Корейская KHNP подала кассационную жалобу на судебные меры в отношении Дукован

Новости 420on 21 мая 2025 09:30 319

Корейская компания KHNP во вторник подала кассационную жалобу на судебные меры, которые заблокировали подписание окончательного соглашения о строительстве атомных блоков на электростанции Дукованы. Таким образом она хочет защитить себя от убытков, которые могут быть нанесены компании.