Корейская KHNP подала кассационную жалобу на судебные меры в отношении Дукован

Об этом сообщила ČTK компания KHNP. Кассационную жалобу в Высший административный суд (NSS) в последние дни подала также компания Elektrárna Dukovany II (EDU II), которая отвечает за ядерный тендер.Подписание окончательного соглашения с KHNP было первоначально запланировано на 7 мая. Однако за день до этого региональный суд в Брно предварительным решением заблокировал подписание соглашения. Такое решение было принято по предложению французской компании EDF, которая обжаловала решение Управления по защите конкуренции (ÚOHS). По его мнению, тендер был проведен правильно. Суд пока не принял решение по иску EDF.Корейская компания объявила о подготовке жалобы в последние дни. «Мы считаем, что текущая ситуация может нанести значительный ущерб национальным интересам Чехии и компании KHNP, которая является предпочтительным претендентом», — заявила компания. Корейцы также выразили убежденность в правильности всего тендера. «Попытки оспорить результат с помощью юридических маневров мы считаем неудачными и, по нашему мнению, представляющими собой прямой удар по принципам честной конкуренции», — написали они в своем предыдущем заявлении. Уже в понедельник компания EDU II подала кассационную жалобу на судебные меры в отношении Dukovany.«По мнению EDU II, региональный суд в первую очередь неверно оценил вопрос о том, преобладает ли общественный интерес в подписании контракта после нескольких лет прозрачного конкурса над теоретической возможностью истца (EDF) участвовать в тендере», — заявила компания EDU II. Решение о строительстве двух новых ядерных реакторов было принято правительством в июле прошлого года. Он отдал предпочтение предложению корейской KHNP перед предложением французской EDF. Другой претендент, Westinghouse, был исключен из конкурса ранее. Строительство новых атомных блоков в Чехии должно стать крупнейшим внутренним заказом. Стоимость строительства двух реакторов в Дукованах, которые в настоящее время являются предпочтительным вариантом, составляет 407 миллиардов крон при текущих ценах.