Кулганек: министерство не должно было соглашаться на задержку цифровизации строительного процесса

Новости 420on 23 мая 2025 13:00 136

Цифровизация строительного управления с самого начала была задержана, Министерство местного развития должно было отложить ее запуск. Об этом заявил министр местного развития Петр Кулханек (STAN) на пресс-конференции при представлении завершенного аудита законодательной части управления.