит Крапинец.
ČD Cargo начала сокращения рабочих мест и будет продолжать эту политику. «Увольнения продолжаются и не закончились. Мы будем разговаривать с людьми и предлагать им работу в группе, потому что там, где у ČD Cargo есть избыток, у České dráhy есть дефицит. Мы стараемся оказать сотрудникам максимальную поддержку», — говорит он.
До апреля ČD Cargo уволила 420 сотрудников. По словам Крапинеца, дальнейшие увольнения будут более масштабными, чем в прошлом году, и, вероятно, превысят 500 сотрудников.