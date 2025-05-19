Президент Чехии: Отсрочка или замораживание строительства Дукован может привести к нехватке электроэнергии

Новости 420on 19 мая 2025 14:00 1157

Отсрочка или даже замораживание строительства двух новых блоков атомной электростанции в Дукованах может привести не только к миллиардным убыткам, но и к дефициту электроэнергии в Чехии. Об этом сегодня заявил президент Петр Павел на конференции reVize Česka. Он также предупредил, что, если не удастся обеспечить достаточное количество электроэнергии по приемлемым ценам, дальнейший экономический рост будет невозможен.