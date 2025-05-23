Кулганек: министерство не должно было соглашаться на задержку цифровизации строительного процесса
23 мая 2025
13:00
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Цифровизация строительного управления с самого начала была задержана, Министерство местного развития должно было отложить ее запуск. Об этом заявил министр местного развития Петр Кулханек (STAN) на пресс-конференции при представлении завершенного аудита законодательной части управления.
По его словам, аудит выявил 32 ключевых проблемы, в частности, в управлении были обнаружены кадровые, заказные и проектные недостатки. Техническая часть аудита будет представлена министерством в июне.
«В результате мы получили 32 ключевых вывода, которые помогут нам лучше настроить проектное управление, кадровое обеспечение и заказные аспекты проекта цифровизации строительного управления. Еще до проведения аудита мы предприняли ряд шагов, чтобы новое решение лучше соответствовало потребностям различных групп пользователей. Мы регулярно встречаемся с представителями крупных и мелких строительных органов, органов самоуправления и профессиональных организаций», — сказал Кулганек.
Среди основных проблем неудачной цифровизации министр назвал недостаточно четко определенные стандарты управления, нехватку персонала на ключевых должностях, проблемы с заказами и отсутствие приемки всей системы до запуска.
По словам Кулганека, предыдущее руководство ММР во главе с министром Иваном Бартошем допустило серьезную управленческую ошибку, согласившись с временными ограничениями, и не отложив запуск системы на более поздний срок. Министерство также недостаточно коммуницировало с ключевыми партнерами.
Окончательная версия аудита правовой части управления в настоящее время готова для полиции, которая сможет работать с ней при проведении собственной проверки. По словам Кулганека, министерство также работает с аудитом в рамках внутренних процессов. В настоящее время, например, проводится оценка отдельных должностей в управлении.
Осенью прошлого года Иван Бартош был отстранен от руководства Министерством местного развития из-за неэффективной цифровизации, что в конечном итоге привело к уходу его партии из правительственной коалиции. После отставки Бартоша правительство решило не продолжать развитие системы и объявило новый тендер. Полный и протестированный новый система цифровизации строительного управления должна быть готова к 2028 году. До этого времени будет действовать переходный период, в течение которого строительные органы смогут параллельно использовать прежние локальные системы и новые цифровые системы строительного управления.
«В результате мы получили 32 ключевых вывода, которые помогут нам лучше настроить проектное управление, кадровое обеспечение и заказные аспекты проекта цифровизации строительного управления. Еще до проведения аудита мы предприняли ряд шагов, чтобы новое решение лучше соответствовало потребностям различных групп пользователей. Мы регулярно встречаемся с представителями крупных и мелких строительных органов, органов самоуправления и профессиональных организаций», — сказал Кулганек.
Среди основных проблем неудачной цифровизации министр назвал недостаточно четко определенные стандарты управления, нехватку персонала на ключевых должностях, проблемы с заказами и отсутствие приемки всей системы до запуска.
По словам Кулганека, предыдущее руководство ММР во главе с министром Иваном Бартошем допустило серьезную управленческую ошибку, согласившись с временными ограничениями, и не отложив запуск системы на более поздний срок. Министерство также недостаточно коммуницировало с ключевыми партнерами.
Окончательная версия аудита правовой части управления в настоящее время готова для полиции, которая сможет работать с ней при проведении собственной проверки. По словам Кулганека, министерство также работает с аудитом в рамках внутренних процессов. В настоящее время, например, проводится оценка отдельных должностей в управлении.
Осенью прошлого года Иван Бартош был отстранен от руководства Министерством местного развития из-за неэффективной цифровизации, что в конечном итоге привело к уходу его партии из правительственной коалиции. После отставки Бартоша правительство решило не продолжать развитие системы и объявило новый тендер. Полный и протестированный новый система цифровизации строительного управления должна быть готова к 2028 году. До этого времени будет действовать переходный период, в течение которого строительные органы смогут параллельно использовать прежние локальные системы и новые цифровые системы строительного управления.