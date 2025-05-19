Президент Чехии: Отсрочка или замораживание строительства Дукован может привести к нехватке электроэнергии
19 мая 2025
14:00
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Отсрочка или даже замораживание строительства двух новых блоков атомной электростанции в Дукованах может привести не только к миллиардным убыткам, но и к дефициту электроэнергии в Чехии. Об этом сегодня заявил президент Петр Павел на конференции reVize Česka. Он также предупредил, что, если не удастся обеспечить достаточное количество электроэнергии по приемлемым ценам, дальнейший экономический рост будет невозможен.
Тендер на строительство новых блоков в Дукованах выиграла корейская компания KHNP, однако Краевой суд в Брно предварительным решением заблокировал подписание соглашения о строительстве. О принятии предварительных мер просила французская компания EDF, которая не выиграла тендер, а затем ее возражения против тендера были отклонены антимонопольным ведомством.
Павел сегодня отметил, что, по его мнению, не только EDF, но и вся Франция пытается повлиять на результат тендера. В начале месяца французский вице-президент Европейской комиссии Стефан Сежурне направил министру промышленности и торговли Чехии Лукашу Влчку (STAN) письмо с призывом отложить подписание договора. EDF просит комиссию проверить, не получает ли KHNP неразрешенные государственные субсидии.
В отношении атомной энергетики Павел сегодня также поддержал развитие малых модульных реакторов (SMR) и активное участие Чехии в их конструировании. По его мнению, Чехия обладает ноу-хау в области атомной энергетики и машиностроения, которое может быть использовано для SMR во всей Европе. Это может стать хорошим импульсом для роста чешской экономики в ближайшие десятилетия.
Президент также отметил, что в Чехии пока недостаточно развиты возобновляемые источники энергии, чтобы выполнить цели государственной энергетической концепции. Согласно ей, в 2030 году возобновляемые источники должны покрывать 30% производства электроэнергии в Чехии и дополнять мощность атомных электростанций.
Павел также не считает целесообразным полагаться на поставки из других стран для обеспечения Чехии электроэнергией. По его мнению, пока не ведется общеевропейская дискуссия, которая бы решала вопросы комбинирования производства и потребления энергии в разных странах и ее перемещения из мест производства в места потребления.
Павел сегодня отметил, что, по его мнению, не только EDF, но и вся Франция пытается повлиять на результат тендера. В начале месяца французский вице-президент Европейской комиссии Стефан Сежурне направил министру промышленности и торговли Чехии Лукашу Влчку (STAN) письмо с призывом отложить подписание договора. EDF просит комиссию проверить, не получает ли KHNP неразрешенные государственные субсидии.
В отношении атомной энергетики Павел сегодня также поддержал развитие малых модульных реакторов (SMR) и активное участие Чехии в их конструировании. По его мнению, Чехия обладает ноу-хау в области атомной энергетики и машиностроения, которое может быть использовано для SMR во всей Европе. Это может стать хорошим импульсом для роста чешской экономики в ближайшие десятилетия.
Президент также отметил, что в Чехии пока недостаточно развиты возобновляемые источники энергии, чтобы выполнить цели государственной энергетической концепции. Согласно ей, в 2030 году возобновляемые источники должны покрывать 30% производства электроэнергии в Чехии и дополнять мощность атомных электростанций.
Павел также не считает целесообразным полагаться на поставки из других стран для обеспечения Чехии электроэнергией. По его мнению, пока не ведется общеевропейская дискуссия, которая бы решала вопросы комбинирования производства и потребления энергии в разных странах и ее перемещения из мест производства в места потребления.