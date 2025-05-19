Чешские железные дороги повысят цены максимум на уровень инфляции. ČD Cargo готовится к новым увольнениям

Новости 420on 19 мая 2025 08:00 429

Генеральный директор железнодорожной компании České dráhy пообещал, что в этом году тарифы на проезд не будут повышаться больше, чем на уровень инфляции. Поезда также испытывают проблемы с системами безопасности при низких температурах. Компания планирует решить эту проблему до конца июня.