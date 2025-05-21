Павел: Чехия поддержит увеличение расходов на оборону до 5 процентов ВВП
21 мая 2025
21:00
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Президент Петр Павел заявил в среду в Брюсселе, что если июньский саммит Североатлантического альянса в Гааге придет к общему соглашению о необходимости увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, Чешская Республика готова это поддержать. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
В начале мая Рютте предложил членам альянса до 2032 года направлять 3,5% ВВП непосредственно на оборону, а еще 1,5% — на статьи, связанные с обороной.
Помимо расходов на оборону, на совместной пресс-конференции Павела и Рютте также обсуждалась, например, чешская инициатива по боеприпасам. Глава НАТО заявил, что эта инициатива очень успешна и уже обеспечила Украине более трех миллионов патронов, в том числе артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров.
Рютте также сообщил, что Чешская Республика предоставила Украине военную помощь на сумму 1,3 миллиарда крон.
Увеличение расходов в рамках альянса является важной темой в последние месяцы, особенно после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Первыми с идеей выступили американцы, в начале апреля об этом говорил, например, глава Госдепартамента Марко Рубио.
«Мы хотим, чтобы НАТО было сильнее, чтобы оно было более дееспособным. Единственный способ достичь этого — иметь больше возможностей. Мы здесь, чтобы сказать, что на оборону нужно выделять 5% ВВП», — заявил Рубио на апрельском саммите НАТО в Брюсселе.