Павел: Чехия поддержит увеличение расходов на оборону до 5 процентов ВВП

В начале мая Рютте предложил членам альянса до 2032 года направлять 3,5% ВВП непосредственно на оборону, а еще 1,5% — на статьи, связанные с обороной.









Помимо расходов на оборону, на совместной пресс-конференции Павела и Рютте также обсуждалась, например, чешская инициатива по боеприпасам. Глава НАТО заявил, что эта инициатива очень успешна и уже обеспечила Украине более трех миллионов патронов, в том числе артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров.

Рютте также сообщил, что Чешская Республика предоставила Украине военную помощь на сумму 1,3 миллиарда крон.









Увеличение расходов в рамках альянса является важной темой в последние месяцы, особенно после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Первыми с идеей выступили американцы, в начале апреля об этом говорил, например, глава Госдепартамента Марко Рубио.

«Мы хотим, чтобы НАТО было сильнее, чтобы оно было более дееспособным. Единственный способ достичь этого — иметь больше возможностей. Мы здесь, чтобы сказать, что на оборону нужно выделять 5% ВВП», — заявил Рубио на апрельском саммите НАТО в Брюсселе.